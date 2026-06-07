Kardiolog razkriva: 3 besede, ki bi si jih moral zapomniti vsak z visokim krvnim tlakom

Visok krvni tlak je ena najpogostejših in najnevarnejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Pogosto poteka povsem brez simptomov, a lahko tiho poveča tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Pri povišanem krvnem tlaku je srce stalno pod večjo obremenitvijo. Ker mora premagovati večji upor v žilah, dela intenzivneje, da zagotovi normalen pretok krvi po telesu. Dolgoročno to povečuje tveganje za resne zaplete.

Zdravniki poudarjajo, da lahko na krvni tlak močno vplivajo vsakodnevne navade; prehrana, gibanje, spanje in obvladovanje stresa. A v praksi so nasveti pogosto preveč splošni, zato je težko vedeti, kje začeti.

Ključno sporočilo strokovnjakov: manj predelane hrane

Strokovnjaki za bolezni srca vse bolj poudarjajo, da je bistvo nadzora nad krvnim tlakom v treh preprostih besedah: manj predelane hrane.

Čeprav se pogosto govori o zmanjšanju soli, je težava v resnici precej bolj skrita. Velik del dnevnega vnosa natrija namreč ne prihaja iz solnice, temveč iz industrijsko pripravljenih živil, kot so instant obroki, pekovski izdelki, predelano meso, prigrizki in hitra hrana. Takšna živila poleg soli pogosto vsebujejo tudi veliko sladkorja, nezdravih maščob in dodatkov, ki lahko dodatno obremenijo srčno-žilni sistem.

Sladkor in sol: dvojna obremenitev za srce

Poleg soli strokovnjaki opozarjajo tudi na prekomeren vnos sladkorja. Ta lahko povzroča nihanja inzulina in spodbuja presnovne motnje, ki posredno vplivajo tudi na krvni tlak. Zato ni dovolj, da samo malo manj solimo, ampak je ključno, da spremenimo celoten prehranski vzorec.

Kaj dejansko pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka

Za stabilen krvni tlak zdravniki priporočajo celosten pristop:

več sveže in nepredelane hrane (zelenjava, sadje, stročnice, polnovredna žita)

manj industrijsko pripravljenih obrokov

redno gibanje (zlasti aerobna vadba, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje)

kakovosten spanec

obvladovanje stresa

Posebej pomembno je, da zdrav življenjski slog ni nadomestljiv. To pomeni, da zdrave prehrane ni mogoče izničiti z vadbo ali obratno - vsi dejavniki morajo delovati skupaj.

Sklep

Najpomembnejše sporočilo strokovnjakov je preprosto: krvni tlak se pogosto ne začne urejati v lekarni, ampak v kuhinji. Manj predelane hrane pomeni manj skrite soli in sladkorja in s tem manjšo obremenitev za srce in ožilje.