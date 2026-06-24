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Kardiologi opozarjajo. Teh 8 večernih navad po 18. uri zelo škoduje srcu

Ključ ni v popolnih omejitvah, temveč v boljšem ravnovesju.
Dobra večerna rutina je eden najpreprostejših, a najmočnejših ukrepov za dolgoročno zdravje srca in stabilen krvni tlak. FOTO: Getty Images
Dobra večerna rutina je eden najpreprostejših, a najmočnejših ukrepov za dolgoročno zdravje srca in stabilen krvni tlak. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 6. 2026 | 14:02
3:59
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Večerni čas naj bi bil namenjen sprostitvi in regeneraciji, vendar mnogi ljudje po 18. uri počnejo stvari, ki lahko obremenijo srce, motijo spanec in dolgoročno vplivajo na krvni tlak.

Strokovnjaki za zdravje srca opozarjajo, da se prav zvečer pogosto kopičijo slabe navade, od stresa, napačne prehrane do prekomerne uporabe zaslonov, ki lahko povečajo tveganje za srčno-žilne bolezni.

Spodaj je pregled najpogostejših napak, ki jih je smiselno omejiti ali popolnoma opustiti.

1. Popolno pomanjkanje sprostitve po napornem dnevu

Če dan zaključite brez prehoda med aktivnostjo in spanjem, telo težje preklopi v stanje mirovanja. Brez večerne rutine ostane živčni sistem v »delovnem načinu«, kar otežuje sproščanje in slabša kakovost spanca. Koristno je, da si vzamete vsaj 20–30 minut za umiritev: lahkotno branje, mirna glasba ali kratka sprostitvena rutina.

2. Kopičenje stresa in pretirano razmišljanje

Večeri so pogosto čas, ko se pojavijo nepredelane misli in skrbi. Dolgotrajen stres ohranja telo v stanju pripravljenosti, kar pomeni višji srčni utrip in večjo obremenitev srca. Kronični stres je neposredno povezan z višjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, zato so tehnike sproščanja ključne.

3. Pretirana uporaba zaslonov pred spanjem

Dolgotrajno gledanje v telefon, televizijo ali računalnik zvečer lahko zmanjša nastajanje melatonina, hormona spanja. To pomeni slabši spanec in težje uspavanje. Pomanjkanje kakovostnega spanca dolgoročno vpliva tudi na krvni tlak in zdravje srca.

4. Nepravilen in prepozen odhod v posteljo

Neredni spalni urniki motijo notranjo biološko uro. Posledice niso le utrujenost, temveč tudi motnje v delovanju srca, presnove in hormonskega ravnovesja. Stalna ura odhoda v posteljo pomaga stabilizirati telesne funkcije in izboljšati splošno zdravje.

5. Intenzivna vadba pozno zvečer

Čeprav je telesna aktivnost izjemno koristna, lahko visoko intenzivna vadba tik pred spanjem povzroči težave. Poviša se srčni utrip, telo pa težje preklopi v stanje mirovanja. Boljša izbira so jutranji ali zgodnejši popoldanski treningi, ki omogočajo boljšo regeneracijo.

6. Neuravnotežen vnos tekočine

Pravilna hidracija je ključna, vendar lahko prevelika količina tekočine pozno zvečer moti spanec zaradi pogostega prebujanja. To vodi v slabšo regeneracijo in utrujenost naslednji dan. Priporočljivo je, da večino tekočine zaužijete čez dan.

7. Uživanje kofeina v večernih urah

Kofein ostane v telesu več ur in lahko pomembno vpliva na kakovost spanca. Če ga zaužijemo po 18. uri, lahko moti naravni spalni cikel in podaljša čas uspavanja. Slab spanec pa je neposredno povezan s povečanim tveganjem za srčno-žilne težave.

8. Večerni obroki z veliko soli ali težka hrana tik pred spanjem

Prekomeren vnos soli v večernem času lahko prispeva k zadrževanju vode in povišanju krvnega tlaka ponoči. Poleg tega težki obroki tik pred spanjem obremenijo prebavo, kar slabša kakovost spanca. To lahko dolgoročno vpliva tudi na delovanje srca.

Kako zaščititi srce v večernih urah?

Ključ ni v popolnih omejitvah, temveč v boljšem ravnovesju. Manj stresa, manj stimulacije in bolj umirjen večer omogočajo telesu, da se ponoči učinkovito regenerira. Dobra večerna rutina je eden najpreprostejših, a najmočnejših ukrepov za dolgoročno zdravje srca in stabilen krvni tlak.

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