ZAČETEK SEZONE

Kako naj športni rekreativec trenira januarja. Ključni nasveti za zimsko formo in zdravje

Zima je idealen čas za vključitev smučanja, teka na smučeh, smučarskega pohodništva, turnega smučanja ali drsanja.
Telo v mrazu porablja več energije, zato so januarja energijske potrebe večje. FOTO: Getty Images
Telo v mrazu porablja več energije, zato so januarja energijske potrebe večje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 1. 2026 | 06:26
4:14
A+A-

Januar je za resne športne rekreativce poseben mesec. Zimske razmere prinašajo nove izzive, hkrati pa zahtevajo pametne prilagoditve treninga, prehrane in regeneracije. S pravilnim pristopom lahko tudi v najhladnejšem delu leta ohranite visoko raven pripravljenosti in zdravja.

Z nižjimi temperaturami, krajšimi dnevi in pogosto neugodnimi vremenskimi razmerami se športna rutina januarja spremeni. Prav zato je ključno, da treninge in cilje prilagodite sezoni ter telesu omogočite dovolj podpore za varno in učinkovito vadbo.

Treninge prilagodite vremenskim razmeram

Januarsko vreme prinaša mraz, sneg in poledico, kar zahteva dodatno previdnost pri teku, kolesarjenju in drugih zunanjih aktivnostih. Pomembni so primerna obutev z dobrim oprijemom, večplastna oblačila ter zaščita pred vetrom in mrazom. Po potrebi del vadbe prestavite v notranje prostore ali zamenjajte aktivnosti.

Ogrevanje in regeneracija sta pozimi še pomembnejša

V hladnem vremenu so mišice in sklepi bolj dovzetni za poškodbe. Temeljito ogrevanje pred treningom je zato nujno, prav tako kakovostna regeneracija po vadbi. Raztezanje, sproščanje mišic in dovolj spanja pomagajo skrajšati čas okrevanja, ki je pozimi pogosto daljši.

Prehrana kot temelj zimske pripravljenosti

Telo v mrazu porablja več energije, zato so januarja energijske potrebe večje. Uravnotežena prehrana naj vključuje dovolj beljakovin za regeneracijo, kompleksne ogljikove hidrate za energijo ter zdrave maščobe za podporo imunskemu sistemu in splošnemu zdravju.

Izkoristite prednosti zimskih športov

Zima je idealen čas za vključitev smučanja, teka na smučeh, smučarskega pohodništva, turnega smučanja ali drsanja. Ti športi učinkovito razvijajo moč, vzdržljivost in koordinacijo, obenem pa prinašajo dobrodošlo popestritev, ki preprečuje monotonost klasičnih treningov.

Zaščitite dihala in okrepite imunski sistem

Januar, tak kot že prej december, sovpada s sezono prehladov in gripe. Oblačila, ki dihajo, zaščita vratu in ust ter redno zračenje prostorov so pomembni ukrepi za zaščito dihal. Pri intenzivni vadbi v mrazu je smiselno zmanjšati izpostavljenost zelo hladnemu zraku.

Ne zanemarite duševnega zdravja

Krajši dnevi in manj sončne svetlobe lahko vplivajo na razpoloženje. Redna telesna aktivnost, dovolj spanja in zavestno načrtovan čas za sprostitev pomagajo ohranjati psihično ravnovesje in motivacijo za vadbo.

Načrtujte počitek in preprečite pretreniranost

Praznični čas pogosto prinaša več obveznosti in stresa. Prav zato je pomembno, da v urnik zavestno vključite dneve počitka. Ti so ključni za preprečevanje pretreniranosti in dolgoročno ohranjanje forme.

Cilje prilagodite letnemu času

Januar ni nujno mesec za podiranje rekordov. Zmanjšan obseg vadbe je povsem normalen, cilji pa naj bodo realni: ohranjanje kondicije, tehnični napredek in preprečevanje poškodb.

Hidracija tudi pozimi ostaja ključna

Čeprav je občutek žeje v hladnem vremenu manj izrazit, telo še vedno potrebuje dovolj tekočine. Redna hidracija je pomembna za zmogljivost, regeneracijo in splošno dobro počutje.

Pripravite in preverite opremo

Zimske razmere zahtevajo tehnično brezhibno opremo. Preverite športna oblačila, obutev, kolesarske gume, čelado ali smučarsko opremo, da vas nepričakovane razmere ne ujamejo nepripravljene.

S pravilnim razumevanjem teh ključnih točk lahko športni rekreativec tudi v januarju ohrani visoko raven telesne pripravljenosti, zmanjša tveganje za poškodbe in ostane mentalno svež, z dobro osnovo za uspešen začetek novega leta.

Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
