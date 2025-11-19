Doseči sto let se morda zdi kot nedosegljiv cilj, a strokovnjaki opozarjajo, da dolg in kakovosten življenjski vek ni nemogoč.

Obstajajo štiri ključna področja, ki jih lahko vsak posameznik nadzoruje, in s tem poveča svoje možnosti za dolgo življenje.

1. Gibajte se vsak dan – vsak korak šteje

Ni treba postati profesionalni športnik. Pomembno je, da ostajate aktivni v vsakodnevnem življenju in zmanjšate dolgotrajno sedenje.

Raziskave kažejo: okoli 10000 korakov na dan zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za 39 odstotkov, tveganje za srčni infarkt ali kap pa za 21 odstotkov. Tudi hitra hoja ali kratke intenzivne aktivnosti lahko zmanjšajo tveganje za demenco do 40 odstotkov.

Nasvet: uporabite stoječe delovno mesto, hodite več po stopnicah in si vzemite kratke premore za gibanje.

2. Prehrana je ključna – manj predelane hrane, več naravnega

Uravnotežena prehrana bistveno vpliva na dolgoživost. Zmanjšajte alkohol, tobak in nasičene maščobe, ki povečujejo tveganje za bolezni srca in kronične bolezni.

Kaj vključiti v dnevni jedilnik:

več sadja in zelenjave (sveže ali zamrznjeno),

oljčno olje kot glavni vir maščob,

manj živalskih beljakovin,

izogibanje dodanemu sladkorju in predelani hrani.

Raziskave dokazujejo, da uravnotežena prehrana lahko zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, ki predstavljajo več kot četrtino vseh smrti.

3. Kakovosten spanec za zdravje in daljše življenje

Dober spanec ni luksuz, je nuja za dolgoživost. Priporočljivo je spati 7–8 ur na noč. Krajši spanec povečuje tveganje za prezgodnjo smrt, daljši pa prav tako ni idealen.

Redni spalni vzorci zmanjšujejo tveganje za demenco in krepijo srce. Omejite tudi vnos soli na približno 0,5 g na dan, saj preveč soli škoduje srcu.

4. Redni pregledi in poznavanje družinske zgodovine

Poznavanje genetskih tveganj in redni zdravniški pregledi so ključni za dolgo in kakovostno življenje. Redni pregledi omogočajo pravočasno odkrivanje bolezni in prilagoditev življenjskega sloga, kar lahko bistveno podaljša kakovost življenja.

Z upoštevanjem teh preprostih nasvetov lahko vsak prispeva k svojemu zdravju in poveča možnosti za dolgo in polno življenje.