Kako merilniki telesne aktivnosti merijo srčni utrip in kako zanesljivi so v resnici?

Merjenje srčnega utripa je danes ena najbolj priljubljenih funkcij pametnih ur, zapestnic in prstanov. Fitnes sledilniki obljubljajo vpogled v intenzivnost vadbe, kakovost spanja in raven stresa, vse na podlagi bitja srca. Toda kako naprave sploh merijo srčni utrip in kako natančni so ti podatki?

Tehnologija PPG: merjenje s pomočjo svetlobe

Večina sodobnih naprav uporablja metodo, imenovano Photoplethysmography (PPG). Gre za optično tehnologijo, ki temelji na zaznavanju sprememb v pretoku krvi skozi drobne žile v koži.

Ob vsakem srčnem utripu se količina krvi v žilah za kratek čas poveča, nato pa zmanjša. Senzorji na spodnji strani naprave oddajajo svetlobo (najpogosteje zeleno ali infrardečo LED), ki prodre skozi kožo. Kri del svetlobe absorbira, preostanek pa se odbije nazaj do senzorja.

Večja količina absorbirane svetlobe pomeni večji pretok krvi, naprava to zazna kot srčni utrip. Na podlagi teh nihanj izračuna število utripov na minuto.

Kako natančni so merilniki srčnega utripa?

Čeprav je tehnologija razmeroma preprosta, na natančnost vpliva več dejavnikov:

pravilna namestitev naprave (ne preohlapno ne pretesno),

gibanje med vadbo,

temperatura kože,

debelina kože,

motnje srčnega ritma,

zožitve žil,

temnejši kožni pigment ali tetovaže.

Raziskave kažejo, da so optični senzorji najbolj zanesljivi v mirovanju in med spanjem. Med intenzivno vadbo, kot so dvigovanje uteži ali kolesarjenje, lahko pride do večjih odstopanj zaradi hitrih gibov.

Pri primerjavi z metodami, kot sta elektrokardiogram (EKG) ali prsni pas za merjenje utripa, so razlike najbolj izrazite pri visoko intenzivnih športih.

Metoda Photoplethysmography (PPG) velja za varno in zdravju neškodljivo Zakaj je PPG varna? PPG uporablja šibko LED svetlobo (najpogosteje zeleno ali infrardečo), ki prodre le nekaj milimetrov v kožo. Ne gre za ionizirajoče sevanje (kot pri rentgenu), temveč za povsem običajno svetlobo nizke intenzivnosti. Ključna dejstva: ne oddaja škodljivega sevanja

ne segreva tkiva do nevarnih ravni

ne vpliva na srčni ritem ali krvni obtok

uporablja se tudi v bolnišnicah (npr. pulzni oksimetri) Tehnologija je v medicini prisotna že desetletja, predvsem pri merjenju nasičenosti krvi s kisikom in srčnega utripa. Ali obstajajo kakšna tveganja? Za večino ljudi tveganj ni. Možne so le manjše, mehanske težave: draženje kože zaradi tesnega nošenja naprave,

potenje pod zapestnico,

občutljivost kože pri dolgotrajnem nošenju. Sama svetloba iz senzorja ne predstavlja nevarnosti niti pri dolgotrajni uporabi. Kdaj je potrebna previdnost? PPG ni nevarna, vendar ni diagnostična metoda, ne nadomešča EKG ali drugih medicinskih preiskav, lahko je manj natančna pri določenih zdravstvenih stanjih Metoda PPG je za človeka varna, neinvazivna in široko uporabljena tako v potrošniških napravah kot v medicini. Če uporabljate pametno uro ali fitnes zapestnico za merjenje srčnega utripa, vam tehnologija sama po sebi ne škoduje. Če pa imate srčno-žilne težave, je priporočljivo, da meritve vedno preverite pri zdravstvenem strokovnjaku.

Omejitve pri določenih skupinah

Na natančnost lahko vplivajo tudi:

temnejši kožni ton (več melanina absorbira svetlobo),

tetovaže na mestu merjenja,

večja količina podkožnega maščevja,

slaba prekrvavitev okončin.

Razvoj novih senzorjev in kombinacija več svetlobnih valovnih dolžin že izboljšujeta zanesljivost meritev.

So fitnes sledilniki primerni za srčne bolnike?

Neprekinjeno spremljanje srčnega utripa je lahko koristno za osebe s srčno-žilnimi težavami, saj omogoča boljši vpogled v dnevna nihanja. Vendar strokovnjaki opozarjajo: meritve s tehnologijo PPG niso nadomestilo za klinično preverjene metode, kot sta merjenje krvnega tlaka z manšeto ali EKG preiskava.

Fitnes sledilniki so uporabno orodje za spremljanje trendov, niso pa diagnostična naprava.

Kaj to pomeni za uporabnike?

Pametne ure in prstani lahko ponudijo dragocene informacije o telesni pripravljenosti, regeneraciji in obremenitvah. A podatke je treba razumeti kot približek, ne kot medicinsko dejstvo.

Če želite spremljati napredek pri vadbi, izboljšati kondicijo ali nadzorovati obremenitev, je merjenje srčnega utripa z nosljivimi napravami smiselno. V primeru zdravstvenih težav pa je vedno potrebna strokovna obravnava.

Srčni utrip je pomemben pokazatelj zdravja, tehnologija nam ga približa, a končno besedo ima še vedno medicina.