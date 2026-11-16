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ROCKY

Kar 570 Rockyjev na enem mestu! S podvigom so postavili Guinnessov svetovni rekord

»Kako vam je ime?« je voditelj vprašal enega od udeležencev. »Rocky Balboa,« je bil odgovor.
To je možno samo v Ameriki! FOTO: Matt Slocum

To je možno samo v Ameriki! FOTO: Matt Slocum

570 Rockyjev! FOTO: Matt Slocum

570 Rockyjev! FOTO: Matt Slocum

V Guinnessovi knjigi bo zapisan rekord 570 Rockyjev. FOTO: Matt Slocum

V Guinnessovi knjigi bo zapisan rekord 570 Rockyjev. FOTO: Matt Slocum

Film o Rockyju je star 50 let. FOTO: Matt Slocum

Film o Rockyju je star 50 let. FOTO: Matt Slocum

To je možno samo v Ameriki! FOTO: Matt Slocum
570 Rockyjev! FOTO: Matt Slocum
V Guinnessovi knjigi bo zapisan rekord 570 Rockyjev. FOTO: Matt Slocum
Film o Rockyju je star 50 let. FOTO: Matt Slocum
Miroslav Cvjetičanin
 16. 11. 2026 | 09:04
 16. 11. 2026 | 09:43
3:54
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V ameriški Philadelphii so ob 50. obletnici kultnega filma Rocky pripravili prav poseben dogodek. Kar 570 ljubiteljev filmskega junaka Rockyja Balboe se je zbralo pred stopnicami Muzeja umetnosti v Philadelphii, oblečenih v značilno oblačilo slovitega filmskega boksarja. Skupaj so postavili Guinnessov svetovni rekord.

Za rekordni podvig je bilo potrebnih najmanj 250 udeležencev, toda končno število je bilo več kot dvakrat tolikšno. Guinnessovi predstavniki so na dogodku uradno potrdili, da se je zbralo 570 ljudi, oblečenih kot Rocky Balboa.

Prepoznavna oprava je bila obvezna: črna pletena kapa, siv spodnji del trenirke, siv pulover in črni visoki športni copati Converse. Število udeležencev pred muzejem je vztrajno naraščalo. Zbrani so navdušeno pozdravljali tudi tiste, ki so se pridružili nekoliko pozneje in pomagali pri rekordnem podvigu.

»Kako vam je ime?« je voditelj vprašal enega od udeležencev. »Rocky Balboa,« je bil odgovor.

V Guinnessovi knjigi bo zapisan rekord 570 Rockyjev. FOTO: Matt Slocum
V Guinnessovi knjigi bo zapisan rekord 570 Rockyjev. FOTO: Matt Slocum

Philadelphia v znamenju Rockyja

Mesto je ob jubileju pripravilo vrsto dogodkov v čast izmišljenemu boksarju, ki je postal eden najbolj prepoznavnih filmskih junakov vseh časov. Med njimi je bil tudi tek po znamenitih stopnicah, po katerih je Rocky v filmu pritekel do vrha in zmagoslavno dvignil roke.

Poseben dogodek je bil namenjen tudi ponovni slovesni potrditvi stalne postavitve kipa Rockyja, ljubitelji filma pa so se lahko preizkusili še v nenavadnem izzivu na mesni tržnici. Tam so poustvarili prizor iz filma, v katerem Rocky med treningom udarja po zamrznjenih kosih mesa. Ko je bil svetovni rekord uradno potrjen, so se udeleženci pognali po stopnicah in se pred muzejem fotografirali za spomin.

Turistični predstavniki so v soboto napovedali tudi tradicionalni tek Rocky Run, na katerem naj bi sodelovalo 45.000 tekačev iz vseh 50 ameriških zveznih držav in 75 držav sveta. Proga bo potekala po ulicah Philadelphie.

Film, ki je Sylvestra Stallona izstrelil med zvezde

Film Rocky je leta 1976 napisal in v glavni vlogi zaigral Sylvester Stallone. Pripoveduje zgodbo o skromnem boksarju Rockyju Balboi iz južnega dela Philadelphie, ki dobi življenjsko priložnost: pomeriti se mora s svetovnim prvakom v težki kategoriji Apollom Creedom.

570 Rockyjev! FOTO: Matt Slocum
570 Rockyjev! FOTO: Matt Slocum

Film o Rockyju je star 50 let. FOTO: Matt Slocum
Film o Rockyju je star 50 let. FOTO: Matt Slocum

Boksarski obračun je umeščen v čas praznovanja 200. obletnice ameriške neodvisnosti. Čeprav Rocky na koncu izgubi dvoboj, dokaže, da se lahko kosa z najboljšimi, obenem pa osvoji srce Adrian, prodajalke v lokalni trgovini za male živali.

Film so posneli z manj kot milijonom dolarjev. Stallone je bil takrat še neznan igralec, scenarij pa je napisal v obupanem poskusu, da bi si zagotovil igralsko delo. Tveganje se je izplačalo. Rocky je osvojil oskarja za najboljši film in postal takrat komercialno najuspešnejši športni film. Številna nadaljevanja in filmski odcepi so poskrbeli, da je franšiza Rocky po podatkih Guinnessove knjige rekordov še danes rekorderka po uspešnosti med športnimi filmskimi serijami.

Rocky je postal del identitete Philadelphie

Philadelphia je prvi dan Rockyja pripravila leta 2023, ko se je praznovanja udeležil tudi Sylvester Stallone. Že naslednje leto so dogajanje razširili v celotedenski festival Rocky Fest. Letošnje praznovanje so začeli 29. septembra z izidom Stallonove avtobiografije The Steps, v kateri igralec pripoveduje tudi o svoji življenjski in filmski poti.

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