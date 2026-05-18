Kako sem odpravila kronično napetost, zrasla za 1,5 cm in začela drugače živeti

Šest mesecev vsakodnevne prakse fascialnih manevrov Human Garage - izkušnja, meritve in kaj se je zares spremenilo v telesu in življenju.

Decembra 2025 nisem začela s fascialnimi manevri zaradi estetike, hujšanja ali želje po boljši formi. Začela sem zaradi kronične zategnjenosti po zadnji strani desne noge.

Ta napetost ni nastala čez noč. Prisotna je bila že v zadnjem letu moje aktivne športne poti, nato pa me je spremljala še naslednja tri leta. Sčasoma sem jo začela dojemati kot nekaj normalnega.

Takrat sem začela z vsakodnevno prakso fascialnih manevrov po metodi Human Garage: 30 minut dnevno in enkrat tedensko še daljša, enourna praksa Ne z idejo, da moram telo popraviti. Ampak z odločitvijo, da ga začnem poslušati drugače.

Šest mesecev kasneje so meritve pokazale nekaj, kar sem medtem že čutila sama: telo se je začelo spreminjati sistemsko. Vse številke v nadaljevanju izhajajo iz dveh meritev na napravi Tanita MC-780: izhodiščna meritev 29. 10. 2025 in kontrolna meritev 13. 5. 2026.

O tem, kaj so fascialni manevri in zakaj delujejo drugače od raztezanja, sem podrobneje pisala že v prejšnjih zapisih - Odkleni samoozdravitveno moč fascije in Dihanje, rotacija, namen: tri osi fascialnih manevrov. V tem zapisu se osredotočam na to, kaj se je v pol leta redne prakse zgodilo z mojim telesom.

Kronična napetost v desni nogi: izginila

To je bila največja sprememba in razlog, zakaj sem sploh začela.

Dolga leta sem čutila stalno vlečenje in zategovanje po zadnji strani desne noge. Telo je postalo asimetrično, ena stran je prevzemala več obremenitve, gibanje je bilo ves čas rahlo kompenzirano. Human Garage to imenuje fascialni kompenzatorni vzorec: telo se je kdaj v preteklosti prilagodilo na obremenitev ali poškodbo in ta prilagoditev je postala strukturna.

Fascialni manevri, ki sistematično vključujejo vse tri cone telesa s protirotacijami in zavestnim dihanjem, postopoma razvijejo te zamrznjene vzorce, ne s silo, ampak z vztrajnostjo.

Po mesecih redne prakse: napetosti ni bilo več. Ne manjše. Ne občasno boljše. Izginila je.

Prvič po dolgem času sem tekla lahkotno in uravnoteženo.

Telesna sestava: enaka teža, drugačno telo

Moja telesna teža je ostala skoraj enaka, a sestava telesa se je spremenila.

Telesna teža: 47,9 kg → 47,4 kg (-0,5 kg)

Mišična masa: 41,5 kg → 42,4 kg (+0,9 kg)

Maščobna masa: zmanjšanje na 2,7 kg oz. 5,8 %

Maščoba na trupu: 6,1 % → 3,0 % (prepolovitev)

Visceralna maščoba: ocena 1/30 (konstantno)

Indeks mišic v nogah: 122 (povprečje za ženske = 100)

Telo ni postalo manjše. Postalo je bolj stabilno, funkcionalno in pretočno. Večja mišična masa ob nižji maščobi pomeni boljšo presnovo, boljšo podporo sklepom in več razpoložljive energije.

Posebej me je presenetila maščoba na trupu, prepolovitev v pol leta. Ko se fascia v trebušni votlini sprosti, se presnova tega predela normalizira. Organi imajo več prostora. Kri in limfa tečeta lažje.

Zrasla sem za 1,5 cm

Meritve so pokazale 1,5 cm več telesne višine - iz 169,5 cm na 171 cm.

Ko se kronične fascialne napetosti vzdolž hrbtenice sprostijo in kompenzatorni vzorci popustijo, medvretenčni prostori dobijo nazaj del višine, ki so jo izgubili pod pritiskom let asimetrij. Fascia drži obliko in ko popusti, jo telo povrne.

To sem čutila v telesu: bolj odprt prsni koš, lažja drža, manj občutka stisnjenosti.

Dihanje se je umirilo

Dihanje je eden tihih kazalcev stanja živčnega sistema.

Pred prakso: ~13 vdihov/minuto

Danes: ~11 vdihov/minuto

Dihanje je postalo počasnejše, globlje in bolj mirno. To ni le prijeten občutek, pomeni, da telo ne potrebuje več stalnega pripravljenostnega stanja. Fascia obdaja diafragmo in medrebrne mišice; ko se sprosti, dihanje dobesedno dobi več prostora.

Srce deluje učinkoviteje – v mirovanju in pri naporu

Spremenil se je tudi moj srčno-žilni sistem – in sicer v obeh smereh.

Srčni utrip v mirovanju: padel za ~3 utripe/minuto (srce dela varčneje)

Srčni utrip pri naporu: do 210 udarcev/min brez izrazite zadihanosti

To je funkcionalna prilagodljivost: telo se zna globoko umiriti in hkrati prenese visoko obremenitev. Ne gre za tekmovalni dosežek, gre za to, da srčno-žilni sistem deluje bolj prožno in odzivno v celotnem razponu.

HRV: iz 80–90 na 110–120

HRV - srčna variabilnost (heart rate variability) je eden najpomembnejših merljivih kazalcev stanja avtonomnega živčnega sistema. Višji HRV pomeni, da je telo bolj prilagodljivo: lažje prehaja med stanji aktivacije in umiritve, bolje se regenerira, bolj odporno reagira na stres.

HRV prej: 80–90

HRV zdaj: 110–120 (velik premik navzgor)

Zakaj pride do tega ob fascialnem delu? Fascia intimno obdaja vagusni živec, najpomembnejši živec parasimpatičnega sistema, ki poteka od možganskega debla skozi vrat, prsni koš in trebuh do črevesja. Ko je fascia v tem predelu napeta ali zlepljena, je vagusno signaliziranje oteženo. Ko se sprosti, se izboljša pretok živčnih impulzov, telo lažje vzpostavi stanje parasimpatičnega ravnovesja, ki se neposredno odraža kot višji HRV.

Ta sprememba ni ostala samo v številkah. Čutila sem jo v vsakdanjem življenju: več notranjega miru, manj telesne napetosti, bolj stabilna energija, večja prisotnost.

Višji HRV ni le boljša regeneracija. Je znak, da živčni sistem ni več v kroničnem stresnem stanju.

Živčna preobčutljivost stopala: odpravljena

Fascialni sistem ovija vsak periferalni živec v telesu. Ko je fascia v predelu stopala ali spodnjih okončin kronično napeta, je živčno tkivo mehanično komprimirano, kar se izrazi kot preobčutljivost, mravljinčenje ali bolečinska reaktivnost.

Ob sprostitvi fascie se umiri tudi živčna vzdraženost. Preobčutljivost stopala, ki me je spremljala dlje časa, je izginila.

Prebava se je umirila

Fascialni sistem ne ovija le mišic, ovija tudi vse organe v trebušni votlini. Ko se kronične napetosti v tej regiji sprostijo, organi dobijo prostor za normalno peristaltiko.

Pred tem sem imela hitro, nestabilno prebavo. Po mesecih redne prakse se je prebava umirila, postala redna in bolj sproščena. Telo je začelo delovati bolj ritmično.

Samo 30 minut dnevno in dovolj časa, da telo najde pot nazaj k sebi.

Obraz, čutila in intuicija

Nekatere spremembe so se pokazale tudi tam, kjer jih sprva nisem pričakovala.

Oblika obraza se je spremenila, poteze so postale mehkejše in bolj simetrične. Ko se kronične napetosti v fasciji vratu, čeljusti in lasišča sprostijo, obraz dobesedno »sede« nazaj v svojo naravno obliko.

Izboljšala sta se tudi vid in sluh. Ko se napetosti okoli oči, senc in temporalnih kosti popustijo, dobijo čutilni organi več prostora, prekrvitev in živčnih signalov.

In nazadnje - intuicija. Ko živčni sistem ni več v kroničnem stresnem stanju, postanejo notranji signali bolj razločni. Lažje slišim, kaj telo in občutek »vesta« še preden to ubesedi razum.

Simetrija, energija in odnosi

Hodim bolj lahkotno. Gibanje je bolj tekoče in zavestno. Energija je višja in bolj stabilna čez cel dan.

In kar je presenetilo: boljši odnosi. Ko telo ni več v kroničnem stresnem stanju, kar zdaj kažeta tako HRV kot mirnejši srčni utrip, se iz njega odzivamo drugače. Manj reaktivno, bolj prisotno. Spremembe v živčnem sistemu so se odrazile v tem, kako sem z ljudmi.

Human Garage to izrecno poudarja: fascialni manevri so le del celote. Prehrana, odnosi, okolje – vse to vpliva na fascialni sistem in obratno. Spremembe, ki sem jih doživela, niso nastale v vakuumu.

30 minut na dan

V šestih mesecih:

izginila kronična napetost po zadnji strani desne noge

odpravljena živčna preobčutljivost stopala

vzpostavljena levo–desna simetrija in pretočnost gibanja

telesna višina +1,5 cm (169,5 → 171 cm)

mišična masa +0,9 kg ob stabilni teži

maščoba na trupu razpolovljena (6,1 % → 3,0 %)

HRV dvignjen iz 80–90 na 110–120

srčni utrip v mirovanju znižan za ~3 utripe/min

zmožnost dviga srčnega utripa pri naporu do 210/min brez izrazite zadihanosti

dihanje umirjeno (13 → 11 vdihov/min)

prebava urejena in stabilna

energija višja, bolj enakomerna

spremenjena oblika obraza – mehkejše, bolj simetrične poteze

izboljšan vid in sluh

bolj razločna intuicija

Vse to brez ekstremnih treningov.

Samo 30 minut dnevno in dovolj časa, da telo najde pot nazaj k sebi.

Fascialni manevri Human Garage niso čarobna formula, so pa sistematičen, vsakodnevni način komunikacije s telesom – na ravni sistema, ne simptomov. In telo, kot se je izkazalo, zna odgovoriti z natančnostjo, ki jo je mogoče izmeriti.

Telo ni problem, ki ga je treba rešiti. Je sistem, ki mu je treba prisluhniti.

Mojca Koligar: Skozi prakso fascialnih manevrov sem odkrila moč mehkega, zavestnega gibanja. Vodim delavnice in individualne obravnave, kjer ljudem pomagam razumeti svoje telo, sprostiti napetosti in najti naravno gibalno svobodo. Sodelujem s podjetji v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in soustvarjam dogodke, kjer se povezujejo gibanje, narava in dobra družba.