Kako ostati vitalen po 80. letu? Skrivnosti gibanja, prehrane in pozitivnega duha

Veliko ljudi misli, da gibanje po 80. letu pomeni le počasno vstajanje iz naslanjača z vzdihom »uhh« in pot do kuhinje po čajnik.

A resnica je povsem drugačna. Številni starejši dokazujejo, da je mogoče tudi v visoki starosti ohraniti gibčnost, moč in dobro voljo – če le ostanemo aktivni.

V eni izmed sodobnih stanovanjskih skupnosti za starejše v Angliji so stanovalci pokazali, da lahko redna vadba dobesedno pomladi telo.

Napredna fitnes oprema, ki meri biološko starost glede na moč, gibljivost in delovanje srca, je pokazala, da so si mnogi z redno vadbo »odšteli« več let.

To ni majhen dosežek, več kot polovica ljudi, starejših od 85 let, ima vsaj dve kronični bolezni, 85 odstotkov jih trpi za povišanim krvnim tlakom. A kljub temu številni v poznih letih dokazujejo, da se z gibanjem, pravilno prehrano in pozitivnim pristopom da doseči veliko več, kot bi si mislili.

Moč, gibljivost in ravnotežje – ključ do samostojnosti

Strokovnjaki za vadbo poudarjajo, da je zmanjševanje mišične mase in kostne gostote pogosta težava v poznejšem življenju. Redna vadba za moč ne pomeni iskanja »bicepsov«, temveč preprečevanje krhkosti. Vadba, kot so raztezne in tonizacijske vaje, omogoča, da starejši ohranijo samostojnost, da se lahko brez težav sklonijo po perilo, dvignejo težjo posodo iz pečice ali varno primejo poln čajnik.

Pomembno vlogo ima tudi joga, saj pomaga ohranjati ravnotežje in zmanjšuje tveganje za padce, ki so v starosti lahko usodni.

Hoja, plavanje in gibanje v vodi – recept za vitalnost

Hoja ostaja ena najboljših in najbolj dostopnih oblik gibanja tudi po 80. letu. Tisti, ki so imeli težave s sklepi ali so prestali operacije kolka ali kolen, so ugotovili, da jim redna hoja in vadba v vodi pomagata pri okrevanju in ohranjanju gibljivosti. Vadba v vodi razbremeni sklepe, a hkrati krepi mišice, zato je idealna izbira za starejše.

Vodna aerobika, raztezne vaje in vadba za moč v nizkem intenzivnem tempu so se izkazale kot izjemno učinkovite. Ob tem mnogi poudarjajo tudi pomen druženja, skupinske vadbe prinašajo veselje, smeh in občutek povezanosti, kar pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje.

Tudi možgani potrebujejo trening

Poleg telesne aktivnosti je za ohranjanje mladostne energije ključno tudi gibanje misli. Družabne igre, križanke, branje ali igranje kart ohranjajo koncentracijo in spomin. Starejši, ki redno vadijo tudi »mentalne mišice«, poročajo o boljšem razpoloženju in večji samozavesti.

Prehrana in majhni užitki

Uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, rib in lahkih obrokov ostaja temelj zdravja. Marsikdo se po 80. letu odloči za dva obroka dnevno in kozarec vina ob večerji, ne zaradi razvajanja, ampak zaradi druženja in sprostitve. Pomembno je jesti z užitkom, a zmerno, in izbirati kakovostno hrano.

Psihološki vidik: gibanje kot pot do notranje moči

Vadba v poznejših letih ni le fizični izziv, temveč tudi način, kako ohraniti notranjo moč in voljo do življenja. Mnogi, ki so se soočili z boleznimi, izgubami ali težkimi obdobji, pravijo, da jim je gibanje pomagalo znova najti ravnotežje in smisel.

Zgodbe aktivnih osemdesetletnikov dokazujejo, da ni nikoli prepozno za začetek. Pomembno je vztrajati, poslušati svoje telo – in si dovoliti, da nas gibanje napolni z energijo.

Sporočilo za vse starejše: »Uporabi ali izgubi«

Čeprav staranje prinese svoje izzive, ostaja bistvo enako, telo potrebuje gibanje. Ne glede na starost, zdravstveno stanje ali pretekle izkušnje lahko vsak najde obliko vadbe, ki mu ustreza. Hoja, joga, plavanje, raztezanje ali preprosto delo na vrtu – vse šteje.

Naj bo vodilo preprosto: uporabi ali izgubi. Redna telesna in duševna aktivnost ne ohranja le telesa, temveč tudi duha. In če ob tem ostane še čas za smeh, prijatelje in kozarec vina, toliko bolje.