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Kako zmanjšati tveganje za raka? Šest preprostih navad, ki veliko pomenijo

Cilj ni, da bi postali obsedeni z vsakim dejavnikom tveganja. Veliko več koristi lahko prinese nekaj preprostih in vzdržnih sprememb, ki jih vključimo v vsakdanje življenje in se jih držimo dolgoročno.
Za zdrave navade ni nikoli prepozno. FOTO: Shutterstock
Za zdrave navade ni nikoli prepozno. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 14. 11. 2026 | 15:00
10:37
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Rak je ena najresnejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Čeprav se možnosti zdravljenja in zgodnjega odkrivanja izboljšujejo, število ljudi, ki zbolijo za rakom, ostaja veliko. Dobra novica je, da lahko z nekaterimi vsakodnevnimi navadami zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni. Pomembni so redno gibanje, prehrana z veliko vlakninami, omejevanje predelanega mesa, zaščita pred soncem in skrb za ustno higieno.

V Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 19.000 ljudi, kar pomeni več kot 50 novih diagnoz na dan. Po najnovejših podatkih Registra raka Republike Slovenije je leta 2023 za rakom zbolelo 19.111 ljudi, več kot 142.000 prebivalcev pa je že kdaj v življenju prejelo diagnozo rak. Ocene kažejo, da bo za rakom do 75. leta starosti zbolel približno vsak tretji danes rojeni Slovenec. Rak tako predstavlja eno največjih javnozdravstvenih bremen v Sloveniji in bolezen, ki neposredno ali posredno zaznamuje številne družine.

Kljub zaskrbljujočim številkam obstaja razlog za optimizem. Umrljivost zaradi raka se zmanjšuje, k čemur prispevajo napredek pri preprečevanju bolezni, zgodnejšem odkrivanju in učinkovitejšem zdravljenju.

Nobena življenjska navada ne more popolnoma preprečiti raka. Na tveganje namreč vplivajo tudi starost, dednost in drugi dejavniki, na katere nimamo neposrednega vpliva. Vendar lahko z nekaj razmeroma preprostimi in dolgoročno vzdržnimi spremembami življenjskega sloga tveganje za nastanek nekaterih vrst raka zmanjšamo.

Onkologi pri tem poudarjajo šest pomembnih navad.

1. Prekinimo dolgotrajno sedenje

Dolgotrajno sedenje ni škodljivo samo za hrbtenico, mišice in presnovo, temveč je povezano tudi z večjim tveganjem za nekatere bolezni.

Raziskava, v katero je bilo v Združenem kraljestvu vključenih več kot 90.000 ljudi, je pokazala povezavo med dolgotrajno telesno nedejavnostjo in slabšimi zdravstvenimi izidi. Vsaka dodatna ura sedenja, poležavanja ali ležanja je bila povezana z devet odstotkov večjim tveganjem za smrt zaradi raka.

Posebej problematično je, če več ur zapored preživimo brez gibanja. Raziskovalci opozarjajo, da je s povečanim tveganjem povezano zlasti neprekinjeno sedenje, daljše od 30 minut. Dobra novica je, da lahko dolgotrajno sedenje prekinemo že s kratkim sprehodom. Pomembna je tudi ugotovitev, da je bila zamenjava samo ene ure sedečega časa na dan z lahkotno telesno dejavnostjo povezana z 12 odstotkov manjšim tveganjem za smrt zaradi raka. Za to ne potrebujemo posebnega treninga ali športne opreme. Med delovnim časom se lahko sprehodimo po pisarni, namesto dvigala uporabimo stopnice ali si sami pripravimo čaj. Doma lahko med televizijskimi oglasi vstanemo, se raztegnemo, pospravimo nekaj stvari ali se odpravimo na vrt.

Tudi kratki, večkrat ponovljeni intervali gibanja se seštevajo. Pomembno je predvsem, da sedenja ne prekinjamo samo ob koncu delovnega dne, temveč večkrat čez dan.

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2. V prehrano vključimo več vlaknin

Vlaknine so pomembne za prebavo, zdravje črevesja in delovanje črevesne mikrobiote. Vse več raziskav preučuje tudi njihovo povezavo z manjšim tveganjem za nastanek raka.

Raziskava iz leta 2023, v katero je bilo vključenih več kot 364.000 ljudi iz obsežne britanske podatkovne zbirke, je pokazala, da so imeli ljudje z največjim vnosom vlaknin za deset odstotkov manjše tveganje za razvoj raka na splošno kot tisti, ki so jih uživali najmanj.

Povezave so bile posebej izrazite pri nekaterih vrstah raka, med drugim pri raku materničnega vratu, požiralnika, pljuč, sečnega mehurja in ledvic.

Raziskovalce vse bolj zanima vloga zdravja črevesja pri preprečevanju raka. Največ dokazov je za pomen zadostnega uživanja vlaknin, ki so hrana koristnim črevesnim bakterijam. Redno uživanje vlaknin je dosledno povezano tudi z manjšim tveganjem za raka debelega črevesa in danke.

Med živili, ki naj bi jih pogosteje uvrščali na jedilnik, so zelenjava, stročnice, polnovredna žita, oreški in semena. Priporočeni dnevni vnos vlaknin naj znaša najmanj 30 gramov.

Prehrano lahko dopolnimo tudi s fermentiranimi živili, kot sta navadni jogurt z živimi mlečnokislinskimi kulturami in kefir.

Pomembno je, da vlaknine uživamo vsak dan in iz različnih virov. Ne gre za kratkotrajno dieto, temveč za prehransko navado, ki dolgoročno podpira zdravje prebavil.

3. Omejimo uživanje predelanega mesa

Med prehranskimi dejavniki, ki so povezani z večjim tveganjem za nastanek raka, ima posebno mesto predelano meso. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsakodnevno uživanje 50 gramov predelanega mesa, kar je približno toliko kot dve rezini šunke ali slanine, poveča relativno tveganje za nastanek raka debelega črevesa in danke za 18 odstotkov.

Med predelano meso spadajo izdelki, ki so bili zaradi podaljšanja obstojnosti ali izboljšanja okusa obdelani s soljenjem, dimljenjem, fermentacijo ali drugimi postopki. Sem sodijo različne vrste šunke, slanine, klobas in salam. Svetovna zdravstvena organizacija predelano meso uvršča v prvo skupino rakotvornih snovi. To pomeni, da obstajajo prepričljivi dokazi, da povzroča raka pri ljudeh, zlasti raka debelega črevesa in danke. Rdeče meso je uvrščeno v skupino 2A, med snovi, za katere velja, da so verjetno rakotvorne za človeka. To ne pomeni, da se mu moramo popolnoma odpovedati, vendar je smiselno omejiti njegovo uživanje.

Tudi pri pripravi mesa na žaru je potrebna previdnost. Močno zapečeni in zogleneli deli mesa niso najboljša izbira. Namesto pogostega uživanja predelanih mesnih izdelkov je priporočljivo v tedenski jedilnik vključiti več rastlinskih obrokov.

To ne pomeni, da se moramo odpovedati družabnemu žaru ali občasnemu mesnemu obroku. Pomembna je predvsem pogostost uživanja in celoten prehranski vzorec.

4. Kožo zaščitimo pred ultravijoličnim sevanjem

Prekomerna izpostavljenost soncu lahko poškoduje kožo. Ultravijolično sevanje namreč sčasoma povzroča poškodbe DNK v celicah, s tem pa povečuje tveganje za nastanek kožnega raka. Povezava med ultravijoličnim sevanjem in kožnim rakom je dobro znanstveno potrjena. Že nekaj hudih sončnih opeklin z mehurji v življenju lahko občutno poveča tveganje za nastanek melanoma.

Zaščita pred soncem zato ne sme biti omejena samo na dopustovanje ob morju. Pomembna je tudi med vsakodnevnimi opravili, sprehodi, kolesarjenjem in drugimi dejavnostmi na prostem. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme širokega spektra z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Krema mora ščititi pred ultravijoličnimi žarki UVA in UVB. Če smo dlje časa na prostem, jo je treba ponovno nanesti približno vsaki dve uri. Še posebej pomembno je, da se v času najmočnejšega sončnega sevanja zadržujemo v senci. Za dodatno zaščito lahko uporabimo pokrivalo, sončna očala in oblačila, ki pokrivajo večji del kože.

5. Poskrbimo za zobe in dlesni

Ustna higiena ni pomembna samo zaradi lepega nasmeha. Zdravje zob in dlesni je povezano tudi s splošnim zdravstvenim stanjem. Raziskave o povezavi med ustnim zdravjem in rakom se še razvijajo. Nekatere novejše ugotovitve povezujejo bolezni dlesni in slabo ustno higieno z večjim tveganjem za nastanek nekaterih vrst raka, med drugim raka ustne votline, prebavil in trebušne slinavke. To področje še ni dokončno raziskano, zato povezav ne smemo razumeti kot dokaz, da slaba ustna higiena neposredno povzroča te vrste raka. Kljub temu je skrb za zobe in dlesni pomemben del vsakodnevne preventive.

Zobe si umivajmo dvakrat na dan, uporabljajmo zobno nitko in redno obiskujmo zobozdravnika. Zobna nitka pomaga odstraniti zobne obloge in bakterije iz medzobnih prostorov, kamor zobna ščetka težje seže. Pozornost velja nameniti tudi ustni vodi. Če jo uporabljamo redno, je smiselno izbrati različico brez alkohola, saj je manj verjetno, da bo dražila ustno sluznico. Prav tako je lahko prijaznejša do ustne mikrobiote kot ustne vode z alkoholom.

6. Izberimo gibanje, ki se ga bomo držali

Redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne mase in dobro presnovno zdravje so povezani z manjšim tveganjem za nastanek več vrst raka. Vendar telesna dejavnost ne pomeni nujno obiskovanja fitnesa ali izvajanja zahtevnih treningov. Štejejo tudi hoja, tek, ples, kolesarjenje, vrtnarjenje in aktivna pot v službo. Najboljša oblika gibanja je tista, ki nam je dovolj všeč, da jo lahko redno vključujemo v vsakdanje življenje. Za nekoga je to lahko vsakodnevni hitrejši sprehod, za drugega tedenska vadba za moč, kolesarjenje ali ples v domači dnevni sobi.

Pomembnejša od občasnih zelo intenzivnih treningov je dolgoročna doslednost. Redno gibanje namreč ugodno vpliva na telesno maso, presnovo in splošno telesno pripravljenost.

Rak ni vedno mogoče preprečiti, tveganje pa lahko zmanjšamo

Popolnega recepta za preprečevanje raka ni. Na nastanek bolezni poleg življenjskega sloga vplivajo tudi dednost, starost in naključni biološki dejavniki. Kljub temu lahko z zdravimi navadami zmanjšamo tveganje za nastanek številnih bolezni, tudi nekaterih vrst raka.

Med najpomembnejše ukrepe sodijo opustitev kajenja, omejevanje uživanja alkohola, redno gibanje, prehrana z veliko vlakninami in rastlinskimi živili, manj predelanega mesa, zaščita kože pred ultravijoličnim sevanjem ter skrb za splošno zdravje.

Cilj ni, da bi postali obsedeni z vsakim dejavnikom tveganja. Veliko več koristi lahko prinese nekaj preprostih in vzdržnih sprememb, ki jih vključimo v vsakdanje življenje in se jih držimo dolgoročno.

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