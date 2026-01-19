Kako očistiti in okrepiti pljuča? Strokovni nasveti za vse starosti

Galerija
Pljuča se čistijo sama, a potrebujejo podporo. Pljuča imajo izjemno sposobnost samočiščenja, saj migetalke, drobne dlačice v dihalnih poteh, premikajo sluz in ujete delce proti grlu, kjer se jih lahko izkašlja ali pogoltne. Kljub temu sodobni življenjski slog, onesnažen zrak in nekatere navade lahko preobremenijo dihala in upočasnijo naravne mehanizme.
Strokovnjaki zato priporočajo pristop, ki temelji na dolgoročni podpori pljuč, ne na hitrih »detoks« kurah ali čudežnih pripravkih.
Pri kadilcih je prvo in ključno dejstvo, da vsaka izpostavljenost tobačnemu dimu močno obremenjuje pljuča. Pri nekadilcih pa so glavni dražilci zunanji onesnaževalci (promet, industrija, izpušni plini), notranje onesnaženje (prah, plesen, hlapne snovi), dolgotrajna nedejavnost, pogoste okužbe dihal.
Odstranitev ali zmanjšanje teh dražilcev je temelj za zdravje pljuč in velja za vse, ne glede na kadilski status.
Dihalne tehnike so preprost in učinkovit način, da povečamo kapaciteto pljuč in izboljšamo prezračevanje. Med najbolj priporočljivimi vajami so:
Redna telesna aktivnost je ključna za ohranjanje zdravih pljuč izboljša prekrvitev in oksigenacijo, pospeši odstranjevanje sluzi, poveča pljučno kapaciteto.
Primerne aktivnosti vključujejo hojo, kolesarjenje, plavanje in pohodništvo. Za tiste, ki že redno kolesarijo, je to odlična podpora pljučom.
Nekatera živila zmanjšujejo vnetja in podpirajo dihala:
Dovolj tekočine pomaga redčiti sluz, medtem ko čist zrak in vlažnost v prostoru (40–50 %) omogočata optimalno delovanje dihal.
Zelišča, kot so timijan, trpotec, slez in islandski lišaj, lahko blažijo draženje dihal. Uporabljamo jih kot čaje ali sirupe, vendar le kot podporo, ne kot nadomestilo zdravih navad.
Tudi tisti, ki nikoli niso kadili ali bili izpostavljeni pasivnemu kajenju, lahko podprejo zdravje svojih pljuč:
Nekadilci ne potrebujejo »razstrupljanja« v klasičnem smislu, pljuča so sposobna učinkovitega samočiščenja. Pri njih je poudarek na ohranjanju in krepitvi pljučne funkcije.
Če se pojavijo: dolgotrajen kašelj, izkašljevanje krvi, bolečine v prsih, hitro zadihanost ali pogoste okužbe, je priporočljiv zdravniški pregled, saj gre lahko za resnejše težave, ne za preprost »detoks«.
Pljuča se sama čistijo, vendar dolgoročne navade bistveno podpirajo njihovo funkcijo. Za kadilce je ključno prenehanje kajenja in zaščita pred dražilci. Za nekadilce je ključ ohranjanje zdravih navad in zaščita pred okoljskimi vplivi.
Hitri detoks programi ali čudežne tablete niso potrebni in lahko celo škodijo.