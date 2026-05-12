Kako se spreminja naše telo? To so kazalniki zdravja, ki razkrivajo tveganje za bolezni

Na preventivnih zdravstvenih pregledih zdravniki pogosto izmerijo obseg pasu, izračunajo indeks telesne mase (ITM) ali ocenijo delež telesne maščobe. Gre za pomembne kazalnike, ki pomagajo oceniti tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2 ter nekatere vrste raka.

Telesne meritve so zato eden prvih opozorilnih signalov, še preden se pojavijo resnejše zdravstvene težave.

Kaj nam pove indeks telesne mase

Indeks telesne mase (ITM) je osnovni kazalnik hranjenosti, ki ga izračunamo iz razmerja med telesno maso in višino. Pri odraslih velja, da vrednosti pod 18,5 pomenijo podhranjenost, vrednosti med 18,5 in 24,9 normalno telesno težo, med 25 in 29,9 prekomerno telesno maso, vrednosti 30 ali več pa debelost.

Debelost ni zgolj estetsko vprašanje, temveč resno medicinsko stanje. Povezana je z večjim tveganjem za bolezni srca, povišan krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2 in tudi nekatere vrste raka.

Zakaj ITM ni vedno dovolj natančen

Čeprav je ITM uporaben kot osnovni pokazatelj, ima pomembno omejitev: ne loči med mišično in maščobno maso. Zato se lahko zgodi, da športno grajene osebe uvrstimo med prekomerno hranjene, čeprav imajo nizko telesno maščobo.

Po drugi strani pa ima lahko oseba z normalnim ITM dejansko povišan delež maščobnega tkiva. Zaradi tega strokovnjaki vse pogosteje uporabljajo tudi analizo telesne sestave, ki loči med pusto in maščobno maso.

Maščoba v telesu ni vedno sovražnik

Telesna maščoba ima pomembne funkcije. Ščiti organe, sodeluje pri uravnavanju telesne temperature, predstavlja energijsko zalogo in ima vlogo pri hormonskem ravnovesju. Težave nastanejo, ko je maščobe preveč ali ko se začne kopičiti na nepravih mestih.

Kako se telo spreminja s staranjem

S staranjem se naravno zmanjšuje delež mišične mase, hkrati pa se povečuje delež maščobe. Spremeni se tudi njena porazdelitev. Medtem ko je v mlajših letih maščoba bolj enakomerno razporejena pod kožo, se v starosti vse pogosteje kopiči v predelu trebuha in okoli notranjih organov. Pri ženskah se te spremembe običajno izraziteje pokažejo po menopavzi.

Zakaj je trebušna maščoba najbolj nevarna

Maščoba v predelu trebuha ni le skladišče energije, temveč aktivno vpliva na presnovo. Izloča snovi, ki povečujejo tveganje za kronična vnetja, sladkorno bolezen in bolezni srca. Zato je obseg pasu pomemben kazalnik zdravja. Povečano tveganje se pojavi pri ženskah nad 80 centimetrov in pri moških nad 94 centimetrov obsega pasu.

Izguba mišic in starostna krhkost

V starosti se pogosto pojavi sarkopenija, to je zmanjšanje mišične mase in moči. To stanje povečuje tveganje za padce, slabšo gibljivost in večjo odvisnost od pomoči drugih.

Še posebej tvegana je kombinacija izgube mišic in povečane maščobe, imenovana sarkopenična debelost. Ta pomembno prispeva k starostni krhkosti in slabšemu zdravstvenemu stanju.

Gibanje kot ključ do boljšega zdravja

Raziskave kažejo, da je telesna pripravljenost samostojen dejavnik tveganja za kronične bolezni. To pomeni, da je lahko tudi nekoliko težja oseba, ki je telesno dobro pripravljena, v boljšem zdravstvenem stanju kot vitkejša, a neaktivna oseba.

Najboljše rezultate daje kombinacija zdrave telesne sestave in dobre telesne pripravljenosti. Pri tem ima ključno vlogo redna telesna aktivnost, ki jo je priporočljivo izvajati pod strokovnim vodstvom, kadar je to potrebno.