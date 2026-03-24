DOBRO JE VEDETI

Kako preprečiti neprijeten vonj čevljev: učinkoviti nasveti za sveža stopala in obutev

Vonj stopal nastane, ko mikroorganizmi na koži razgrajujejo sestavine znoja.
Neprijeten vonj čevljev je pogosta, a rešljiva težava. FOTO: Jure Eržen
Miroslav Cvjetičanin
 24. 3. 2026 | 08:18
A+A-

Neprijeten vonj čevljev je pogosta težava, ki lahko povzroča zadrego, še posebej pri športni obutvi, pohodnih čevljih ali sandalih. Glavni krivci so bakterije in glivice, ki uspevajo v toplih in vlažnih pogojih. Prepoteni čevlji so zato idealno okolje za njihov razvoj, posledica pa je neprijeten vonj, ki se lahko pojavi zelo hitro.

Kako torej preprečiti, da bi čevlji in stopala zaudarjali? V nadaljevanju razkrivamo preverjene metode za odstranjevanje obstoječih vonjav in učinkovito preprečevanje novih.

Kaj povzroča neprijeten vonj čevljev?

Vonj stopal nastane, ko mikroorganizmi na koži razgrajujejo sestavine znoja. Ta proces povzroča neprijetne vonjave, ki se prenesejo tudi na notranjost čevljev.

Posebej pomembno vlogo ima bakterija Staphylococcus epidermidis, ki razgrajuje aminokislino levcin v znoju. Pri tem nastane značilen vonj, podoben siru, ki se zlahka zažre v material čevljev in ga je težko odstraniti.

Kako odstraniti neprijeten vonj iz čevljev

 

1. Redno pranje čevljev in vložkov

Pranje čevljev in notranjih vložkov je eden najbolj učinkovitih načinov za ohranjanje svežine. Še posebej to velja za športno obutev. Najbolj priporočljivo je ročno pranje v hladni vodi. Dodate lahko razkužilo. Če uporabljate pralni stroj, izberite nežen program in odstranite vezalke. Čevlje vedno sušite na zraku.

Pozor: visoke temperature in detergenti lahko poškodujejo materiale in lepila.

2. Uporaba praškov za vpijanje vlage

Praški za stopala pomagajo zmanjšati vlago in zavirajo rast mikroorganizmov. Medicinski pudri vpijajo znoj in prikrijejo vonj. Soda bikarbona je naravna alternativa, nasujte jo v čevlje in pustite čez noč. Časopisni papir dodatno pomaga pri vpijanju vlage.

3. Razkužila za čevlje in sandale

Pri odprti obutvi je težje prikriti vonj, zato je razkuževanje še posebej pomembno. Uporabite, primerna za čevlje, razpršila. Alternativa je raztopina kisa ali blagega belila (če material to dopušča).

4. Pravilno shranjevanje čevljev

Bakterije in glivice ne marajo mraza in suhega okolja. Čevlje hranite v suhem, zračnem prostoru. Izogibajte se zaprtim športnim torbam. Občasno jih lahko tudi zamrznete (čeprav to lahko skrajša njihovo življenjsko dobo).

Kako preprečiti nastanek neprijetnega vonja

 

1. Nosite nogavice, ki odvajajo vlago

Tehnične nogavice, kot je Cool-Max, učinkovito odvajajo znoj stran od kože. Stopala ostanejo suha. Bakterije nimajo pogojev za razmnoževanje. Bombaž ni najboljša izbira, saj zadržuje vlago.

2. Čevlje dobro posušite med nošenji

Nikoli ne nosite istih čevljev dva dni zapored brez sušenja. Odstranite vložke. V čevlje položite papirnate brisače. Uporabite sušilne vložke iz cedrovine.

3. Izberite nogavice z antibakterijskimi vlakni

Nogavice s srebrom ali bakrom preprečujejo rast mikroorganizmov. Zmanjšujejo vonj. Primerno za manj zračno obutev. Pogosto jih ponujajo športne znamke, kot je Aetrex.

4. Uporabite pralne vložke ali zaščitne nogavice

Če čevlje nosite brez nogavic, razmislite o alternativah. Pralni vložki, kot so Sole Socks, vpijajo vlago in zmanjšujejo trenje. Redno pranje ohranja svežino

5. Uporabite antiperspirant ali deodorant za stopala

Ker večina vlage izvira iz znojenja stopal, je smiselno začeti tam. Antiperspirant zmanjša potenje, deodorant zavira bakterije. Pred uporabo preverite morebitne kožne reakcije

Neprijeten vonj čevljev je pogosta, a rešljiva težava. Ključ do uspeha je preventiva, suha stopala, zračna obutev in redna higiena. Če pa se vonj že pojavi, obstaja več učinkovitih načinov za njegovo odstranitev.

Preizkusite različne metode in ugotovite, katera najbolj ustreza vašemu načinu življenja. Če nič ne pomaga, pa je morda res čas za nov par čevljev.

