Kako pravilno meriti krvni tlak doma

Če želite dobiti zanesljive in medicinsko uporabne podatke, je pomembno, da upoštevate nekaj ključnih pravil, še posebej, če so od pravilnih meritev odvisne odločitve o vašem zdravju.
Krvni tlak je najbolje izmeriti zjutraj, v eni uri po prebujanju. Meritev opravite še pred zajtrkom, kavo, kajenjem ali jemanjem zdravil.
Takšna meritev pokaže tako imenovani osnovni oziroma bazalni krvni tlak in razkrije, ali zdravljenje oziroma zdravila, ki ste jih vzeli večer prej, še vedno učinkovito delujejo.
Drugo meritev je priporočljivo opraviti pozno popoldne ali zgodaj zvečer, idealno pred večerjo ali vsaj dve uri po obroku. Pri številnih ljudeh se prav v večernem času pojavijo nepričakovani porasti krvnega tlaka, ki bi sicer lahko ostali neopaženi.
Vsakič, ko merite krvni tlak, naredite dve meritvi v razmiku ene minute. Če se rezultata močno razlikujeta, opravite še tretjo meritev in prvo zanemarite. Tako zmanjšate možnost naključnih napak.
Za zanesljivo povprečje strokovnjaki priporočajo, da krvni tlak merite zjutraj in zvečer od tri do sedem dni zapored. Rezultate prvega dne zavrzite, nato pa izračunajte povprečje preostalih meritev. Tako dobite veliko realnejšo sliko svojega krvnega tlaka.
Krvni tlak v telesu sledi cirkadianemu (dnevno-nočnemu) ritmu. Zjutraj običajno hitro naraste. Čez dan ostaja razmeroma stabilen, vendar lahko niha zaradi stresa, telesne aktivnosti ali kofeina. Ponoči se praviloma zniža. Pri nekaterih ljudeh se ponoči tlak ne zniža, kar je povezano z večjim tveganjem za srčno-žilne zaplete.
Pred meritvijo mirno sedite vsaj pet minut. Hrbet naj bo naslonjen na naslonjalo, obe stopali pa naj bosta plosko na tleh. Uporabljajte manšeto za nadlaket ustrezne velikosti (ne zapestne). Roka naj počiva na mizi v višini srca.
Pred merjenjem se izogibajte:
Vsaj 30 minut pred meritvijo se tem dejavnikom izognite. Pomembno je tudi, da imate prazen mehur ter da nimate bolečin ali povišane telesne temperature.
Po evropskih smernicah naj bi bilo povprečje domačih meritev krvnega tlaka nižje od 135/85 mmHg. Idealna vrednost je približno 120/80 mmHg ali manj.
Meritve zjutraj in zvečer v nekaterih primerih niso dovolj. Če obstaja sum na nočno hipertenzijo, tako imenovani sindrom bele halje (povišan tlak ob obisku zdravnika) ali prikrito hipertenzijo, lahko zdravnik priporoči 24-urno ambulantno merjenje krvnega tlaka (ABPM), ki omogoča bolj celovit vpogled.
Pri nosečnicah je priporočljiva uporaba certificiranih merilnikov krvnega tlaka, meritve pa naj opravijo dvakrat na dan. Pri starejših ljudeh je priporočljivo, da tlak izmerijo tudi stoje, po 1 do 3 minutah, saj se tako lahko odkrije padec krvnega tlaka ob spremembi položaja.
Pri domačem merjenju krvnega tlaka se pogosto pojavljajo napake, kot so:
Takšne napake lahko privedejo do napačnih zaključkov o zdravstvenem stanju ali potrebi po zdravilih, zato je pravilna tehnika merjenja izjemno pomembna.