Za milijone ljudi je prva skodelica kave nepogrešljiv začetek dneva. A za tiste, ki redno jemljejo zdravila, jutranja navada ni samo vir užitka, lahko vpliva tudi na delovanje terapije. Strokovne farmacevtske ocene in klinične raziskave namreč kažejo, da lahko kofein delovanje nekaterih zdravil okrepi, drugih pa oslabi.

Kofein lahko pospeši delovanje protibolečinskih zdravil

Pri določenih zdravilih kofein deluje kot ojačevalec. Študije kažejo, da se paracetamol, ibuprofen in acetilsalicilna kislina hitreje absorbirajo, ko so zaužiti skupaj s kofeinom. Močna kava, espresso lahko ta učinek še okrepijo, kar pomeni hitrejše lajšanje bolečin. Toda farmacevti opozarjajo, da dolgoročno zanašanje na učinek kofeina ni dobra strategija. Telo se lahko navadi na kombinacijo in sčasoma oslabi želeni učinek zdravil.

Ko kava oslabi delovanje zdravil

Kofein pa ni vedno zaveznik terapije. Njegov poživljajoči učinek lahko zmanjša učinkovitost zdravil, namenjenih umiritvi živčnega sistema. To velja za pomirjevala, nekatere antihistaminike prve generacije in posamezna antidepresivna zdravila.

Razlog je preprost: kofein stimulira živčni sistem, medtem ko želijo takšna zdravila delovati ravno nasprotno. Rezultat je lahko oslabljen terapevtski učinek, kar je posebej problematično pri zdravilih, ki zahtevajo stabilne odmerke.

Za tiste, ki jemljejo ščitnične hormone, je časovna razporeditev ključna. Kava namreč zmanjšuje absorpcijo L-tiroksina v črevesju, kar lahko oslabi učinek terapije. FOTO: Getty Images

Kofein in zdravilo tekmujeta v jetrih

Posebno pozornost morajo nameniti ljudje, ki jemljejo teofilin, zdravilo za zdravljenje astme in KOPB. Kofein in teofilin se namreč presnavljata po sorodni poti v jetrih. Če jih zaužijemo preblizu skupaj, kofein lahko upočasni razgradnjo teofilina.

To lahko privede do povišane koncentracije zdravila v krvi in neprijetnih učinkov, kot so nemir, razbijanje srca ali motnje spanja. Zato se priporoča posvet o varnem vnosu kofeina in ustreznem časovnem razmiku.

Vpliv kave na hormone, sladkor in presnovo

Kofein vpliva tudi na presnovo glukoze. Klinične raziskave kažejo, da lahko kratkoročno zviša krvni sladkor in zmanjša občutljivost na inzulin. To je pomembno predvsem za ljudi s sladkorno boleznijo ali prediabetičnimi stanji. Za tiste, ki jemljejo ščitnične hormone, je časovna razporeditev ključna. Kava namreč zmanjšuje absorpcijo L-tiroksina v črevesju, kar lahko oslabi učinek terapije. Strokovne smernice priporočajo, da med zaužitjem zdravila in pitjem kave mine vsaj 30 do 60 minut.

Kaj naj vedo bolniki, ki redno pijejo kavo

Ker so interakcije odvisne od vrste zdravila, odmerka, presnove in časovnega razmika, je najpomembnejši korak pogovor z zdravnikom. Navade, ki se zdijo nepomembne, na primer jutranja kava, lahko pri nekaterih terapijah igrajo bistveno vlogo.

Redno jemanje zdravil zato zahteva tudi premislek o tem, kdaj in koliko kave si lahko privoščimo, da ne ogrozimo učinkovitosti zdravljenja.