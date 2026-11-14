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NOVO O MEDU

Kako lahko med vpliva na krvni sladkor? Raziskava razkriva, koliko ga je še priporočljivo zaužiti

Ko pogledamo kozarec medu, se pogosto vprašamo, ali je res boljša izbira od sladkorja.
Raziskave razkrivajo, kakšni so učinki majhnih količin, zakaj je pomemben surovi med in kdaj lahko pretiravamo. FOTO: Shutterstock
Raziskave razkrivajo, kakšni so učinki majhnih količin, zakaj je pomemben surovi med in kdaj lahko pretiravamo. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 14. 11. 2026 | 17:00
5:39
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Med pogosto velja za bolj zdravo alternativo belemu sladkorju. Toda ali lahko že majhna dnevna količina medu dejansko ugodno vpliva na krvni sladkor? Nove raziskave kažejo, da bi lahko bilo tako, vendar je ključna predvsem količina. Pri zmernem uživanju so raziskovalci ugotovili nekatere koristne učinke, medtem ko se pri večjih količinah prednosti izgubijo.

Ko pogledamo kozarec medu, se pogosto vprašamo, ali je res boljša izbira od sladkorja. Večina ljudi namreč meni, da je sladkor pač sladkor, ne glede na to, ali je v obliki belih kristalov ali zlato rumenega medu. Toda znanstvene raziskave kažejo nekoliko bolj zapleteno sliko.

Metaanaliza, objavljena leta 2025 v znanstveni reviji Nutrition and Diabetes, ki izhaja pod okriljem založbe Nature, je združila rezultate 69 randomiziranih raziskav s skupno 3544 udeleženci. Raziskovalci so ugotovili, da je bilo uživanje do deset gramov medu na dan, kar je približno polovica jedilne žlice, povezano z zmernim znižanjem vrednosti glikiranega hemoglobina oziroma HbA1c. Gre za pomemben kazalnik dolgoročnega uravnavanja krvnega sladkorja. Ko so udeleženci zaužili večje količine medu, se je ugodni učinek izgubil. Pri večjem dnevnem vnosu so raziskovalci namesto znižanja opazili celo zviševanje vrednosti HbA1c.

Zakaj je pri medu pomembna količina?

Glikirani hemoglobin oziroma HbA1c pokaže povprečno raven glukoze v krvi v zadnjih dveh do treh mesecih. Gre za enega najpomembnejših kazalnikov pri spremljanju urejenosti krvnega sladkorja, zlasti pri ljudeh s sladkorno boleznijo. Majhno znižanje  te vrednosti seveda ne pomeni ozdravitve ali odprave presnovnih težav. Kljub temu je zanimivo, da so raziskovalci ugotovili ugodno spremembo pri živilu, ki vsebuje veliko sladkorjev. Rezultati kažejo na precej ozko območje, v katerem bi lahko imel med ugoden učinek. Pri približno polovici jedilne žlice na dan so zaznali zmerno izboljšanje kazalnika dolgoročnega uravnavanja krvnega sladkorja. Ko se je količina povečala, pa se je prednost izgubila. To pomeni, da več medu ne prinaša več koristi. Nasprotno, pri večjih količinah se lahko učinek obrne v neugodno smer.

Surovi med iz ene rastlinske vrste je pokazal drugačne rezultate

Zanimive ugotovitve prinaša tudi starejša metaanaliza, objavljena novembra 2022 v znanstveni reviji Nutrition Reviews. V njej so raziskovalci združili rezultate 18 nadzorovanih raziskav, v katerih je sodelovalo približno 1105 ljudi. V teh raziskavah je bil mediani dnevni odmerek medu 40 gramov, kar je približno dve jedilni žlici. Skupna analiza je pokazala, da je bilo uživanje medu povezano z nekoliko nižjo ravnjo krvnega sladkorja na tešče, nižjo koncentracijo holesterola LDL in trigliceridov ter rahlim zvišanjem holesterola HDL.

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Podhranjenost ni vedno vidna na tehtnici

Najizrazitejše ugodne učinke so raziskovalci zaznali pri surovem medu in medu iz ene same rastlinske vrste. Med takšna primera sodita deteljin in robinijev med, ki ga poznamo tudi kot akacijev med. Pri industrijsko obdelanem medu, ki je bil zaradi pasterizacije segret, podobnih ugodnih učinkov niso zaznali. Avtorji raziskave domnevajo, da bi lahko razlike pojasnila posebna kombinacija redkejših sladkorjev, rastlinskih spojin in encimov, ki so prisotni v surovem medu. Toplotna obdelava lahko namreč vpliva na nekatere njegove naravne sestavine.

Med je še vedno predvsem sladkor

Ugotovitve so presenetljive tudi zato, ker med vsebuje približno 80 odstotkov sladkorjev. Zato ga ne moremo obravnavati kot živilo, ki bi ga lahko uživali brez omejitev. Raziskovalci poudarjajo, da bi bilo treba med obravnavati predvsem kot morebitno zamenjavo za beli sladkor ali sirup, ne pa kot dodatno živilo, ki ga preprosto vključimo v že tako sladko prehrano. Prav v tem je bistvo ugotovitev. Če med uporabimo namesto rafiniranega sladkorja, lahko s tem nekoliko spremenimo prehransko sestavo obroka. Če ga uživamo poleg že zaužitega sladkorja, pa povečamo skupni vnos sladkorjev.

Med ni zdravilo za sladkorno bolezen

Kljub zanimivim rezultatom je potrebna previdnost. Med ni zdravilo za sladkorno bolezen in ne more nadomestiti predpisanega zdravljenja. Še vedno gre za živilo z visoko vsebnostjo sladkorjev, ugodni učinki, opaženi v raziskavah, pa so bili razmeroma majhni. Ljudje, ki jemljejo zdravila za uravnavanje krvnega sladkorja ali holesterola, zaradi teh ugotovitev ne bi smeli samostojno spreminjati prehrane ali zdravljenja. O večjih spremembah se morajo posvetovati z zdravnikom.

Praktično sporočilo raziskav je precej preprosto. Če v čaj ali ovseno kašo običajno dodamo žličko belega sladkorja, jo lahko nadomestimo s podobno količino kakovostnega surovega medu iz ene rastlinske vrste. Tako bi lahko dosegli majhno prehransko prednost. Toda pomembna je zmernost. Če med uživamo po žlicah in z njim pretiravamo, lahko morebitne koristi hitro izničimo. Tudi pri naravnem sladilu namreč velja, da je količina pomembnejša od njegovega slovesa zdravega živila.

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