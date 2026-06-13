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Kako z vadbo pomladiti telo? To je 7 načinov, s katerimi lahko znižate svojo biološko starost

Biološka starost temelji na različnih kazalnikih zdravja, kot so mišična moč, gibljivost, presnova in delovanje srca ter ožilja.
Ključ do dolgoročnega uspeha je rutina. Vadba naj postane del tedenskega urnika podobno kot službene ali družinske obveznosti. FOTO: Getty Images
Ključ do dolgoročnega uspeha je rutina. Vadba naj postane del tedenskega urnika podobno kot službene ali družinske obveznosti. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 6. 2026 | 13:00
5:47
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Redna telesna dejavnost lahko občutno upočasni staranje organizma. Strokovnjaki poudarjajo, da nikoli ni prepozno za začetek, koristi pa so vidne tako pri telesnem kot duševnem zdravju.

Vse več raziskav potrjuje, da kronološka starost ni nujno enaka biološki starosti. Medtem ko leta tečejo enako za vse, lahko na dejansko stanje telesa močno vplivajo življenjske navade, predvsem redna telesna aktivnost.

Biološka starost temelji na različnih kazalnikih zdravja, kot so mišična moč, gibljivost, presnova in delovanje srca ter ožilja. Dobra novica je, da lahko številne od teh dejavnike izboljšamo že z zmerno in redno vadbo.

Tudi v poznejših letih lahko gibanje prinese izjemne spremembe. Vadba ne izboljšuje le telesne pripravljenosti, temveč pomaga ohranjati samostojnost, zmanjšuje tveganje za padce, krepi samozavest in izboljšuje kakovost življenja.

1. Začnite počasi in brez pritiska

Ena največjih napak je prepričanje, da mora biti začetek intenziven. Strokovnjaki priporočajo, da začnete z enostavnimi vajami, prilagojenimi svoji telesni pripravljenosti.

Že osnovne vaje za ravnotežje, moč in gibljivost lahko predstavljajo odlično izhodišče. Pomembno je predvsem, da ustvarite navado gibanja in postopoma povečujete obremenitev. Ne glede na starost nikoli ni prepozno za prvi korak. Začetna telesna pripravljenost ni pogoj za uspeh, ta se razvije z redno vadbo.

2. Vadbo vključite v svoj vsakdan

Ključ do dolgoročnega uspeha je rutina. Vadba naj postane del tedenskega urnika podobno kot službene ali družinske obveznosti.

Priporočljivo je kombinirati različne aktivnosti čez teden, na primer:

  • vadbo za moč,
  • vaje za ravnotežje,
  • raztezanje,
  • plavanje,
  • vodeno skupinsko vadbo,
  • jogo ali pilates.

Že 30 minut aktivnosti večkrat tedensko lahko prinese opazne koristi za zdravje.

3. Poiščite obliko gibanja, ki vam je všeč

Ljudje veliko lažje vztrajajo pri dejavnostih, ki jih veselijo. Nekaterim ustreza plavanje, drugim hoja, kolesarjenje, joga ali vadba z utežmi. Prav raznolikost pogosto prepreči dolgčas in poveča motivacijo. Poleg tega različne vrste vadbe razvijajo različne sposobnosti, moč, vzdržljivost, koordinacijo in gibljivost.

Za slovenske rekreativce so odlična izbira tudi pohodništvo, nordijska hoja in kolesarjenje, saj Slovenija ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

4. Vadbo prilagodite svojim ciljem

Vsak posameznik ima drugačne potrebe. Nekdo želi izboljšati kondicijo, drugi zmanjšati telesno težo, tretji ohraniti gibljivost ali povečati mišično maso.

Zato je pomembno, da vadbo prilagodite svoji starosti, zdravstvenemu stanju in ciljem. Pri tem lahko pomagajo strokovnjaki za vadbo, fizioterapevti ali sodobne naprave za spremljanje napredka.

Največji učinek dosežemo, ko obremenitev postopoma povečujemo in telesu omogočimo prilagajanje.

5. Spremljajte svoj napredek

Napredek je eden najmočnejših motivatorjev. Če beležite rezultate, boste lažje opazili izboljšave.

Spremljate lahko:

  • število korakov,
  • prehojeno razdaljo,
  • telesno težo,
  • moč pri vajah,
  • srčni utrip,
  • gibljivost.

Tudi majhne izboljšave so pomembne. Sčasoma lahko redna vadba občutno poveča mišično moč in izboljša splošno telesno pripravljenost.

6. Ne pozabite na uravnoteženo prehrano

Telesna aktivnost in prehrana sta neločljivo povezani. Za optimalne rezultate ni potrebnih strogih diet, temveč uravnotežen jedilnik.

Priporočljivo je uživati:

  • veliko zelenjave in sadja,
  • kakovostne beljakovine,
  • polnovredna žita,
  • zdrave maščobe,
  • dovolj tekočine.

Občasni priboljški niso težava, če predstavljajo del sicer zdravega življenjskega sloga.

7. Z vadbo krepite tudi samozavest

Koristi gibanja niso le telesne. Redna vadba izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje občutek osamljenosti in krepi samozavest. Mnogi ljudje poročajo, da se po začetku redne telesne aktivnosti počutijo bolj energične, bolj vključene v družbo in pripravljene na nove izzive. Prav občutek, da lahko nekaj naredimo zase in za svoje zdravje, pogosto postane najmočnejša motivacija za vztrajanje.

Gibanje je eno najboljših zdravil proti staranju

Čeprav čudežne formule za večno mladost ni, strokovnjaki soglašajo, da je redna telesna aktivnost eden najučinkovitejših načinov za upočasnitev staranja organizma.

Ne glede na to, ali izberete hojo, plavanje, kolesarjenje, jogo ali vadbo za moč, je najpomembneje, da začnete. Telo se lahko izboljšuje tudi v poznejših letih, koristi pa občutite tako pri zdravju kot pri kakovosti življenja.

Vsak korak šteje in nikoli ni prepozno, da svojemu telesu podarite nekaj dodatnih let vitalnosti.

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