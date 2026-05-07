  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UPOŠTEVAJMO NASVETE

Kardiolog opozarja: če želite zaščititi srce, takoj omejite ta živila

Mediteranski način prehranjevanja pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, visok krvni tlak in povišan holesterol.
Poleg prehrane ima ključno vlogo tudi telesna aktivnost. FOTO: Guliver/Thinkstock
Poleg prehrane ima ključno vlogo tudi telesna aktivnost. FOTO: Guliver/Thinkstock
Miroslav Cvjetičanin
 7. 5. 2026 | 14:00
4:26
A+A-

Ocvrta hrana, sladkarije in predelana živila sodijo med največje sovražnike srca. Strokovnjaki priporočajo preproste spremembe, ki lahko občutno zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Bolezni srca in ožilja ostajajo eden največjih zdravstvenih problemov sodobnega časa. Samo v Veliki Britaniji z njimi živi več kot 7,6 milijona ljudi, vsako leto pa zaradi srčnih infarktov zabeležijo približno 100.000 hospitalizacij.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko tveganje za srčno-žilne bolezni občutno zmanjšamo že z nekaj spremembami življenjskega sloga, predvsem pri prehrani, telesni aktivnosti in opuščanju kajenja.

Kardiolog: prehrana je ključni del zdravja srca

Dr. Darius Farzad, kardiolog pri Jefferson Health, poudarja, da je prehrana »velik del sestavljanke«, ko govorimo o zdravju srca. Po njegovih besedah strokovnjaki vse pogosteje priporočajo mediteranski način prehranjevanja, ki temelji na naravnih in manj predelanih živilih.

»Izogibati se je treba predvsem ocvrti hrani, velikim količinam sladkarij, gaziranim pijačam, predelanim živilom in praznim ogljikovim hidratom, kot so testenine, beli riž in podobna živila,« opozarja Farzad.

Mediteranska prehrana ostaja zlati standard

Strokovnjaki priporočajo prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo, stročnicami, oreščki, ribami in oljčnim oljem. Pomembno je tudi zmanjšati uživanje masla, rdečega mesa ter močno predelanih mesnin.

British Heart Foundation poudarja, da lahko mediteranski način prehranjevanja pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, visok krvni tlak in povišan holesterol. Višja dietetičarka organizacije, Tracy Parker, pravi, da je tak način prehranjevanja preprost in dolgoročno vzdržen.

»Na jedilniku naj bo veliko sadja, zelenjave, fižola, leče, polnozrnatih živil, rib, oreščkov in semen. Poleg tega priporočamo manj mastne mlečne izdelke in nenasičene maščobe, kot je oljčno olje,« pojasnjuje Parkerjeva. Dodaja še, da je pomembno omejiti predelane mesnine, sol in sladke prigrizke.

Tem živilom se je bolje izogibati

Heart UK opozarja, da mediteranska prehrana sicer ni dieta z nizkim deležem maščob, vendar vsebuje bistveno manj nasičenih maščob.

Organizacija priporoča omejevanje naslednjih živil:

  • mast in druga živalska maščoba,
  • beli kruh,
  • sladkani kosmiči,
  • piškoti in pecivo,
  • čokolada,
  • čips,
  • listnato testo,
  • klobase,
  • polnomastni siri,
  • mastno mleko,
  • hitra prehrana in dostava hrane.

Namesto tega svetujejo več:

  • polnozrnatih živil,
  • ovsene kaše,
  • oljčnega olja,
  • neslanih oreščkov,
  • leče in fižola,
  • pustega mesa,
  • manj mastnih mlečnih izdelkov.

Brez gibanja ne gre

Poleg prehrane ima ključno vlogo tudi telesna aktivnost. Dr. Farzad priporoča vsaj pet dni na teden po 30 do 60 minut vadbe, pri kateri se srčni utrip občutno poveča.

Redno gibanje pomaga uravnavati krvni tlak, izboljšuje raven holesterola in zmanjšuje tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap.

Kajenje ostaja največji sovražnik srca

Po besedah kardiologa je ena najpomembnejših odločitev za zdravje prav opustitev kajenja. Strupene kemikalije v cigaretah poškodujejo stene arterij, zaradi česar se maščobne obloge hitreje nabirajo in zamašijo žile. Kajenje hkrati povečuje tveganje za krvne strdke, zvišuje krvni tlak in zmanjšuje količino kisika, ki pride do organov.

Strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko prav opustitev kajenja pomeni največji korak k bolj zdravemu srcu in daljšemu življenju.

Več iz teme

bolezni srca in ožiljasrcezdrava prehranasrčno-žilne bolezni
ZADNJE NOVICE
13:43
Novice  |  Slovenija
ODHODI IN IZSILJEVANJA

V UKC Maribor vre: sedem radiologov odhaja, direktor pravi, da so izsiljevali

V UKC Maribor je odpoved delovnega razmerja podalo sedem interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka dr. Jernej Lučev.
7. 5. 2026 | 13:43
13:27
Novice  |  Slovenija
VOZNIŠKA DOVOLJENJA

Velika reforma pravil o vozniških dovoljenjih v Evropski uniji

Evropski parlament je izglasoval sveženj novih pravil o vozniških dovoljenjih, ki bodo veljala po vsej Evropski uniji.
7. 5. 2026 | 13:27
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKE ZDRAHE

Victoria Beckham prvič javno o težkih obtožbah sina: povedala je tole

Modna oblikovalka Victoria Beckham je prvič neposredno komentirala obtožbe najstarejšega sina.
7. 5. 2026 | 13:25
13:13
Šport  |  Tekme
OB 18.30

Ljubljančani danes v Beogradu začenjajo četrtfinale lige ABA

Košarkarji Crvene zvezde veljajo za favorite, druga tekma bo v Stožicah.
Nejc Grilc7. 5. 2026 | 13:13
13:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS ROPA

Na železniški postaji v Lescah odjeknili streli

Prišlo je do poskusa ropa.
7. 5. 2026 | 13:08
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: Mama ima ljubimca (Suzy)

Ni samoumevno, da imaš dva topla domova. Ni samoumevno, da si sita, oblečena in ljubljena. Mnogi otroci in najstniki tega nimajo. Pomembno je, da se tega začneš zavedati in si hvaležna obema za vse, kar ti nudita...
7. 5. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki