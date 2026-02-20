  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMLJAJTE SRČNI UTRIP

Kako merilniki telesne aktivnosti merijo srčni utrip in kako zanesljivi so v resnici?

Srčni utrip je pomemben kazalnik zdravja, tehnologija nam ga približa, a končno besedo ima še vedno medicina.
Merjenje srčnega utripa danes najlažje izmerite s pomočjo pametne ure in telefona. FOTO: Getty Images
Merjenje srčnega utripa danes najlažje izmerite s pomočjo pametne ure in telefona. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 2. 2026 | 15:00
5:09
A+A-

Merjenje srčnega utripa je danes ena najbolj priljubljenih funkcij pametnih ur, zapestnic in prstanov. Fitnes sledilniki obljubljajo vpogled v intenzivnost vadbe, kakovost spanja in raven stresa, vse na podlagi bitja srca. Toda kako naprave sploh merijo srčni utrip in kako natančni so ti podatki?

Tehnologija PPG: merjenje s pomočjo svetlobe

Večina sodobnih naprav uporablja metodo, imenovano Photoplethysmography (PPG). Gre za optično tehnologijo, ki temelji na zaznavanju sprememb v pretoku krvi skozi drobne žile v koži.

Ob vsakem srčnem utripu se količina krvi v žilah za kratek čas poveča, nato pa zmanjša. Senzorji na spodnji strani naprave oddajajo svetlobo (najpogosteje zeleno ali infrardečo LED), ki prodre skozi kožo. Kri del svetlobe absorbira, preostanek pa se odbije nazaj do senzorja.

Večja količina absorbirane svetlobe pomeni večji pretok krvi, naprava to zazna kot srčni utrip. Na podlagi teh nihanj izračuna število utripov na minuto.

Kako natančni so merilniki srčnega utripa?

Čeprav je tehnologija razmeroma preprosta, na natančnost vpliva več dejavnikov:

  • pravilna namestitev naprave (ne preohlapno ne pretesno),
  • gibanje med vadbo,
  • temperatura kože,
  • debelina kože,
  • motnje srčnega ritma,
  • zožitve žil,
  • temnejši kožni pigment ali tetovaže.

Raziskave kažejo, da so optični senzorji najbolj zanesljivi v mirovanju in med spanjem. Med intenzivno vadbo, kot so dvigovanje uteži ali kolesarjenje, lahko pride do večjih odstopanj zaradi hitrih gibov.

Pri primerjavi z metodami, kot sta elektrokardiogram (EKG) ali prsni pas za merjenje utripa, so razlike najbolj izrazite pri visoko intenzivnih športih.

Metoda Photoplethysmography (PPG) velja za varno in zdravju neškodljivo

Zakaj je PPG varna?

PPG uporablja šibko LED svetlobo (najpogosteje zeleno ali infrardečo), ki prodre le nekaj milimetrov v kožo. Ne gre za ionizirajoče sevanje (kot pri rentgenu), temveč za povsem običajno svetlobo nizke intenzivnosti.

Ključna dejstva:

  • ne oddaja škodljivega sevanja
  •  ne segreva tkiva do nevarnih ravni
  • ne vpliva na srčni ritem ali krvni obtok
  • uporablja se tudi v bolnišnicah (npr. pulzni oksimetri)

Tehnologija je v medicini prisotna že desetletja, predvsem pri merjenju nasičenosti krvi s kisikom in srčnega utripa.

Ali obstajajo kakšna tveganja?

Za večino ljudi tveganj ni. Možne so le manjše, mehanske težave:

  • draženje kože zaradi tesnega nošenja naprave,
  • potenje pod zapestnico,
  • občutljivost kože pri dolgotrajnem nošenju.

Sama svetloba iz senzorja ne predstavlja nevarnosti niti pri dolgotrajni uporabi.

Kdaj je potrebna previdnost?

PPG ni nevarna, vendar ni diagnostična metoda, ne nadomešča EKG ali drugih medicinskih preiskav, lahko je manj natančna pri določenih zdravstvenih stanjih

Metoda PPG je za človeka varna, neinvazivna in široko uporabljena tako v potrošniških napravah kot v medicini. Če uporabljate pametno uro ali fitnes zapestnico za merjenje srčnega utripa, vam tehnologija sama po sebi ne škoduje.

Če pa imate srčno-žilne težave, je priporočljivo, da meritve vedno preverite pri zdravstvenem strokovnjaku.

Omejitve pri določenih skupinah

Na natančnost lahko vplivajo tudi:

  • temnejši kožni ton (več melanina absorbira svetlobo),
  • tetovaže na mestu merjenja,
  • večja količina podkožnega maščevja,
  • slaba prekrvavitev okončin.

Razvoj novih senzorjev in kombinacija več svetlobnih valovnih dolžin že izboljšujeta zanesljivost meritev.

So fitnes sledilniki primerni za srčne bolnike?

Neprekinjeno spremljanje srčnega utripa je lahko koristno za osebe s srčno-žilnimi težavami, saj omogoča boljši vpogled v dnevna nihanja. Vendar strokovnjaki opozarjajo: meritve s tehnologijo PPG niso nadomestilo za klinično preverjene metode, kot sta merjenje krvnega tlaka z manšeto ali EKG preiskava.

Fitnes sledilniki so uporabno orodje za spremljanje trendov, niso pa diagnostična naprava.

Kaj to pomeni za uporabnike?

Pametne ure in prstani lahko ponudijo dragocene informacije o telesni pripravljenosti, regeneraciji in obremenitvah. A podatke je treba razumeti kot približek, ne kot medicinsko dejstvo.

Če želite spremljati napredek pri vadbi, izboljšati kondicijo ali nadzorovati obremenitev, je merjenje srčnega utripa z nosljivimi napravami smiselno. V primeru zdravstvenih težav pa je vedno potrebna strokovna obravnava.

Srčni utrip je pomemben pokazatelj zdravja, tehnologija nam ga približa, a končno besedo ima še vedno medicina.

Več iz teme

zdravjesrčni utripsrcepulzmeterbolezni srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
16:03
Novice  |  Svet
ZLORABA ZAUPANJA

Tako se je znašel računovodja: podjetje oškodoval za 50.000 evrov in denar porabljal za lastne obveznosti

Policija je zaključila preiskavo zoper 44-letnika, ki naj bi v dveh letih z računa stranke poravnaval svoje obveznosti in obveznosti drugih podjetij. O zadevi bo odločalo državno tožilstvo.
Kaja Grozina20. 2. 2026 | 16:03
15:45
Šport  |  Odmevi
BLESTEL JE

Le Jan Oblak lahko reši napredovanje Atletica

Atletico Madrid na prvi tekmi kvalifikacij za 1/8 finala remiziral v Bruggeju.
Nejc Grilc20. 2. 2026 | 15:45
15:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
POD VPLIVOM

Je 32-letni kolesar v Novi Gorici vozil drogiran in pijan?

34-letni voznik avtomobila vozil pod vplivom alkohola, sledili ukrepi.
20. 2. 2026 | 15:31
15:15
Lifestyle  |  Stil
SPREMEMBE V RAZMIŠLJANJU

Dom postaja središče življenja, ne le investicija

Mlajše generacije lastnikov nepremičnin vse bolj spreminjajo pravila igre.
20. 2. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Suzy
MLADOSTNA PEVKA

Pomlajena Natalija Verboten: svoj obraz zaupa le enemu (Suzy)

Mirno pove, da so igle njene prijateljice.
20. 2. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
SPREMLJAJTE SRČNI UTRIP

Kako merilniki telesne aktivnosti merijo srčni utrip in kako zanesljivi so v resnici?

Srčni utrip je pomemben kazalnik zdravja, tehnologija nam ga približa, a končno besedo ima še vedno medicina.
Miroslav Cvjetičanin20. 2. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki