Dodajati leta življenju je dobro, a še pomembnejše je dodati življenje letom.

V obdobju okoli 65. leta se začnejo v telesu dogajati pomembne spremembe. Veliko ljudi takrat razmišlja o upokojitvi ali o zmanjšanju delovne obremenitve, pogosto pa se zmanjša tudi vsakodnevni miselni in telesni izziv. Prav ta upad aktivnosti lahko pospeši staranje, a hkrati je to idealno obdobje, da skrb za zdravje postane prioriteta.

Strokovnjaki opozarjajo, da staranje ne poteka enakomerno, temveč v treh izrazitejših »skokih«: okoli 50., 65. in 80. leta. Razumevanje teh sprememb omogoča uspešno prilagajanje življenjskega sloga.

Zakaj je obdobje okoli 65. leta ključno za zdravje

Okoli 50. leta prevladujejo hormonske spremembe, okoli 65. leta izrazitejše nevrološke (tudi spremembe v načinu življenja in miselnih navadah), pri 80. pa predvsem presnovne, zaradi česar se mišična masa zmanjšuje hitreje, metabolizem pa upočasni.

Glavno sporočilo strokovnjakov je jasno: na proces staranja imamo veliko več vpliva, kot si večina predstavlja. Genetika predstavlja le 10 do 20 odstotkov tveganj za bolezni, ostalo pa je posledica življenjskega sloga, okolja in miselnih vzorcev.

Zdrav življenjski slog prinaša koristi takoj, ne šele čez desetletje. Ključni stebri zdravega staranja so gibanje, spanec in obvladovanje stresa, prehrana ter zmanjševanje izpostavljenosti toksinom.

Gibanje: ohranitev mišične mase kot temelj dolgoživosti

Po 50. letu mišična masa začne hitro upadati, če je ne obremenjujemo. Hoja sama po sebi ni dovolj, potrebno je tudi vaditi moč.

Strokovnjaki priporočajo: redno izvajanje vaj za moč, več hoje po stopnicah, nošenje težjih bremen (npr. nakupovalnih vrečk), čim manj odvisnosti od pomoči drugih pri dvigovanju ali prenašanju stvari, aktivno in samostojno potovanje.

Ohranitev mišične mase vpliva na: stabilnost in preprečevanje padcev, hitrost presnove, vzdržljivost in splošno odpornost, samostojnost v starosti.

Statistično že prehod iz neaktivnosti v zmerno aktivnost zmanjša tveganje za bolezni za kar 80 odstotkov.

Kakovosten spanec in obvladovanje stresa

Med najpogostejšimi, a pogosto spregledanimi težavami je obstruktivna apneja v spanju, ki močno povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Znaki, na katere je treba biti pozoren, so: glasno smrčanje, utrujenost kljub zadostni količini spanja, opažene prekinitve dihanja med spanjem.

Pri težavah z nespečnostjo lahko pomagajo počasno, globoko dihanje, sprostitvene tehnike ter meditacija.

Manj toksinov: izbira naravnih izdelkov in zmanjševanje izpostavljenosti

Toksini iz okolja, pesticidov, plastike in kemikalij se v telesu lahko kopičijo desetletja in prispevajo k razvoju kroničnih bolezni.

Strokovnjaki priporočajo:

uporabo naravnih čistil (npr. kis namesto agresivnih belil),

izogibanje segrevanju hrane v plastiki,

izbiro naravne kozmetike in izdelkov brez t. i. večnih kemikalij (PFAS),

redno prezračevanje doma,

raznoliko ekološko prehrano, kadar je to mogoče.

Za zmanjšanje težkih kovin in kemikalij v telesu je koristno tudi redno darovanje krvi, saj telo naravno nadomešča odvzeto kri z »čistejšo«.

Prehrana: veliko beljakovin in raznolika živila

Z leti se presnova upočasni, zato mora biti prehrana še bolj premišljena. Ključna napaka mnogih starejših je prenizek vnos beljakovin, čeprav potrebe po njih naraščajo.

Strokovna priporočila:

25–35 g beljakovin na obrok,

pogost vnos jajc, oreščkov, stročnic in pustih beljakovin,

priprava obrokov doma, iz svežih živil,

čim več različnih živil – cilj je tudi do 100 različnih sestavin na teden.

Raznolika prehrana podpira črevesni mikrobiom, ki vpliva na imunost, počutje in presnovo.

Redni preventivni pregledi: testiraj, ne ugibaj

Za dobro obvladovanje staranja so ključne redne meritve zdravstvenih parametrov. Priporočljivo je preverjati:

krvni sladkor (HbA1C),

LDL-holesterol,

vitamin D,

ščitnične hormone,

vnetne markerje,

kostno gostoto in mišično maso (DEXA pregled).

Brez večjih sprememb življenjskega sloga zadostuje letni pregled; pri odstopanjih se pregledi prilagodijo na krajše intervale.

Življenjski namen: psihološki ključ dolgega in kakovostnega življenja

Eden najmočnejših napovednikov dolgoživosti je občutek smisla. Ne gre za velike projekte, dovolj je dejavnost, ki posamezniku nekaj pomeni: učenje nove veščine, druženje, prostovoljsko delo, vsakodnevni rituali, ki prinašajo zadovoljstvo.

Enolične naloge, ki jih obvladamo (npr. križanke), ne spodbujajo možganov. Učenje nečesa novega, kar zahteva trud, dokazano krepi možganske povezave.

Največja napaka ljudi po 60. letu je umik iz aktivnega življenja. Gibanje, smeh, druženje in radovednost so temelj dolgega, zdravega staranja.

Staranje ni neizogibno poslabšanje, veliko je v naših rokah

Staranje je biološki proces, vendar ga lahko bistveno upočasnimo. Ključ je v aktivnem življenjskem slogu, raznovrstni prehrani, manjši izpostavljenosti toksinom, rednih pregledih in ohranjanju smisla.

Dodajati leta življenju je dobro, a še pomembnejše je dodati življenje letom.