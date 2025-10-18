Kako uspešno preteči polmaraton? Najbolj koristni nasveti za pripravo, tempo in dan teka

Tek ni le preizkus telesne moči, temveč tudi psihične pripravljenosti. Po večmesečnih treningih je pred polmaratonom pomembno, da se tekač ne pripravi le fizično, temveč tudi psihično.

Tek ni le šport, temveč postaja način življenja in hkrati protistrup stresu vsakdana, sprošča, pomirja in vrača notranje ravnovesje.

Da bo polmaraton nepozabna izkušnja, je dobro upoštevati nekaj ključnih nasvetov, ki lahko izboljšajo počutje in rezultat.

Priprava pred polmaratonom

V zadnjih dneh pred tekmo se telo in glava pripravljata na napor. Zelo pomembno je, da tekača ne zajame evforija. Trema pred startom je povsem običajna, višji kot je cilj, večja je napetost. Ostanite mirni in tek vzemite kot del vadbe.

V tednu pred tekmovanjem ste najbrž zmanjšali količino treningov. Zadnji »močan« tek ste opravili vsaj štiri do pet dni pred startom. Dnevi pred tekmo so namenjeni regeneraciji, več počitka in dovolj spanja telesu omogočita, da na tekmi doseže maksimum.

Ne pozabite na hidracijo. Pijte večkrat po malo, saj s tem ohranjate ravnovesje tekočin v telesu. Prekomerno pitje tik pred tekom pa ni priporočljivo – ključ je v zmernosti in rednosti.

Na dan teka

Na dan polmaratona oziroma maratona ohranite mirnost in sproščenost. Ogrevanje začnite približno 45 do 60 minut pred startom. Oblecite se nekoliko topleje in mišice dobro ogrejte, še posebej v hladnejšem vremenu. Priporočljivo je 15 do 20 minut počasnega teka, sledi nekaj razteznih vaj in kratkih pospeševanj.

Pred startom preverite, ali imate pravilno nameščen čip oziroma startno številko. Poiščite si ustrezen položaj v startni coni. Že zjutraj začnite s postopnim vnosom tekočine, nato pa pijte v manjših količinah vse do starta in tudi med tekom.

Pri daljših razdaljah se ustavite na vseh okrepčevalnicah. Priporočeno je, da vsakih 25 minut zaužijete približno 1,5 do 2 decilitra vode ali izotoničnega napitka. Ne preskakujte postaj, saj dehidracija hitro zmanjša zmogljivost in poveča tveganje za poškodbe.

Tempo in razporeditev moči

Vsak tekač pozna svoj ritem, tega se držite tudi na dan tekme. Na začetku množica pogosto »potegne« naprej, zato pazite, da ne začnete prehitro. Prvo polovico teka pretecite zmerno, v drugem delu pa lahko postopno stopnjujete tempo.

Pomembno je, da ohranjate enakomeren ritem. Prehitro spreminjanje hitrosti izčrpava telo in otežuje nadzor nad zmogljivostjo. Pričakujte, da bo drugi del proge težji, vendar vztrajajte. Dobra priprava, pravilno razporejena energija in zaupanje vase so ključ do uspeha.

Sklepni nasvet

Polmaraton je preizkus telesne pripravljenosti, discipline in volje. Če boste spoštovali svoje telo, se nanj dobro pripravili in tek vzeli kot praznik gibanja, bo ciljna črta toliko slajša. Naj bo polmaraton dokaz, da z vztrajnostjo in pozitivnim pristopom zmoremo več, kot si mislimo.

Iz uredništva Slovenskih novic želimo vsem tekačem najboljši tek!