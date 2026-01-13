  • Delo d.o.o.
ZANIMIVO O (NE)PITJU ALKOHOLA

Kako opustitev alkohola izboljša spanec po enem dnevu, tednu in mesecu

Boljši spanec pomeni več dnevne energije, boljšo koncentracijo, stabilnejše razpoloženje in večjo odpornost proti stresu.
Alkohol deluje kot pomirjevalo, zato večina ljudi po zaužitju hitreje zaspi. FOTO: Getty Images
Alkohol deluje kot pomirjevalo, zato večina ljudi po zaužitju hitreje zaspi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 1. 2026 | 08:44
3:58
Vsako leto se vse več odraslih odloči, da bodo vsaj za en mesec opustili alkohol. Najpogosteje gre za željo po boljšem zdravju, več energije, izgubi telesne teže ali spremembi življenjskih navad. Eden manj pričakovanih, a zelo izrazitih učinkov odpovedi alkoholu pa je izboljšanje spanja.

Alkohol pomembno vpliva na spalne vzorce, kakovost nočnega počitka in budnost čez dan. Spodaj je razloženo, kaj se s spanjem zgodi po enem dnevu, enem tednu in enem mesecu brez alkohola.

Presenetljiv vpliv alkohola na kakovost spanja

Alkohol deluje kot pomirjevalo, zato večina ljudi po zaužitju hitreje zaspi. To je povezano s povečano ravnijo snovi v možganih, ki uravnava potrebo po spanju in se čez dan postopno kopiči. Prav zato se po večeru z alkoholom pogosto zdi, da telo takoj potrebuje počitek.

Po drugi strani pa večer brez alkohola pomeni, da lahko uspavanje traja nekoliko dlje. Kljub temu takšen spanec praviloma prinese več koristi, saj je naravnejši in kakovostnejši.

Kaj se zgodi s spanjem že po enem dnevu brez alkohola

Čeprav alkohol pospeši uspavanje, številne raziskave kažejo, da hkrati poslabša kakovost spanja. Opazovanja spalnih vzorcev so pokazala, da večja količina alkohola pomeni slabši spanec in več nočnih prebujanj.

Spanec je sestavljen iz več faz, od globokega do lahkega, ki se morajo čez noč večkrat zamenjati. Po uživanju alkohola se ta ritem poruši. V prvi polovici noči prevladuje globok spanec, v drugi polovici pa lahek spanec s pogostimi kratkimi prebujanji.

Poleg tega alkohol sprošča mišice v predelu dihalnih poti, kar lahko poslabša smrčanje in poveča tveganje za motnje dihanja med spanjem. Pogosto povzroči tudi prebujanje zaradi potrebe po obisku stranišča. Posledica vsega tega je slabša regeneracija in jutranja utrujenost.

Po večeru brez alkohola se večina ljudi zbudi bolj spočita in z več občutka zbranosti.

Spanec po enem tednu brez alkohola

V prvem tednu brez alkohola se lahko pojavijo težave z uspavanjem. Telo se namreč odvaja od navade, da alkohol uporablja kot pomoč pri spanju. Zaradi tega je lahko spanec sprva slabši ali bolj nemiren.

To je eden od razlogov, zakaj se nekateri hitro vrnejo k pitju, alkohol sicer pomaga zaspati, vendar dolgoročno vodi v začaran krog slabega spanca in dnevne utrujenosti.

Kljub začetnim težavam je ta faza prehodna. Telo se postopno prilagodi in začne znova vzpostavljati naravne mehanizme uravnavanja spanja.

Kako se spanec spremeni po enem mesecu brez alkohola

Po približno dveh tednih se pri večini ljudi kakovost spanja opazno izboljša. Nočni počitek postane globlji, prebujanj je manj, jutranje vstajanje pa lažje.

Veliko ljudi poroča tudi o pogostejših in bolj živih sanjah ali o tem, da si sanje bolje zapomnijo. To je povezano z daljšimi fazami REM spanja, ki je ključno za duševno regeneracijo, spomin in čustveno ravnovesje.

Zakaj je boljši spanec ena največjih koristi opustitve alkohola

Izkušnje kažejo, da večina ljudi, ki za mesec dni opusti alkohol, opazi izboljšanje spanja. Mnogi to navajajo kot eno najpomembnejših pozitivnih sprememb.

Boljši spanec pomeni več dnevne energije, boljšo koncentracijo, stabilnejše razpoloženje in večjo odpornost proti stresu. Odpoved alkoholu tako ne vpliva le na telesno zdravje, temveč ima močan učinek tudi na kakovost spanja in splošno počutje.

