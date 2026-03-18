NAJNOVEJŠE O KURJENJU MAŠČOB

Kako učinkovito kuriti maščobe: znanost o hujšanju brez mitov

Se sprašujete, kako hitro in učinkovito kuriti maščobe?
Hitre diete in »cona kurjenja maščob« niso rešitev. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 3. 2026 | 11:00
5:39
A+A-

Izguba telesne maščobe ni mit! Preberite strokovni vodič, kako kuriti maščobe s pravilno kardio vadbo, treningom moči, prehrano in življenjskim slogom. 

Se sprašujete, kako hitro in učinkovito kuriti maščobe? Na spletu krožijo številni miti, od čudežnih diet do »con kurjenja maščob«, vendar resnični rezultat temelji na znanosti in redni vadbi. V tem članku boste izvedeli, kako telo porablja energijo, katere vrste vadbe so najbolj učinkovite, kako kombinirati kardio in trening moči ter kako pospešiti presnovo za trajno izgubo telesne maščobe.

Kako učinkovito kuriti maščobe: resnica o hujšanju, ki jo pogosto spregledamo

Kako kuriti maščobe je eno najpogostejših vprašanj ljudi, ki želijo shujšati ali izboljšati telesno pripravljenost. Na spletu kroži veliko nasvetov, diet in čudežnih metod, ki obljubljajo hitro izgubo maščobe, od vadbe v tako imenovani coni kurjenja maščob do posebnih živil in prehranskih dopolnil.

Toda resnica je preprosta: maščobo najučinkoviteje porabljamo z rednim gibanjem in uravnoteženo prehrano, ne s hitrimi rešitvami, ki običajno nimajo dolgoročnega učinka.

Če želite trajno zmanjšati delež telesne maščobe, je pomembno razumeti, kako telo sploh uporablja energijo.

Kako telo porablja energijo

Človeško telo kalorije shranjuje v obliki maščobe predvsem zato, da zagotovi energijo za delovanje in preživetje. Energijo telo pridobiva iz treh glavnih virov:

  • maščobe
  • ogljikovi hidrati
  • beljakovine

Kateri vir energije telo uporablja, je odvisno predvsem od vrste in intenzivnosti aktivnosti.

Pri intenzivnejši vadbi, kot je tek ali hitra kolesarska vožnja, telo večinoma uporablja ogljikove hidrate, ker jih lahko hitreje pretvori v energijo. Pri daljših in počasnejših aktivnostih pa več energije prihaja iz maščobnih zalog.

Pomembno pa je razumeti ključno dejstvo: za izgubo telesne maščobe ni odločilno, ali telo uporablja maščobo ali ogljikove hidrate, temveč koliko kalorij porabimo.

Mit o »coni kurjenja maščob«

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je najboljši način za hujšanje vadba v tako imenovani coni kurjenja maščob. Gre za območje srčnega utripa približno med 55 in 65 odstotki maksimalnega srčnega utripa, kjer telo uporablja nekoliko več maščobe kot vir energije.

Ta teorija je postala zelo priljubljena in se pojavlja v knjigah, programih ter celo na kardio napravah v fitnesih. Vendar je lahko zavajajoča: pri nizki intenzivnosti telo porabi manj kalorij, pri višji pa več, in prav to je ključno za izgubo telesne maščobe.

Najbolj učinkovit način za kurjenje maščob

Strokovnjaki priporočajo kombinacijo različnih vrst aktivnosti. Tak pristop izboljšuje telesno pripravljenost, zmanjšuje tveganje za poškodbe in dolgoročno pomaga pri hujšanju.

Kombinacija kardio vadbe

Najboljši rezultati se dosežejo z mešanico:

  • visoko intenzivne vadbe
  • zmerno intenzivne vadbe
  • nizko intenzivnega gibanja

Visoko intenzivna vadba

Visoko intenzivna kardio vadba pomeni srčni utrip 80–90 odstotkov maksimalnega. Primeri:

  • intervalni tek
  • sprinti
  • intenzivno kolesarjenje
  • intervalni treningi

Prednosti: večja poraba kalorij, izboljšanje vzdržljivosti in aerobne kapacitete.

Opozorilo: pretiravanje lahko povzroči pretreniranost, poškodbe in izgorelost. Dovolj je eden ali dva visoko intenzivna treninga na teden.

Zmerna in nizka intenzivnost

Zmerna vadba (70–80 % MHR) je primerna za večino kardio treningov. Primeri: hitra hoja, zmerno kolesarjenje, vadba na kardio napravah.

Nizka intenzivnost (<60–70 % MHR) je uporabna za vsakodnevno aktivnost: sprehodi, vrtnarjenje, lahkotno kolesarjenje, joga ali pilates, več telesne aktivnosti v vsakdanjem življenju.

Pomen dosledne vadbe

Redna vadba povečuje sposobnost telesa, da porablja maščobe: izboljša oskrbo mišic s kisikom, poveča učinkovitost premikanja maščobnih kislin v mišice, poveča število in velikost mitohondrijev, ohranja mišično maso in metabolizem.

Trening moči

Dodajanje treninga moči je ključno za kurjenje maščob: višja poraba kalorij po vadbi, ohranjanje mišične mase, preprečevanje upada metabolizma pri dieti. Uporabljajte kompleksne vaje (počepi, mrtvi dvig, izpadni koraki, skleki) in postopno povečujte intenzivnost.

Strategije za učinkovito izgubo telesne maščobe

  • kombinirajte kardio in trening moči
  • vadite različne intenzivnosti
  • poskrbite za dovolj spanja
  • zmanjšajte kronični stres
  • zaužijte ustrezno število kalorij glede na cilj
  • povečajte dnevno aktivnost (hoja, stopnice, opravila)

Ključne ugotovitve

Hitre diete in »cona kurjenja maščob« niso rešitev. Glavna mera je poraba kalorij, ne zgolj uporaba maščobe kot vira energije. Redna vadba, kombinacija kardio in moči, pravilna prehrana in doslednost prinašajo trajne rezultate.

Tudi majhna vsakodnevna aktivnost ima dolgoročen učinek.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
