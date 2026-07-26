Kako se varno skoči v morje

Skok s pomola ali skale je za mnoge nepogrešljiv del poletja. Otroci tekmujejo, kdo bo skočil dlje, odrasli pa se z osvežilnim skokom rešijo poletne vročine. A zdravniki vsako leto opozarjajo, da lahko že ena nepremišljena odločitev povzroči hude in trajne posledice.

Najhujše poškodbe pri skokih v morje so poškodbe vratne hrbtenice. Do njih najpogosteje pride, ko nekdo skoči na glavo v preplitvo vodo ali pod gladino spregleda skalo, morsko dno ali drugo oviro.

Če globine ne poznate, ne skačite na glavo

Najpomembnejše pravilo je preprosto: nikoli ne skačite na glavo, če ne poznate globine vode. To velja tudi za kraje, kjer ste skakali že prejšnja poletja. Morje se namreč nenehno spreminja. Valovi premikajo pesek, razkrivajo skale, gladina vode pa ni vedno enaka. Pred vsakim skokom preverite, kako globoka je voda, in se prepričajte, da pod vami ni drugih kopalcev. Trki med ljudmi v vodi so namreč pogost vzrok poškodb.

Razgreto telo potrebuje nekaj minut

Če ste dolgo ležali na soncu ali igrali odbojko na mivki, se pred skokom najprej nekoliko ohladite. Nenaden skok v hladnejšo morsko vodo predstavlja velik napor za telo in lahko povzroči neprijetne zdravstvene zaplete.

Alkohol in skakanje ne sodita skupaj

Med najnevarnejšimi kombinacijami poletja sta alkohol in skakanje v vodo. Že manjša količina alkohola zmanjša sposobnost pravilne presoje razdalje, globine in lastnih zmožnosti. Prav zato številne poletne nesreče niso posledica poguma, temveč precenjevanja samega sebe.

Otroci vedno posnemajo odrasle

Posebno odgovornost imajo starši in drugi odrasli. Otroci radi posnemajo njihovo vedenje. Če odrasli skačejo z visokih pomolov ali skal, bodo enako želeli storiti tudi najmlajši, čeprav se nevarnosti pogosto sploh ne zavedajo. Zato je pomembno, da jim odrasli pokažejo dober zgled in jih naučijo, da je varnost vedno na prvem mestu.

Najboljši skok je tisti brez posledic

Poletje ni čas za dokazovanje poguma ali zbiranje všečkov na družbenih omrežjih. Je čas za sprostitev, plavanje in uživanje v morju. Najlepši skok je vedno tisti, po katerem brez skrbi priplavamo nazaj na obalo. Včasih pa je najbolj pogumna odločitev prav ta, da skok preprosto izpustimo.