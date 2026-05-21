Kardiologi opozarjajo: tem navadam se po 18. uri raje izognite

Ko govorimo o zdravju srca, večina najprej pomisli na zdravo prehrano in telesno aktivnost. Toda strokovnjaki opozarjajo, da ima pomembno vlogo tudi večerna rutina.

Telo se namreč v urah pred spanjem pripravlja na počitek in regeneracijo. Če ta proces zmotimo, lahko to vpliva tako na kakovost spanca kot tudi na delovanje srca in ožilja.

Posebej problematična je lahko izpostavljenost zaslonom mobilnih telefonov, televizorjev in računalnikov. Modra svetloba zmanjšuje nastajanje melatonina, hormona, ki ne pomaga le pri spanju, temveč ima tudi zaščitno vlogo za krvne žile.

Pozor tudi pri ustni vodici

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko težave povzroča tudi pretirana uporaba močnih ustnih vodic. Te namreč vplivajo na bakterije v ustni votlini, ki sodelujejo pri ohranjanju zdravega delovanja krvnih žil.

Obremenjujoča je lahko tudi intenzivna večerna vadba, predvsem po napornem in stresnem dnevu. Takšna aktivnost lahko telo dodatno stimulira ravno v času, ko bi se moralo umirjati.

Nekateri prehranski dodatki, ki jih ljudje pogosto uporabljajo za sproščanje ali boljši spanec, lahko pri posameznikih vplivajo tudi na srčni ritem in kakovost počitka.

Pomembna je tudi ura večerje

Strokovnjaki opozarjajo še na nekatere dihalne tehnike, predvsem tiste, pri katerih dlje časa zadržujemo dih. Takšne vaje lahko pri občutljivejših posameznikih dodatno obremenijo telo.

Pomembno vlogo ima tudi čas večernega obroka. Pozna večerja lahko ohranja telo aktivno ravno takrat, ko bi se moralo pripravljati na nočni počitek in regeneracijo.

Kardiologi zato svetujejo, da se v večernih urah izogibamo pretirani stimulaciji organizma ter ustvarimo mirno rutino, ki bo podpirala kakovosten spanec in zdravje srca.