Kako naj jesta aktiven moški in ženska po 40. letu?

Leta prinesejo izkušnje, a tudi spremembe v presnovi. Po 50. letu pri moških in po 40. letu pri ženskah se začne telo odzivati drugače kot nekoč. Mišične mase je manj, hormoni nihajo, maščoba se hitreje kopiči, zlasti okoli trebuha.
Rešitev ni v stradanju. Rešitev je v prilagojeni, uravnoteženi prehrani in ohranjanju mišične mase.
Aktiven moški (redno kolesarjenje, hoja, vadba z utežmi 3–5x tedensko) običajno potrebuje 2200–2600 kcal dnevno (odvisno od telesne teže in intenzivnosti gibanja).
Ključne prehranske smernice:
Po 50. letu je izguba mišične mase (sarkopenija) realen izziv. Zato mora vsak obrok vsebovati kakovosten vir beljakovin.
Zajtrk:
Ovsena kaša + grški jogurt + orehi + jagodičevje
Kosilo:
Malica:
Skuta ali kefir + pest mandljev
Večerja:
Preprosta hrana, visoka hranilna vrednost, brez industrijskih prigrizkov.
Perimenopavza (običajno med 40. in 50. letom) prinese: nihanje estrogena, večje nalaganje maščobe okoli trebuha, slabši spanec, večjo inzulinsko občutljivost
Povprečne potrebe: 1800–2100 kcal (zmerno aktivna ženska) Če želi zmanjšati telesno težo: 1500–1700 kcal.
Hormonska nihanja povečajo lakoto, zato je pomembno, da so obroki hranilno bogati, ne pa kalorično prazni.
Zajtrk:
Kosilo:
Malica:
Grški jogurt + lanena semena
Večerja:
Poudarek na beljakovinah, vlakninah in stabilnem krvnem sladkorju.
Ne glede na spol veljajo ista temeljna načela: Jejte pravo hrano, ne prehranskih izdelkov. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Ne jejte ves dan, 3 glavni obroki pogosto zadoščajo. Ohranjajte mišično maso z vadbo. Spanje je del presnove.
Ni problem v kruhu ali krompirju. Problem je v sladkih pijačah, procesirani hrani, prenajedanju zvečer, premalo gibanja. Najbolj zdrava prehrana ni draga. Je sezonska, lokalna in preprosta.
Jajca, fižol, krompir, ovseni kosmiči, jogurt, sardele ... to je hrana, ki gradi zdravje.