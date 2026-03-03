  • Delo d.o.o.
ZAČNITE ŽIVETI

Kako ostati aktiven, zdrav in motiviran tudi po 60. letu

Upokojitev ni konec! To je nov začetek, pravijo ...
Mnogi upokojenci prav v prostovoljstvu najdejo novo poslanstvo. FOTO: Getty Images
Mnogi upokojenci prav v prostovoljstvu najdejo novo poslanstvo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 3. 2026 | 08:38
6:07
Upokojitev ali priprave nanjo, mnogi dojemajo kot čas počitka. A resnica je drugačna, to je lahko eno najbolj aktivnih, ustvarjalnih in izpolnjujočih obdobij v življenju. Brez vsakodnevne službene rutine se odpre prostor za nove cilje, nove izzive in nove navade.

Aktivna upokojitev pomeni skrb za telo, um in družbene stike. Prav to pa dokazano vpliva na daljše življenje, boljše zdravje in večje zadovoljstvo. Z nekaj premišljenimi koraki lahko tudi slovenski upokojenci ustvarijo dinamično, polno in srečno novo življenjsko poglavje.

Vzpostavite dnevno rutino - struktura daje občutek smisla

Čeprav upokojitev prinaša svobodo, je vsakodnevna struktura ključna za dobro počutje. Redna ura vstajanja, obroki, gibanje in čas za hobije pomagajo ohranjati notranji ritem.

Raziskave kažejo, da pomanjkanje strukture lahko vodi v slabši spanec, padec motivacije in občutek praznine. Če si dan organizirate tako, da vključuje gibanje, druženje in dejavnosti, ki vas veselijo, bo vsak dan bolj izpolnjen.

Gibanje je temelj zdravja po 60. letu

Redna telesna aktivnost ostaja najmočnejše orodje proti kroničnim boleznim sodobnega časa, sladkorni bolezni, povišanemu krvnemu tlaku in boleznim srca.

World Health Organization priporoča, da so starejši odrasli telesno aktivni vsaj 150 minut na teden zmerne intenzivnosti. To lahko pomeni: hitro hojo, plavanje, kolesarjenje, jogo, lahkotno vadbo za moč, vrtnarjenje.

Tudi vsakodnevno raztezanje ali delo na vrtu imata lahko izjemen vpliv na gibljivost in splošno počutje. Pomembno je, da najdete obliko gibanja, ki vam je blizu, tako boste vztrajali.

Učenje ohranja možgane mlade

Upokojitev ni čas za umik iz sveta znanja. Prav nasprotno, vseživljenjsko učenje dokazano ohranja spomin in sposobnost reševanja problemov.

Tečaji tujih jezikov, računalniške delavnice, spletna izobraževanja ali delavnice na ljudskih univerzah po Sloveniji ponujajo nešteto možnosti. Možgani potrebujejo izzive, tako kot mišice.

Komentar Bojana Budje: Upokojenec

Hobiji zmanjšujejo stres in povečujejo srečo

Slikanje, pisanje, kuhanje, fotografiranje, igranje glasbila ali ročna dela, vse to niso le prijetne dejavnosti, temveč pomemben del duševnega ravnovesja.

Hobiji:

  • zmanjšujejo stres,
  • krepijo občutek dosežka,
  • povečujejo samozavest,
  • dajejo občutek smisla.

Upokojitev je idealen čas, da uresničite strasti, za katere prej ni bilo časa.

Družbeni stiki podaljšujejo življenje

Osamljenost je eden največjih izzivov staranja. Redno druženje s prijatelji, družino ali člani lokalne skupnosti pomembno vpliva na psihološko stabilnost. Raziskave, opravljene na Harvard University, so pokazale jasno povezavo med kakovostnimi odnosi in dolgoročno srečo.

V Sloveniji je veliko priložnosti za druženje:

  • društva upokojencev,
  • prostovoljske organizacije,
  • planinska društva,
  • kulturna društva,
  • univerze za tretje življenjsko obdobje.

Redno skupno preživljanje časa krepi občutek pripadnosti in zmanjšuje tveganje za depresijo.

Prostovoljstvo daje nov smisel

Mnogi upokojenci prav v prostovoljstvu najdejo novo poslanstvo. Pomoč v lokalnih šolah, dobrodelnih organizacijah ali okoljskih projektih krepi občutek koristnosti in povezanosti.

Deljenje znanja in izkušenj ni koristno le za skupnost, dokazano povečuje tudi osebno zadovoljstvo in samozavest.

Postavite si cilje tudi po upokojitvi

Cilji dajejo smer. Lahko so majhni ali veliki: obisk novih krajev po Sloveniji, izboljšanje telesne kondicije, prenova doma, branje določene količine knjig, učenje nove veščine.

Pomembno je, da so cilji realni in razdeljeni na manjše korake. Spremljanje napredka ohranja motivacijo skozi vse leto.

Duševno zdravje je enako pomembno kot telesno

Sprostitvene tehnike, kot so meditacija, zavestno dihanje ali pisanje dnevnika, pomagajo zmanjševati stres in izboljšujejo zbranost. National Institute on Aging opozarja, da je spremljanje razpoloženja v starosti ključnega pomena. Ob dolgotrajni žalosti ali tesnobi je priporočljivo poiskati strokovno pomoč. Skrb za duševno zdravje ni znak šibkosti, temveč odgovornosti do sebe.

Finančna varnost prinaša mir

Pregled nad prihodki, izdatki in prihranki zmanjšuje stres. Redno preverjanje proračuna in dolgoročno načrtovanje omogočata večjo svobodo pri odločitvah. Stabilna finančna situacija pomeni manj skrbi in več energije za kakovostno preživljanje časa.

Sprejmite spremembe kot priložnost

Upokojitev je velika življenjska prelomnica. Namesto da jo dojemate kot konec, jo lahko razumete kot začetek nove faze osebne rasti. Delo za krajši delovni čas, svetovanje, vodenje projektov v lokalni skupnosti ali potovanja po Sloveniji in tujini, možnosti je več, kot si morda predstavljate. Ključ je v odprtosti do sprememb.

Aktivna upokojitev je recept za dolgo in srečno življenje

Ostati aktiven in motiviran v upokojitvi ni naključje, je rezultat zavestnih odločitev. Gibanje, učenje, druženje, cilji in skrb za duševno zdravje tvorijo temelj kakovostnega staranja.

Upokojitev ni čas za štetje dni. Je čas, ko lahko dneve zares začnete živeti.

športna rekreacijastresupokojitevdepresijaduševno zdravjestaranje
