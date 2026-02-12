  • Delo d.o.o.
TO MORATE VEDETI

Kako naj jesta aktiven moški in ženska po 40. letu?

Ni problem v kruhu ali krompirju.
Hormonska nihanja povečajo lakoto, zato je pomembno, da so obroki hranilno bogati, ne pa kalorično prazni. FOTO: Getty Images
Hormonska nihanja povečajo lakoto, zato je pomembno, da so obroki hranilno bogati, ne pa kalorično prazni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 2. 2026 | 16:00
4:08
A+A-

Leta prinesejo izkušnje, a tudi spremembe v presnovi. Po 50. letu pri moških in po 40. letu pri ženskah se začne telo odzivati drugače kot nekoč. Mišične mase je manj, hormoni nihajo, maščoba se hitreje kopiči, zlasti okoli trebuha.

Rešitev ni v stradanju. Rešitev je v prilagojeni, uravnoteženi prehrani in ohranjanju mišične mase.

Aktivni moški po 50. letu: kako naj se prehranjuje?

Aktiven moški (redno kolesarjenje, hoja, vadba z utežmi 3–5x tedensko) običajno potrebuje 2200–2600 kcal dnevno (odvisno od telesne teže in intenzivnosti gibanja).

Ključne prehranske smernice:

  • 1,4–1,6 g beljakovin na kg telesne teže
  • dovolj vlaknin (30 g dnevno)
  • kakovostne maščobe (olivno olje, ribe, oreščki)
  • manj sladkorja in alkohola
  • redna hidracija

Po 50. letu je izguba mišične mase (sarkopenija) realen izziv. Zato mora vsak obrok vsebovati kakovosten vir beljakovin.

Primer dnevnega jedilnika za aktivnega moškega 50+

Zajtrk:

Ovsena kaša + grški jogurt + orehi + jagodičevje

Kosilo:

  • Pečena skuša ali sardele
  • Krompir ali ajdova kaša
  • Velika mešana solata z olivnim oljem

Malica:

Skuta ali kefir + pest mandljev

Večerja:

  • Piščanec ali jajca
  • Dušena zelenjava
  • Polnozrnat kruh (po potrebi)

Preprosta hrana, visoka hranilna vrednost, brez industrijskih prigrizkov.

Ženska v perimenopavzi: kako naj prilagodi prehrano?

Perimenopavza (običajno med 40. in 50. letom) prinese: nihanje estrogena, večje nalaganje maščobe okoli trebuha, slabši spanec, večjo inzulinsko občutljivost

Povprečne potrebe: 1800–2100 kcal (zmerno aktivna ženska) Če želi zmanjšati telesno težo: 1500–1700 kcal.

Ključna prehranska pravila v perimenopavzi

  • 1,2–1,5 g beljakovin/kg telesne teže
  • več vlaknin (25–30 g dnevno)
  • kalcij in vitamin D
  • omega-3 maščobe
  • manj sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov
  • stabilni obroki (brez nenehnega prigrizkovanja)

Hormonska nihanja povečajo lakoto, zato je pomembno, da so obroki hranilno bogati, ne pa kalorično prazni.

Primer dnevnega jedilnika za žensko v perimenopavzi

Zajtrk:

  • 2 jajci
  • Polnozrnat kruh
  • Paradižnik ali paprika

Kosilo:

  • Lečina enolončnica ali čičerika z zelenjavo
  • Solata z olivnim oljem

Malica:

Grški jogurt + lanena semena

Večerja:

  • Losos ali postrv
  • Dušena zelenjava
  • Manjša porcija krompirja

Poudarek na beljakovinah, vlakninah in stabilnem krvnem sladkorju.

Skupna pravila za oba

Ne glede na spol veljajo ista temeljna načela: Jejte pravo hrano, ne prehranskih izdelkov. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Ne jejte ves dan, 3 glavni obroki pogosto zadoščajo. Ohranjajte mišično maso z vadbo. Spanje je del presnove.

Največja napaka po 40. in 50. letu

Ni problem v kruhu ali krompirju. Problem je v sladkih pijačah, procesirani hrani, prenajedanju zvečer, premalo gibanja. Najbolj zdrava prehrana ni draga. Je sezonska, lokalna in preprosta.

Jajca, fižol, krompir, ovseni kosmiči, jogurt, sardele ... to je hrana, ki gradi zdravje.

 

