Dodajati leta življenju je dobro, a še pomembnejše je dodati življenje letom.

  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELO POMEMBNO

Kako med 65. in 85. letom ohraniti najboljše zdravje: ključne navade za dolgoživost

Glavno sporočilo strokovnjakov je jasno: na proces staranja imamo veliko več vpliva, kot si večina predstavlja.
Staranje je biološki proces, vendar ga lahko bistveno upočasnimo. FOTO: Getty Images
Staranje je biološki proces, vendar ga lahko bistveno upočasnimo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 12. 2025 | 13:00
5:54
A+A-

V obdobju okoli 65. leta se začnejo v telesu dogajati pomembne spremembe. Veliko ljudi takrat razmišlja o upokojitvi ali o zmanjšanju delovne obremenitve, pogosto pa se zmanjša tudi vsakodnevni miselni in telesni izziv. Prav ta upad aktivnosti lahko pospeši staranje, a hkrati je to idealno obdobje, da skrb za zdravje postane prioriteta.

Strokovnjaki opozarjajo, da staranje ne poteka enakomerno, temveč v treh izrazitejših »skokih«: okoli 50., 65. in 80. leta. Razumevanje teh sprememb omogoča uspešno prilagajanje življenjskega sloga.

Zakaj je obdobje okoli 65. leta ključno za zdravje

Okoli 50. leta prevladujejo hormonske spremembe, okoli 65. leta izrazitejše nevrološke (tudi spremembe v načinu življenja in miselnih navadah), pri 80. pa predvsem presnovne, zaradi česar se mišična masa zmanjšuje hitreje, metabolizem pa upočasni.

Glavno sporočilo strokovnjakov je jasno: na proces staranja imamo veliko več vpliva, kot si večina predstavlja. Genetika predstavlja le 10 do 20 odstotkov tveganj za bolezni, ostalo pa je posledica življenjskega sloga, okolja in miselnih vzorcev.

Zdrav življenjski slog prinaša koristi takoj, ne šele čez desetletje. Ključni stebri zdravega staranja so gibanje, spanec in obvladovanje stresa, prehrana ter zmanjševanje izpostavljenosti toksinom.

Gibanje: ohranitev mišične mase kot temelj dolgoživosti

Po 50. letu mišična masa začne hitro upadati, če je ne obremenjujemo. Hoja sama po sebi ni dovolj, potrebno je tudi vaditi moč.

Strokovnjaki priporočajo: redno izvajanje vaj za moč, več hoje po stopnicah, nošenje težjih bremen (npr. nakupovalnih vrečk), čim manj odvisnosti od pomoči drugih pri dvigovanju ali prenašanju stvari, aktivno in samostojno potovanje.

Ohranitev mišične mase vpliva na: stabilnost in preprečevanje padcev, hitrost presnove, vzdržljivost in splošno odpornost, samostojnost v starosti.

Statistično že prehod iz neaktivnosti v zmerno aktivnost zmanjša tveganje za bolezni za kar 80 odstotkov.

image_alt
Ali je sprehod dovolj za vadbo?

Kakovosten spanec in obvladovanje stresa

Med najpogostejšimi, a pogosto spregledanimi težavami je obstruktivna apneja v spanju, ki močno povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Znaki, na katere je treba biti pozoren, so: glasno smrčanje, utrujenost kljub zadostni količini spanja, opažene prekinitve dihanja med spanjem.

Pri težavah z nespečnostjo lahko pomagajo počasno, globoko dihanje, sprostitvene tehnike ter meditacija.

Manj toksinov: izbira naravnih izdelkov in zmanjševanje izpostavljenosti

Toksini iz okolja, pesticidov, plastike in kemikalij se v telesu lahko kopičijo desetletja in prispevajo k razvoju kroničnih bolezni.

Strokovnjaki priporočajo:

  • uporabo naravnih čistil (npr. kis namesto agresivnih belil),
  • izogibanje segrevanju hrane v plastiki,
  • izbiro naravne kozmetike in izdelkov brez t. i. večnih kemikalij (PFAS),
  • redno prezračevanje doma,
  • raznoliko ekološko prehrano, kadar je to mogoče.

Za zmanjšanje težkih kovin in kemikalij v telesu je koristno tudi redno darovanje krvi, saj telo naravno nadomešča odvzeto kri z »čistejšo«.

Prehrana: veliko beljakovin in raznolika živila

Z leti se presnova upočasni, zato mora biti prehrana še bolj premišljena. Ključna napaka mnogih starejših je prenizek vnos beljakovin, čeprav potrebe po njih naraščajo.

Strokovna priporočila:

  • 25–35 g beljakovin na obrok,
  • pogost vnos jajc, oreščkov, stročnic in pustih beljakovin,
  • priprava obrokov doma, iz svežih živil,
  • čim več različnih živil – cilj je tudi do 100 različnih sestavin na teden.

Raznolika prehrana podpira črevesni mikrobiom, ki vpliva na imunost, počutje in presnovo.

Redni preventivni pregledi: testiraj, ne ugibaj

Za dobro obvladovanje staranja so ključne redne meritve zdravstvenih parametrov. Priporočljivo je preverjati:

  • krvni sladkor (HbA1C),
  • LDL-holesterol,
  • vitamin D,
  • ščitnične hormone,
  • vnetne markerje,
  • kostno gostoto in mišično maso (DEXA pregled).

Brez večjih sprememb življenjskega sloga zadostuje letni pregled; pri odstopanjih se pregledi prilagodijo na krajše intervale.

image_alt
Od počasnega sprehoda do športne hoje: celovit vodnik, kako korak po korak preoblikovati svojo hojo

Življenjski namen: psihološki ključ dolgega in kakovostnega življenja

Eden najmočnejših napovednikov dolgoživosti je občutek smisla. Ne gre za velike projekte, dovolj je dejavnost, ki posamezniku nekaj pomeni: učenje nove veščine, druženje, prostovoljsko delo, vsakodnevni rituali, ki prinašajo zadovoljstvo.

Enolične naloge, ki jih obvladamo (npr. križanke), ne spodbujajo možganov. Učenje nečesa novega, kar zahteva trud, dokazano krepi možganske povezave.

Največja napaka ljudi po 60. letu je umik iz aktivnega življenja. Gibanje, smeh, druženje in radovednost so temelj dolgega, zdravega staranja.

Staranje ni neizogibno poslabšanje, veliko je v naših rokah

Staranje je biološki proces, vendar ga lahko bistveno upočasnimo. Ključ je v aktivnem življenjskem slogu, raznovrstni prehrani, manjši izpostavljenosti toksinom, rednih pregledih in ohranjanju smisla.

Dodajati leta življenju je dobro, a še pomembnejše je dodati življenje letom.

Več iz teme

staranjezdrav življenjski slogzdravjedolgoživoststarost
ZADNJE NOVICE
14:06
Novice  |  Slovenija
VELIKA ISKALNA AKCIJA

Policija prosi za pomoč, Jaka še vedno pogrešan: to se je dogajalo tik pred izginotjem

V iskalni akciji je doslej sodelovalo že 400 ljudi.
10. 12. 2025 | 14:06
13:45
Novice  |  Slovenija
TRAKTORJI

Stari, a nepogrešljivi: Slovenija polna traktorjev, starejših od 20 let

Slovenija je prava traktorska velesila. Starodobniki so kulturna in tehnična dediščina.
10. 12. 2025 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
BILO JE TEŽKO

Tajči je razkrila, katere odločitve ni bilo lahko sprejeti: »Kasneje vidimo, kako ključno je bilo.«

Ponovno je odprla vrata v svet svojih glasbenih spominov.
10. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Svet
OD NJIH ZAHTEVA PLAČILO

Skrivnostni Slovenec grozi Hrvatom! Vsi udeleženi prejemajo enako pismo, takšna je vsebina

Pod vsa pisma se praviloma podpisuje isti pošiljatelj.
10. 12. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
NAPOVED

Iz Astro Suzy: leto 2026 prinaša okrevanje duše sveta

Srčika leta 2026 je most med redom in milostjo na osi devica-ribi, kjer se srečajo delo in predaja, razum in vera, telo in duša.
10. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO POMEMBNO

Kako med 65. in 85. letom ohraniti najboljše zdravje: ključne navade za dolgoživost

Glavno sporočilo strokovnjakov je jasno: na proces staranja imamo veliko več vpliva, kot si večina predstavlja.
Miroslav Cvjetičanin10. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki