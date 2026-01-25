  • Delo d.o.o.
REZERVIRANO ZA MOŠKE

Kako naravno povečati testosteron? To so vsakodnevne navade, ki krepijo moškost

Naravno povečanje testosterona ni vprašanje enega dodatka ali hitre diete, temveč dolgoročnih navad.
V krvi moških je vse manj testosterona FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 1. 2026 | 06:07
3:45
A+A-

Moškost se ne gradi čez noč, temveč z vsakodnevnimi odločitvami. Testosteron, ključni moški hormon, je povezan z močjo, energijo, spolno željo, samozavestjo in splošnim počutjem. Z leti njegova raven pri moških postopoma upada, vendar strokovnjaki poudarjajo, da nanjo lahko pomembno vplivamo tudi brez tablet, injekcij ali hitrih rešitev. Temelj se skriva v prehrani, gibanju in kakovostnem spancu.

Prehrana kot osnova hormonskega ravnovesja

Vse se začne v kuhinji. Čebula in česen nista le nepogrešljiva v domači kulinariki, temveč igrata pomembno vlogo tudi pri hormonskem ravnovesju. Vsebujejo spojine, ki spodbujajo sproščanje hormonov, odgovornih za tvorbo testosterona, flavonoidi pa hkrati ščitijo reproduktivne celice pred oksidativnim stresom.

Enako pomemben dejavnik so beljakovine. Pusto meso, ribe in jajca, pa tudi rastlinski viri, kot so tofu, oreščki in semena, telesu zagotavljajo gradnike, brez katerih testosteron ne more učinkovito opravljati svoje naloge. Pomanjkanje beljakovin pogosto vodi v hormonsko neravnovesje in padec energije.

Vitamini in minerali, ki podpirajo testosteron

Mastne ribe, kot so losos, tuna in skuša, so bogat vir vitamina D, ki ima ključno vlogo pri nastajanju hormonov. Raziskave kažejo, da imajo moški z nizko ravnijo vitamina D pogosto tudi nižji testosteron.

Pomemben zaveznik je tudi magnezij, ki ga najdemo v špinači, mandljih in indijskih oreščkih. Ta mineral pomaga ohranjati testosteron v biološko aktivni obliki in prispeva k boljši mišični funkciji ter regeneraciji.

Posebno mesto v prehrani zasedajo ostrige. So eden najbogatejših naravnih virov cinka, minerala, ki neposredno spodbuja tvorbo testosterona in hkrati krepi imunski sistem.

Mediteranska prehrana in manj alkohola

Pomembna ni le posamezna hrana, temveč celotna prehranska slika. Mediteranski način prehranjevanja, bogat z zelenjavo, ribami, zdravimi maščobami in polnovrednimi živili, pomaga uravnavati telesno maso in raven inzulina. To je ključno, saj odvečna telesna maščoba zavira tvorbo testosterona.

Alkohol ima nasproten učinek. Že nekaj dni rednega pitja lahko opazno zniža raven testosterona, zato zmernost ni priporočilo, temveč nuja za hormonsko ravnovesje.

Gibanje in spanec: dva pogosto spregledana stebra

Svoje pomembno vlogo ima tudi gibanje. Trening moči dokazano spodbuja izločanje testosterona, vendar le, če je izveden premišljeno. Pretiravanje, kronična utrujenost in pomanjkanje regeneracije lahko hormonski učinek hitro izničijo.

In nazadnje - spanec. Med globokim spanjem telo proizvede največ testosterona. Kronično pomanjkanje spanja vodi v padec hormona, manj energije, slabšo regeneracijo in upad motivacije.

Moškost je proces, ne bližnjica

Naravno povečanje testosterona ni vprašanje enega dodatka ali hitre diete, temveč dolgoročnih navad. Moškost se ne gradi čez noč, ampak vsak dan s pametnimi izbirami, uravnoteženo prehrano, gibanjem in dovolj počitka. Rezultati niso takojšnji, so pa trajni in celostni.

Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
