Kako naj jesta aktiven moški in ženska po 40. letu?

Leta prinesejo izkušnje, a tudi spremembe v presnovi. Po 50. letu pri moških in po 40. letu pri ženskah se začne telo odzivati drugače kot nekoč. Mišične mase je manj, hormoni nihajo, maščoba se hitreje kopiči, zlasti okoli trebuha.

Rešitev ni v stradanju. Rešitev je v prilagojeni, uravnoteženi prehrani in ohranjanju mišične mase.

Aktivni moški po 50. letu: kako naj se prehranjuje?

Aktiven moški (redno kolesarjenje, hoja, vadba z utežmi 3–5x tedensko) običajno potrebuje 2200–2600 kcal dnevno (odvisno od telesne teže in intenzivnosti gibanja).

Ključne prehranske smernice:

1,4–1,6 g beljakovin na kg telesne teže

dovolj vlaknin (30 g dnevno)

kakovostne maščobe (olivno olje, ribe, oreščki)

manj sladkorja in alkohola

redna hidracija

Po 50. letu je izguba mišične mase (sarkopenija) realen izziv. Zato mora vsak obrok vsebovati kakovosten vir beljakovin.

Primer dnevnega jedilnika za aktivnega moškega 50+

Zajtrk:

Ovsena kaša + grški jogurt + orehi + jagodičevje

Kosilo:

Pečena skuša ali sardele

Krompir ali ajdova kaša

Velika mešana solata z olivnim oljem

Malica:

Skuta ali kefir + pest mandljev

Večerja:

Piščanec ali jajca

Dušena zelenjava

Polnozrnat kruh (po potrebi)

Preprosta hrana, visoka hranilna vrednost, brez industrijskih prigrizkov.

Ženska v perimenopavzi: kako naj prilagodi prehrano?

Perimenopavza (običajno med 40. in 50. letom) prinese: nihanje estrogena, večje nalaganje maščobe okoli trebuha, slabši spanec, večjo inzulinsko občutljivost

Povprečne potrebe: 1800–2100 kcal (zmerno aktivna ženska) Če želi zmanjšati telesno težo: 1500–1700 kcal.

Ključna prehranska pravila v perimenopavzi

1,2–1,5 g beljakovin/kg telesne teže

več vlaknin (25–30 g dnevno)

kalcij in vitamin D

omega-3 maščobe

manj sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov

stabilni obroki (brez nenehnega prigrizkovanja)

Hormonska nihanja povečajo lakoto, zato je pomembno, da so obroki hranilno bogati, ne pa kalorično prazni.

Primer dnevnega jedilnika za žensko v perimenopavzi

Zajtrk:

2 jajci

Polnozrnat kruh

Paradižnik ali paprika

Kosilo:

Lečina enolončnica ali čičerika z zelenjavo

Solata z olivnim oljem

Malica:

Grški jogurt + lanena semena

Večerja:

Losos ali postrv

Dušena zelenjava

Manjša porcija krompirja

Poudarek na beljakovinah, vlakninah in stabilnem krvnem sladkorju.

Skupna pravila za oba

Ne glede na spol veljajo ista temeljna načela: Jejte pravo hrano, ne prehranskih izdelkov. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Ne jejte ves dan, 3 glavni obroki pogosto zadoščajo. Ohranjajte mišično maso z vadbo. Spanje je del presnove.

Največja napaka po 40. in 50. letu

Ni problem v kruhu ali krompirju. Problem je v sladkih pijačah, procesirani hrani, prenajedanju zvečer, premalo gibanja. Najbolj zdrava prehrana ni draga. Je sezonska, lokalna in preprosta.

Jajca, fižol, krompir, ovseni kosmiči, jogurt, sardele ... to je hrana, ki gradi zdravje.