Kardiolog razkriva svojo dnevno rutino: brez rdečega mesa že 40 let, dan pa začne ob 5.30

Priznani ameriški kardiolog Eric Topol verjame, da dolgo in zdravo življenje ni posledica čudežnih dodatkov ali strogih diet, temveč predvsem doslednih vsakodnevnih navad. Njegov dan se začne zelo zgodaj, brez budilke, in vključuje gibanje, mediteransko prehrano ter veliko branja in raziskovanja.

»Zbudim se med 5.30 in 6. uro povsem naravno, brez budilke,« pravi Topol. Prvi dve uri dneva nameni branju in raziskovanju. Pregleduje medicinske revije, časopise ter objave na družbenih omrežjih X in Bluesky, kjer spremlja strokovne profile in novice s področja medicine. »To je moj vsakodnevni ritual,« pojasnjuje.

Zajtrk brez pretiravanja

Njegov zajtrk je preprost: jogurt, nekaj jagodičevja, malo granole in seveda nekaj skodelic kave.

Prehranskih dopolnil ali tako imenovanih nootropikov ne jemlje. »Pri zdravih ljudeh z uravnoteženo prehrano še vedno čakam na resne dokaze, da imajo takšni dodatki dejansko korist,« pravi.

Vsak dan vsaj ura gibanja

Ne glede na obveznosti si skoraj vedno vzame čas za vsaj eno uro telesne aktivnosti. Običajno v poznih popoldanskih urah kombinira aerobno vadbo na sobnem kolesu z vajami za moč in ravnotežje.

Pri spremljanju zdravja uporablja tudi sodobno tehnologijo. Trenutno nosi pametni prstan Oura in pametno uro za spremljanje spanja. Posebej ga zanima izboljšanje globokega spanca.

»Te naprave so mi pomagale vzpostaviti bolj reden dnevni ritem, uskladiti prehrano, hidracijo in telesno aktivnost. Vse to vpliva na kakovost spanja,« pojasnjuje.

Kot kardiolog veliko pozornosti namenja tudi tehnologiji v medicini. Vsakemu pacientu med pregledom opravi elektrokardiogram, čeprav tega številni kardiologi ne počnejo redno.

Umetna inteligenca spreminja medicino

Velik del njegovega raziskovalnega dela danes vključuje umetno inteligenco. Po njegovem mnenju AI omogoča razvoj bolj individualizirane medicine, saj lahko analizira ogromne količine podatkov in napove, kaj posameznik potrebuje za ohranjanje zdravja.

»To je prava revolucija. Pomaga lahko pri preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 in morda nekoč celo Alzheimerjeve bolezni ter raka,« poudarja.

»Rdečega mesa nisem jedel že 40 let«

Topol prisega na pretežno rastlinsko mediteransko prehrano, bogato s stročnicami, sadjem in polnovrednimi žiti. Po zgodnji večerji praviloma ne je več. »Beljakovine so pomembne, vendar z njimi ne gre pretiravati. Rdečega mesa nisem jedel že 40 let,« pravi.

Po njegovem mnenju mora biti prehrana predvsem protivnetna. Ljudem svetuje izogibanje ultra predelani hrani ter redno zmerno do intenzivno telesno aktivnost. »Svoje telo morate obravnavati kot tempelj,« poudarja.

Stres zmanjšuje z gibanjem in naravo

Čeprav je njegovo delo pogosto stresno, napetost sprošča predvsem z intenzivnejšo vadbo in sprehodi v naravi. Ker živi v Kaliforniji, veliko časa preživi ob obali in v naravnem okolju.

»Nimam posebne prakse čuječnosti. Zame ta občutek nadomesti že to, da sem zunaj in uživam v naravi,« pravi. Ob koncih tedna bere manj strokovne literature in več splošnih knjig, piše za svoj Substack Ground Truths ter čas preživlja z družino in prijatelji. Tudi druženje po njegovih besedah pomembno vpliva na zmanjševanje stresa.

Rad posluša podkaste, čeprav priznava, da so pogosto predolgi. »Dovolj je 30 do 40 minut. Nekateri bi govorili skoraj dve uri,« se pošali.

Eric Jeffrey Topol je ameriški kardiolog, znanstvenik in pisatelj. Je ustanovitelj in direktor Scripps Research Translational Institute, profesor molekularne medicine.