Kardiolog opozarja: če želite zaščititi srce, takoj omejite ta živila

Ocvrta hrana, sladkarije in predelana živila sodijo med največje sovražnike srca. Strokovnjaki priporočajo preproste spremembe, ki lahko občutno zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Bolezni srca in ožilja ostajajo eden največjih zdravstvenih problemov sodobnega časa. Samo v Veliki Britaniji z njimi živi več kot 7,6 milijona ljudi, vsako leto pa zaradi srčnih infarktov zabeležijo približno 100.000 hospitalizacij.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko tveganje za srčno-žilne bolezni občutno zmanjšamo že z nekaj spremembami življenjskega sloga, predvsem pri prehrani, telesni aktivnosti in opuščanju kajenja.

Kardiolog: prehrana je ključni del zdravja srca

Dr. Darius Farzad, kardiolog pri Jefferson Health, poudarja, da je prehrana »velik del sestavljanke«, ko govorimo o zdravju srca. Po njegovih besedah strokovnjaki vse pogosteje priporočajo mediteranski način prehranjevanja, ki temelji na naravnih in manj predelanih živilih.

»Izogibati se je treba predvsem ocvrti hrani, velikim količinam sladkarij, gaziranim pijačam, predelanim živilom in praznim ogljikovim hidratom, kot so testenine, beli riž in podobna živila,« opozarja Farzad.

Mediteranska prehrana ostaja zlati standard

Strokovnjaki priporočajo prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo, stročnicami, oreščki, ribami in oljčnim oljem. Pomembno je tudi zmanjšati uživanje masla, rdečega mesa ter močno predelanih mesnin.

British Heart Foundation poudarja, da lahko mediteranski način prehranjevanja pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, visok krvni tlak in povišan holesterol. Višja dietetičarka organizacije, Tracy Parker, pravi, da je tak način prehranjevanja preprost in dolgoročno vzdržen.

»Na jedilniku naj bo veliko sadja, zelenjave, fižola, leče, polnozrnatih živil, rib, oreščkov in semen. Poleg tega priporočamo manj mastne mlečne izdelke in nenasičene maščobe, kot je oljčno olje,« pojasnjuje Parkerjeva. Dodaja še, da je pomembno omejiti predelane mesnine, sol in sladke prigrizke.

Tem živilom se je bolje izogibati

Heart UK opozarja, da mediteranska prehrana sicer ni dieta z nizkim deležem maščob, vendar vsebuje bistveno manj nasičenih maščob.

Organizacija priporoča omejevanje naslednjih živil:

mast in druga živalska maščoba,

beli kruh,

sladkani kosmiči,

piškoti in pecivo,

čokolada,

čips,

listnato testo,

klobase,

polnomastni siri,

mastno mleko,

hitra prehrana in dostava hrane.

Namesto tega svetujejo več:

polnozrnatih živil,

ovsene kaše,

oljčnega olja,

neslanih oreščkov,

leče in fižola,

pustega mesa,

manj mastnih mlečnih izdelkov.

Brez gibanja ne gre

Poleg prehrane ima ključno vlogo tudi telesna aktivnost. Dr. Farzad priporoča vsaj pet dni na teden po 30 do 60 minut vadbe, pri kateri se srčni utrip občutno poveča.

Redno gibanje pomaga uravnavati krvni tlak, izboljšuje raven holesterola in zmanjšuje tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap.

Kajenje ostaja največji sovražnik srca

Po besedah kardiologa je ena najpomembnejših odločitev za zdravje prav opustitev kajenja. Strupene kemikalije v cigaretah poškodujejo stene arterij, zaradi česar se maščobne obloge hitreje nabirajo in zamašijo žile. Kajenje hkrati povečuje tveganje za krvne strdke, zvišuje krvni tlak in zmanjšuje količino kisika, ki pride do organov.

Strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko prav opustitev kajenja pomeni največji korak k bolj zdravemu srcu in daljšemu življenju.