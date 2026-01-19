  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRBIMO ZA PLJUČA

Kako očistiti in okrepiti pljuča? Strokovni nasveti za vse starosti

Naravni načini za podporo pljuč, izboljšanje dihanja in zmanjšanje obremenitev dihal - za kadilce in nekadilce.
Pljuča se sama čistijo, vendar dolgoročne navade bistveno podpirajo njihovo funkcijo. FOTO:  Getty Images
Pljuča se sama čistijo, vendar dolgoročne navade bistveno podpirajo njihovo funkcijo. FOTO:  Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 19. 1. 2026 | 13:00
A+A-

Pljuča se čistijo sama, a potrebujejo podporo. Pljuča imajo izjemno sposobnost samočiščenja, saj migetalke, drobne dlačice v dihalnih poteh, premikajo sluz in ujete delce proti grlu, kjer se jih lahko izkašlja ali pogoltne. Kljub temu sodobni življenjski slog, onesnažen zrak in nekatere navade lahko preobremenijo dihala in upočasnijo naravne mehanizme.

Strokovnjaki zato priporočajo pristop, ki temelji na dolgoročni podpori pljuč, ne na hitrih »detoks« kurah ali čudežnih pripravkih.

Najpomembnejši korak: odstranitev dražilcev

Pri kadilcih je prvo in ključno dejstvo, da vsaka izpostavljenost tobačnemu dimu močno obremenjuje pljuča. Pri nekadilcih pa so glavni dražilci zunanji onesnaževalci (promet, industrija, izpušni plini), notranje onesnaženje (prah, plesen, hlapne snovi), dolgotrajna nedejavnost, pogoste okužbe dihal.

Odstranitev ali zmanjšanje teh dražilcev je temelj za zdravje pljuč in velja za vse, ne glede na kadilski status.

Dihalne vaje za boljše pljučno zdravje

Dihalne tehnike so preprost in učinkovit način, da povečamo kapaciteto pljuč in izboljšamo prezračevanje. Med najbolj priporočljivimi vajami so:

  • Globoko trebušno dihanje: vdih skozi nos 4 sekunde, zadržimo 2 sekundi, dolg izdih skozi usta 6-8 sekund.
  • Dihanje s stisnjenimi ustnicami: izboljša izmenjavo plinov in zmanjšuje občutek težkega dihanja.
  • Izmenično dihanje skozi nosnici: umirja in spodbuja optimalno delovanje dihal.
  • Priporočilo: 5–10 minut, 1–2× dnevno.

Gibanje kot naravni »detoks«

Redna telesna aktivnost je ključna za ohranjanje zdravih pljuč izboljša prekrvitev in oksigenacijo, pospeši odstranjevanje sluzi, poveča pljučno kapaciteto.

Primerne aktivnosti vključujejo hojo, kolesarjenje, plavanje in pohodništvo. Za tiste, ki že redno kolesarijo, je to odlična podpora pljučom.

Hrana in tekočina

Nekatera živila zmanjšujejo vnetja in podpirajo dihala:

  • citrusi, jagodičevje, jabolka (antioksidanti),
  • listnata zelenjava,
  • česen, čebula, ingver, kurkuma,
  • mastne ribe (omega-3).

Dovolj tekočine pomaga redčiti sluz, medtem ko čist zrak in vlažnost v prostoru (40–50 %) omogočata optimalno delovanje dihal.

Naravna podpora in zelišča

Zelišča, kot so timijan, trpotec, slez in islandski lišaj, lahko blažijo draženje dihal. Uporabljamo jih kot čaje ali sirupe, vendar le kot podporo, ne kot nadomestilo zdravih navad.

Posebni nasveti za nekadilce

Tudi tisti, ki nikoli niso kadili ali bili izpostavljeni pasivnemu kajenju, lahko podprejo zdravje svojih pljuč:

  • redno gibanje in dihalne vaje,
  • skrb za kakovost zraka v zaprtih prostorih,
  • uravnotežena prehrana,
  • pravočasno zdravljenje okužb dihal.

Nekadilci ne potrebujejo »razstrupljanja« v klasičnem smislu, pljuča so sposobna učinkovitega samočiščenja. Pri njih je poudarek na ohranjanju in krepitvi pljučne funkcije.

Kdaj je potreben strokovni posvet

Če se pojavijo: dolgotrajen kašelj, izkašljevanje krvi, bolečine v prsih, hitro zadihanost ali pogoste okužbe, je priporočljiv zdravniški pregled, saj gre lahko za resnejše težave, ne za preprost »detoks«.

Dolgotrajna podpora namesto hitrih kur

Pljuča se sama čistijo, vendar dolgoročne navade bistveno podpirajo njihovo funkcijo. Za kadilce je ključno prenehanje kajenja in zaščita pred dražilci. Za nekadilce je ključ ohranjanje zdravih navad in zaščita pred okoljskimi vplivi.

Hitri detoks programi ali čudežne tablete niso potrebni in lahko celo škodijo.

Več iz teme

pljučazdravjepljučni rakšportna rekreacijakajenje
ZADNJE NOVICE
12:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POMURSKI SEJEM

Kjer lastniki gozdov iztržijo največ: na Pomurski sejem dovažajo hlode za 4. licitacijo lesa (FOTO)

Vsi so brezhibni in prvovrstne kakovosti.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 12:45
12:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psi to radi poližejo – veterinarji svarijo pred hudimi posledicami

Pozimi psov ne ogrožata le mraz in sol na pločnikih. Kot pravijo slovenski veterinarji, na pse pozimi preži nevarnost, na katero lastniki pogosto sploh nismo pozorni.
Kaja Berlot19. 1. 2026 | 12:30
12:15
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Priljubljena trgovina zapira svoja vrata v središču Ljubljane: usuli so se ganljivi komentarji

Po 15 letih se poslavlja priljubljena trgovinica v stari Ljubljani Babushka. Neva Bajc: »Čas je za nove začetke«
Nina Čakarić19. 1. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Na območju Krvavca: smučarja (21) odpeljal helikopter SV

Policistka smučarka zbira obvestila o vseh okoliščinah padca smučarja in vodi postopek.
19. 1. 2026 | 12:05
11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
11:35
Šport  |  Športni trači
TEŽKO OBDOBJE

Kampl po slovesu od nogometa spregovoril o smrti brata: Po njegovi smrti se je moj svet dobesedno sesul

Njegovo trpljenje začelo 22. oktobra lani, ko družina ni mogla vzpostaviti stika z 51-letnim bratom Sekijem,
19. 1. 2026 | 11:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki