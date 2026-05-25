Kako je krajši delovni teden povezan z izgubo telesne teže in boljšim zdravjem

Novejše raziskave, predstavljene na Evropskem kongresu o debelosti v Istanbulu, kažejo, da so ljudje, ki delajo daljše delovnike, pogosteje izpostavljeni tveganju za debelost.

Ugotovitve nakazujejo, da pomanjkanje časa pomembno vpliva na življenjski slog, prehranske navade in raven telesne aktivnosti.

Po navedbah raziskovalcev dolgi delovniki pogosto vodijo v pogostejše poseganje po nezdravi, hitro dostopni hrani, saj ljudje nimajo časa za pripravo uravnoteženih obrokov. Hkrati ostaja manj časa za telesno vadbo, kar dodatno prispeva h kopičenju telesne teže.

Pomemben dejavnik je tudi stres, ki je pri dolgotrajnem delu pogosto kroničen. Ta povečuje raven stresnega hormona kortizola, ki je povezan z večjim shranjevanjem maščob v telesu, zlasti v trebušnem predelu.

Raziskava je pokazala statistično povezavo: vsak 1-odstotni skrajšan delovni čas je bil povezan z 0,16-odstotnim zmanjšanjem stopnje debelosti.

Manj dela, več časa za zdravje

Analize kažejo, da krajši delovni teden omogoča večjo osredotočenost na zdrav življenjski slog. Ljudje imajo več časa za redno telesno aktivnost, načrtovanje obrokov in regeneracijo, kar lahko dolgoročno vpliva na izboljšanje telesne sestave.

Posebej poudarjen je pomen organizacije dneva prostega dela, ki se pogosto spontano preoblikuje v kombinacijo gibanja, priprave hrane in aktivnosti, ki izboljšujejo splošno počutje. Takšen pristop lahko pomembno vpliva na dolgoročno zdravje, saj spodbuja redne zdrave navade.

Spremembe v telesni sestavi in počutju

Dodatni podatki iz prakse kažejo, da se ob večji doslednosti pri gibanju in prehrani lahko zmanjša delež telesne maščobe, hkrati pa se poveča delež mišične mase. To vpliva na boljšo telesno zmogljivost, večjo gibljivost in zmanjšanje bolečin v sklepih, ki so pogosto povezane s sedečim načinom življenja ali dolgotrajnim stresom.

Pri posameznikih, ki jim je uspelo reorganizirati delovni čas, se pogosto poroča tudi o zmanjšanju utrujenosti in boljšem splošnem počutju. Redna telesna aktivnost, razdeljena čez dan v krajših intervalih, se je izkazala kot učinkovit pristop za postopno izboljšanje kondicije.

Nekateri se lahko odklopijo kar med delovnim časom. FOTO: Getty Images

Vpliv na produktivnost

Krajši delovni teden ne vpliva le na zdravje, temveč tudi na delovno učinkovitost. Večja energijska raven in boljše fizično počutje prispevata k večji zbranosti in ustvarjalnosti v delovnem procesu.

Poleg tega se kaže, da boljše zdravstveno stanje omogoča tudi širitev poklicnih aktivnosti, kot so javni nastopi ali dodatni projekti, ki jih prej zaradi pomanjkanja časa ali energije ni bilo mogoče izvajati.

Sprememba navad kot ključni dejavnik

Ključen element uspeha je sprememba vsakodnevnih navad. Namesto dolgotrajnega sedenja in nerednega prehranjevanja se v ospredje postavljajo redno gibanje, načrtovanje obrokov in aktivno preživljanje prostega časa.

Takšne spremembe imajo lahko kumulativen učinek, saj se majhne dnevne navade sčasoma združijo v pomembne izboljšave telesnega in duševnega zdravja. Posebej pomembna je doslednost, saj se rezultati praviloma pokažejo šele po več mesecih.

Ugotovitve raziskav in praktičnih izkušenj kažejo, da krajši delovni teden lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju in zmanjšanju telesne teže. Ključni dejavniki so zmanjšanje stresa, več časa za telesno aktivnost ter boljše prehranske navade.

Čeprav gre za organizacijsko in družbeno spremembo, se kaže, da ima lahko neposreden vpliv na zdravje posameznika. V ospredje tako prihaja spoznanje, da delovni čas ni zgolj ekonomska kategorija, temveč tudi pomemben dejavnik življenjskega sloga in dolgoročnega zdravja.