Kako upočasniti občutek, da leta letijo mimo. Tu je 5 preprostih navad za bolj polno življenje

Se vam zdi, da je bilo novo leto še včeraj, zdaj pa je poletje že na vrhuncu? Občutek, da čas z leti vse hitreje mineva, pozna skoraj vsak. Medtem ko so se poletne počitnice v otroštvu zdele neskončne, se v odraslosti tedni in meseci pogosto zlijejo v rutino službenih obveznosti, družinskih skrbi in vsakodnevnih opravil.

Tudi po upokojitvi, ko je časa na voljo več kot prej, mnogi ugotavljajo, da leta še naprej minevajo neverjetno hitro. Dobra novica pa je, da obstajajo načini, s katerimi lahko upočasnimo občutek minevanja časa in bolj uživamo v vsakem dnevu.

Zakaj čas včasih teče hitreje in drugič počasneje?

Naše dojemanje časa ni vedno enako. Nanj vplivajo čustva, stopnja pozornosti, telesni procesi in celo okolje, v katerem smo. Ko smo sproščeni, veseli ali popolnoma zatopljeni v prijetno dejavnost, se nam zdi, da čas leti. Nasprotno pa se med stresom, utrujenostjo ali dolgočasjem minute vlečejo. Pomembno vlogo imajo tudi hormoni. Hormon dopamin, ki je povezan z občutki zadovoljstva in nagrajevanja, lahko pospeši občutek minevanja časa, medtem ko stresni hormoni vplivajo na drugačno zaznavanje trajanja dogodkov. Raziskave kažejo tudi povezavo med srčnim utripom in tem, kako možgani zaznavajo čas.

Ker na dojemanje časa vplivajo številni dejavniki, lahko že majhne spremembe v vsakodnevnih navadah pomembno izboljšajo občutek izpolnjenosti in zadovoljstva.

1. Preizkušajte nove stvari

Rutina je eden največjih razlogov, da se zdi življenje krajše. Ko dnevi postanejo podobni drug drugemu, si možgani ustvarijo manj novih spominov. Ob pogledu nazaj se zato zdi, da je čas minil v trenutku.

Ni treba skočiti s padalom ali se odpraviti na drug konec sveta. Dovolj je že:

nova sprehajalna pot,

obisk kraja v Sloveniji, ki ga še ne poznate,

poslušanje drugačne glasbe,

nov hobi,

učenje tujega jezika,

obisk kulturne prireditve.

Vsaka nova izkušnja ustvari dodatne spomine, zaradi katerih se tedni in meseci zdijo daljši ter bogatejši.

2. Večkrat se ustavite in živite v trenutku

Velik del dneva preživimo na »avtopilotu«. Razmišljamo o preteklosti, načrtujemo prihodnost ali brezciljno brskamo po telefonu. Prav zato se nam lahko zgodi, da dan mine, ne da bi ga zares doživeli. Pomaga, če se med prijetnimi trenutki zavestno osredotočimo na dogajanje okoli sebe. Med druženjem, sprehodom, kolesarjenjem ali kosilom z družino poskusite pozornost usmeriti na zvoke, vonje, pogovor in občutke. Takšni trenutki se vtisnejo globlje v spomin in ustvarijo občutek, da življenje teče počasneje.

3. Postavite si majhne cilje

Po 50. letu ali po upokojitvi marsikdo začne razmišljati o stvareh, za katere prej ni bilo časa: učenju jezika, igranju instrumenta, vrtnarjenju, planinarjenju ali prostovoljstvu. Težava nastane, ko so cilji preveliki. Takrat motivacija hitro pade. Veliko učinkoviteje je začeti z majhnimi koraki:

pet minut učenja jezika dnevno,

deset minut branja,

kratek sprehod po večerji,

ena nova kolesarska pot na mesec.

Vsak dosežen cilj ustvarja občutek napredka, kar povečuje zadovoljstvo in motivacijo.

4. Najpomembnejše opravite zjutraj

Veliko ljudi najbolj zahtevne naloge odlaga do popoldneva ali večera. Takrat pa je energije pogosto manj, zato načrti ostanejo neuresničeni. Koristno je, da dan začnete z dejavnostjo, ki vam največ pomeni:

jutranja telovadba,

kolesarjenje,

branje,

učenje,

delo na osebnem projektu.

Takšen začetek dneva ustvari občutek namena in prepreči, da bi dan neopazno zdrsnil mimo v običajni rutini.

5. Ne bojte se dolgčasa

Čeprav se večina ljudi dolgčasa izogiba, ima tudi svoje prednosti. Ko nismo neprestano zaposleni z zasloni, televizijo ali drugimi motnjami, možgani dobijo prostor za razmislek. Prav v trenutkih navidezne neaktivnosti se pogosto porodijo najboljše ideje, novi načrti in želje za prihodnost. Občasna samota ni enako kot osamljenost. Kratek čas brez zunanjih dražljajev lahko pomaga pri ustvarjalnosti, boljšem razumevanju lastnih potreb in načrtovanju aktivnosti, ki bodo prihodnje mesece naredile zanimivejše.

Skrivnost ni v več časa, ampak v bogatejših doživetjih

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa vplivamo na to, kako ga doživljamo. Več novih izkušenj, gibanje v naravi, zavestna prisotnost, manj rutine in več radovednosti so preprosti načini, da dnevi ne zdrsijo mimo neopaženo. Še posebej po 50. letu, ko je pogosto na voljo več svobode za lastne interese, lahko prav majhne spremembe ustvarijo občutek, da je življenje bogatejše, polnejše in, vsaj na videz, nekoliko daljše.