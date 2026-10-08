Kako pri otroku spodbujati zdrav odnos do hrane

Pri vzgoji otrok so male zmage, kot je ta, da pokusijo in z veseljem pojejo novo živilo, zelo pomembne, starši pa se jih upravičeno razveselijo. Popolnoma normalen del odraščanja pa je tudi to, da otrok določeno hrano kdaj zavrne. Še posebej med drugim in petim letom starosti, ko vse bolj spoznava samega sebe in želi uveljavljati svojo voljo, se lahko pojavi prehranska neofobija oziroma zadržanost do novih in neznanih živil. V tem obdobju se nekoliko upočasni tudi otrokova rast, posledično pa se zmanjša njegov apetit. Odnos do hrane se razvija postopoma, potrebnih pa je lahko kar od 8 do 10 izpostavitev hrani, preden jo otrok sprejme kot okusno in varno.

Pri tem ni nujno, da mora novo živilo vsakič tudi pojesti. Na začetku je dovolj, da ga na krožniku le vidi, se ga dotakne, ga povoha ali poliže, zelo koristno za spoznavanje z različnimi sestavinami pa je, da pomaga pri pripravi obroka. Tako novo hrano postopoma spoznava in jo lahko sčasoma lažje sprejme kot običajen del svojega jedilnika.

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Tudi brokoli je lahko dober

Izbirčnost je pri otrocih pogosta, zato se je ni treba takoj ustrašiti. Z ustreznim pristopom lahko otroku pomagamo, da postopoma razširi nabor živil in se lažje navaja na nove okuse. Pogosta napaka staršev je, da po nekaj neuspešnih poskusih določeno živilo prenehajo ponujati in se sprijaznijo s tem, da ga otrok preprosto ne mara. Velikokrat pa težava ni v tem, da mu jed ne bi bila zares všeč. Živilo mu je lahko predvsem neznano, saj se z njim še ni dovoljkrat srečal.

Pri spoznavanju novih živil pomagajo skupno nakupovanje, priprava in kuhanje hrane. Otroka lahko vključimo že v izbiro živil v trgovini ali mu dovolimo, da pri pripravi obroka opravi kakšno preprosto nalogo. Pri najmlajših pa so lahko dobrodošle tudi slikanice in knjige o prehrani.

Vsekakor pa se močno odsvetuje, da bi otroka s hrano silili. To lahko njegov odpor do živila še poveča in ga oddalji od lastnih občutkov lakote in sitosti. Prav tako ni priporočljivo, da ga za zaužit obrok ali kakšen drug dosežek nagrajujemo s sladico, izogibati pa se je smiselno tudi strogemu omejevanju količine ali vrste hrane.

Starši naj poskrbijo za reden ritem obrokov in za to, da je otroku na voljo pestra in uravnotežena hrana, dopustijo pa naj tudi avtonomijo pri tem, kdaj je bilo hrane dovolj, saj se tako se postopoma uči prepoznavati lastno lakoto in sitost. Otroci se namreč od staršev že zelo zgodaj učijo tudi tega, kakšen odnos bodo imeli do hrane. Starši jim zgleda ne dajejo le s tem, kar jim govorijo, temveč predvsem s svojim vsakodnevnim vedenjem.

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Kako pomagati otroku razviti zdrav odnos do hrane

Odnos do hrane, ki se začne oblikovati že v otroštvu, nas lahko spremlja tudi pozneje v življenju. Starši odločajo o tem, kaj bodo kupili v trgovini, katera živila bodo doma na voljo in kakšni obroki bodo na mizi. Otrok pri tem nima veliko vpliva, hkrati pa ves čas opazuje vzorce staršev, zato je pomembno, da pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih in gibalnih navad sodeluje celotna družina.

Če ima otrok čezmerno telesno težo, cilj ni posebna shujševalna dieta samo zanj. Najbolj učinkovit je pristop, pri katerem spremembe jedilnika in življenjskega sloga sprejme celotna družina. Namesto da bi kuhali posebne, dietne obroke, naj celotna družina sede k mizi in poje enak zdrav, uravnotežen obrok, prav tako pa naj celotna družina sodeluje pri aktivnostih in gibanju, ki otroka veselijo. Pri tem pa je pomembno tudi to, da se pogovor ne vrti okoli otrokovega videza ali kilogramov. V ospredju naj bodo zdravje, dobro počutje in navade, ki jih lahko družina dolgoročno vključi v svoj vsakdan.

Živila, ki naj bodo redno na voljo

Priporočljivo je vzpostaviti ritem od treh do petih uravnoteženih obrokov dnevno. Pri glavnih obrokih naj bodo redno prisotne naslednje skupine živil:

zelenjava ali sadje,

vir ogljikovih hidratov,

polnovreden vir beljakovin,

kakovostni viri maščob.

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V praksi lahko obroki vključujejo polnozrnat kruh in testenine, krompir, riž, ajdovo ali proseno kašo ter ovsene kosmiče. Med kakovostnimi viri beljakovin so denimo jajca, mleko in mlečni izdelki, pusto meso, ribe, stročnice in tofu, med vire kakovostnih maščob pa sodijo oreški, semena, avokado ter repično in oljčno olje. Sladki in slani prigrizki naj ne bodo prepovedani, vendar naj se na jedilniku znajdejo manj pogosto in v manjših količinah. Tudi tako otrok postopoma spoznava, da je lahko raznolika prehrana normalen del vsakdana.

Starši tako ne morejo in jim tudi ni treba nadzorovati vsakega otrokovega grižljaja. Njihova pomembnejša naloga je ustvariti okolje, v katerem so redno na voljo kakovostne in raznolike izbire, hkrati pa spoštovati njegovo lakoto, sitost in postopno razvijajočo se samostojnost.

Kako ravnati, ko otrok vztrajno zavrača določeno hrano? Kako mu pomagati pri spoznavanju novih okusov in kako oblikovati okolje, ki spodbuja zdrav odnos do prehrane? Več konkretnih nasvetov nutricionistke Lane Trampuš najdete v celotnem prispevku na portalu SPAR Več vem, bolje jem.

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