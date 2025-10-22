  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOČAKAJMO JIH 80

Kako ostati vitalen po 80. letu? Skrivnosti gibanja, prehrane in pozitivnega duha

Poleg telesne aktivnosti je za ohranjanje mladostne energije ključno tudi gibanje misli.
Vadba v poznejših letih ni le fizični izziv, temveč tudi način, kako ohraniti notranjo moč in voljo do življenja. FOTO: Depositphotos
Vadba v poznejših letih ni le fizični izziv, temveč tudi način, kako ohraniti notranjo moč in voljo do življenja. FOTO: Depositphotos
Miroslav Cvjetičanin
 22. 10. 2025 | 13:00
4:35
A+A-

Veliko ljudi misli, da gibanje po 80. letu pomeni le počasno vstajanje iz naslanjača z vzdihom »uhh« in pot do kuhinje po čajnik.

A resnica je povsem drugačna. Številni starejši dokazujejo, da je mogoče tudi v visoki starosti ohraniti gibčnost, moč in dobro voljo – če le ostanemo aktivni.

V eni izmed sodobnih stanovanjskih skupnosti za starejše v Angliji so stanovalci pokazali, da lahko redna vadba dobesedno pomladi telo.

Napredna fitnes oprema, ki meri biološko starost glede na moč, gibljivost in delovanje srca, je pokazala, da so si mnogi z redno vadbo »odšteli« več let.

To ni majhen dosežek, več kot polovica ljudi, starejših od 85 let, ima vsaj dve kronični bolezni, 85 odstotkov jih trpi za povišanim krvnim tlakom. A kljub temu številni v poznih letih dokazujejo, da se z gibanjem, pravilno prehrano in pozitivnim pristopom da doseči veliko več, kot bi si mislili.

Moč, gibljivost in ravnotežje – ključ do samostojnosti

Strokovnjaki za vadbo poudarjajo, da je zmanjševanje mišične mase in kostne gostote pogosta težava v poznejšem življenju. Redna vadba za moč ne pomeni iskanja »bicepsov«, temveč preprečevanje krhkosti. Vadba, kot so raztezne in tonizacijske vaje, omogoča, da starejši ohranijo samostojnost, da se lahko brez težav sklonijo po perilo, dvignejo težjo posodo iz pečice ali varno primejo poln čajnik.

Pomembno vlogo ima tudi joga, saj pomaga ohranjati ravnotežje in zmanjšuje tveganje za padce, ki so v starosti lahko usodni.

Hoja, plavanje in gibanje v vodi – recept za vitalnost

Hoja ostaja ena najboljših in najbolj dostopnih oblik gibanja tudi po 80. letu. Tisti, ki so imeli težave s sklepi ali so prestali operacije kolka ali kolen, so ugotovili, da jim redna hoja in vadba v vodi pomagata pri okrevanju in ohranjanju gibljivosti. Vadba v vodi razbremeni sklepe, a hkrati krepi mišice, zato je idealna izbira za starejše.

Vodna aerobika, raztezne vaje in vadba za moč v nizkem intenzivnem tempu so se izkazale kot izjemno učinkovite. Ob tem mnogi poudarjajo tudi pomen druženja, skupinske vadbe prinašajo veselje, smeh in občutek povezanosti, kar pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje.

Tudi možgani potrebujejo trening

Poleg telesne aktivnosti je za ohranjanje mladostne energije ključno tudi gibanje misli. Družabne igre, križanke, branje ali igranje kart ohranjajo koncentracijo in spomin. Starejši, ki redno vadijo tudi »mentalne mišice«, poročajo o boljšem razpoloženju in večji samozavesti.

Prehrana in majhni užitki

Uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, rib in lahkih obrokov ostaja temelj zdravja. Marsikdo se po 80. letu odloči za dva obroka dnevno in kozarec vina ob večerji, ne zaradi razvajanja, ampak zaradi druženja in sprostitve. Pomembno je jesti z užitkom, a zmerno, in izbirati kakovostno hrano.

image_alt
5 živil, ki vam skrivaj uničujejo hujšanje! Zdravniki razkrivajo, zakaj jih nikoli ne bi smeli imeti doma

Psihološki vidik: gibanje kot pot do notranje moči

Vadba v poznejših letih ni le fizični izziv, temveč tudi način, kako ohraniti notranjo moč in voljo do življenja. Mnogi, ki so se soočili z boleznimi, izgubami ali težkimi obdobji, pravijo, da jim je gibanje pomagalo znova najti ravnotežje in smisel.

Zgodbe aktivnih osemdesetletnikov dokazujejo, da ni nikoli prepozno za začetek. Pomembno je vztrajati, poslušati svoje telo – in si dovoliti, da nas gibanje napolni z energijo.

Sporočilo za vse starejše: »Uporabi ali izgubi«

Čeprav staranje prinese svoje izzive, ostaja bistvo enako, telo potrebuje gibanje. Ne glede na starost, zdravstveno stanje ali pretekle izkušnje lahko vsak najde obliko vadbe, ki mu ustreza. Hoja, joga, plavanje, raztezanje ali preprosto delo na vrtu – vse šteje.

Naj bo vodilo preprosto: uporabi ali izgubi. Redna telesna in duševna aktivnost ne ohranja le telesa, temveč tudi duha. In če ob tem ostane še čas za smeh, prijatelje in kozarec vina, toliko bolje.

Več iz teme

športna rekreacijagibanjestaranjestarostvadba za starejše
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
AJURVEDA

Barbara Lenart: Jesenski blues(Suzy)

Jesen je čas vata doše – če izpostavimo prevladujoča elementa, sta to eter in zrak.
22. 10. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
DOČAKAJMO JIH 80

Kako ostati vitalen po 80. letu? Skrivnosti gibanja, prehrane in pozitivnega duha

Poleg telesne aktivnosti je za ohranjanje mladostne energije ključno tudi gibanje misli.
Miroslav Cvjetičanin22. 10. 2025 | 13:00
12:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Pijan in brez varnostne razdalje treščil v kolono, udeležena tri vozila

Eden od udeležencev je bil lažje poškodovan.
22. 10. 2025 | 12:46
12:29
Novice  |  Svet
USS GERALD R. FORD

V Jadransko morje priplula največja letalonosilka na svetu (FOTO)

V dolžino meri 333 metrov, na njej pa je trenutno približno 5000 članov posadke.
22. 10. 2025 | 12:29
11:59
Novice  |  Slovenija
SRHLJIVO

V pošiljki kumaric, ki bi morale na slovenske police, inšpektorji našli paracetamol

Izdelek je prišel iz Indije.
22. 10. 2025 | 11:59
11:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PANIKA V ZAGREBU

V središču mesta odjeknili streli, policija zaprla območje (FOTO)

V zagrebškem naselju je izredno stanje.
22. 10. 2025 | 11:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki