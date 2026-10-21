Kam gre maščoba, ko hujšamo? Odgovor vas bo zelo presenetil

Ko hujšamo, se telesna maščoba ne spremeni v mišice in tudi ne izgine preprosto s potenjem. Velik del njene mase telo izloči na precej nepričakovan način - skozi pljuča. Kako poteka ta proces in zakaj je za izgubo odvečnih kilogramov ključen kalorični primanjkljaj?

Mnogi menijo, da se maščoba med hujšanjem preprosto topi ali spreminja v energijo. V resnici je proces precej bolj zapleten. Ko izgubljamo odvečne kilograme, maščobno tkivo ne izgine brez sledu, temveč se v telesu kemično razgradi. Njegovi razgradni produkti nato zapustijo organizem po različnih poteh, pri čemer največji delež izločimo z izdihanim zrakom.

Kaj se zgodi z maščobo, ki jo zaužijemo s hrano?

Maščobe iz hrane se med prebavo razgradijo na manjše molekule, med drugim na maščobne kisline. Telo jih uporablja za številne pomembne naloge: za gradnjo celičnih struktur, tvorbo hormonov, presnovo in zaščito notranjih organov. Kadar organizem prejme več energije, kot je porabi, lahko presežek shrani v obliki trigliceridov v maščobnih celicah. Tako nastanejo energijske zaloge, ki jih telo uporabi, ko potrebuje dodatno gorivo.

Maščobno tkivo je po telesu razporejeno na različne načine. Podkožna maščoba se nahaja neposredno pod kožo, visceralna pa globlje v trebušni votlini, kjer obdaja notranje organe. Prevelika količina visceralne maščobe je povezana z večjim tveganjem za presnovne in srčno-žilne bolezni.

Kako telo začne porabljati maščobne zaloge?

Ko telo porabi več energije, kot je prejme s hrano in pijačo, nastane kalorični primanjkljaj. Organizem mora razliko pokriti iz svojih energijskih zalog. Pri tem začne uporabljati tudi maščobe, shranjene v maščobnih celicah. Hormonski in drugi presnovni mehanizmi spodbudijo proces, imenovan lipoliza. Med njim se trigliceridi razgradijo na maščobne kisline in glicerol. Te snovi lahko telo nato uporabi v nadaljnjih presnovnih procesih za pridobivanje energije.

Pomembno je poudariti, da organizem med hujšanjem ne porablja izključno maščobe. Delež porabljene energije iz maščob in ogljikovih hidratov je odvisen od različnih dejavnikov, med drugim od telesne dejavnosti, prehrane in presnovnega stanja. Pri hujšanju lahko pride tudi do izgube mišične mase, zato je pomembno, da je prehrana uravnotežena, vnos beljakovin ustrezen, telesna dejavnost pa vključuje tudi vadbo za moč.

Večina izgubljene maščobe zapusti telo skozi pljuča

Odgovor na vprašanje, kam gre maščoba med hujšanjem, je za marsikoga presenetljiv. Ko telo razgrajuje maščobo in jo uporablja za pridobivanje energije, nastajata predvsem ogljikov dioksid in voda. Ogljikov dioksid se po krvi prenese do pljuč, od koder ga izločimo z izdihom. Voda se iz telesa odstranjuje z urinom, znojem in drugimi običajnimi telesnimi procesi.

To pomeni, da večina mase razgrajene maščobe telo zapusti skozi pljuča v obliki ogljikovega dioksida, manjši delež pa v obliki vode. Maščoba se torej ne spremeni v mišice in tudi ne izgine preprosto zaradi potenja. Njeni atomi se med presnovo prerazporedijo v druge snovi, ki jih organizem nato izloči. Pri tem je treba razlikovati med izgubo maščobe in kratkotrajnim zmanjšanjem telesne teže. Po intenzivni vadbi ali savnanju lahko tehtnica pokaže manj kilogramov predvsem zaradi izgube vode. Ko tekočino nadomestimo, se telesna teža praviloma znova poveča. To ni enako izgubi telesne maščobe.

Zakaj je pri hujšanju ključen kalorični primanjkljaj?

Za zmanjševanje telesne maščobe je dolgoročno odločilno energijsko ravnovesje. Če telo v daljšem obdobju porablja več energije, kot je dobi s hrano in pijačo, začne pokrivati primanjkljaj iz svojih zalog. Tako lahko postopoma zmanjšujemo količino maščobnega tkiva. To ne pomeni, da je najboljša rešitev čim manj jesti ali čim več trenirati. Preveliko omejevanje hrane lahko povzroči utrujenost, pomanjkanje hranil in izgubo mišične mase. Učinkovitejši pristop je zmeren kalorični primanjkljaj, uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost, prilagojena posameznikovim zmožnostim.

Pri tem pomaga kombinacija vzdržljivostne vadbe in vadbe za moč. Prva povečuje porabo energije in izboljšuje telesno pripravljenost, druga pa pomaga ohranjati mišično maso med hujšanjem.

Maščobe torej ne izdihujemo neposredno takoj, ko začnemo hujšati. Z izdihom izločamo ogljikov dioksid, ki nastaja med presnovo maščob in drugih hranil. Prav ta proces pojasnjuje, zakaj največji delež mase razgrajene maščobe zapusti telo skozi pljuča, medtem ko se manjši delež izloči predvsem v obliki vode.