Kardiologi svarijo! Pet simptomov visokega krvnega tlaka, ki jih nikoli ne smemo prezreti

Visok krvni tlak pogosto ne povzroča značilnih težav, zato ga imenujemo tihi ubijalec. To že dolgo vemo. Toda nekateri simptomi lahko opozarjajo, da je srce že pod večjo obremenitvijo.

Visok krvni tlak lahko človeka spremlja več let, ne da bi se tega sploh zavedal. Prav zato velja za enega največjih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Če ostane nezdravljen ali slabo nadzorovan, mora srce ves čas črpati kri proti večjemu uporu, zaradi česar je lahko sčasoma vse bolj obremenjeno.

Kardiologi opozarjajo, da lahko dolgotrajno povišan krvni tlak prispeva k spremembam srčne mišice. Ta se sprva prilagodi tako, da postane debelejša, pozneje pa lahko začne srce delovati manj učinkovito. Sčasoma lahko pride tudi do povečanja in oslabitve srca. Te spremembe se lahko razvijajo počasi in brez očitnih znakov. Prav zato številni ljudje ne vedo, da je njihovo srce že pod povečanim stresom.

Visok krvni tlak pogosto nima simptomov

Visok krvni tlak pogosto opisujejo kot tihega ubijalca, saj pri večini ljudi ne povzroča jasnih simptomov. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko dolgotrajno povišan krvni tlak že obremenjuje srce in krvne žile. Ko krvni tlak ostaja povišan več mesecev ali let, mora srce premagovati večji upor. Sprva se srčna mišica na to odzove s prilagoditvijo in zadebelitvijo. Sčasoma pa lahko takšne spremembe vplivajo na učinkovitost delovanja srca.

Če visokega krvnega tlaka ne zdravimo, lahko prispeva k povečanju in oslabitvi srca ter s tem poveča tveganje za srčno popuščanje, motnje srčnega ritma in druge srčno-žilne zaplete. Prav odsotnost simptomov je eden od razlogov, zakaj je lahko visok krvni tlak tako nevaren. Človek lahko težavo odkrije šele takrat, ko so se že začele razvijati posledice.

Pet opozorilnih znakov, ki jih ne gre prezreti

Čeprav visok krvni tlak običajno ne povzroča značilnih simptomov, je treba določene težave jemati resno. Med opozorilnimi znaki, ki zahtevajo zdravniško presojo, so:

težko dihanje oziroma zadihanost,

otekanje gležnjev,

bolečina v prsih,

razbijanje ali nepravilen utrip srca,

nepojasnjena utrujenost.

Ti simptomi niso značilni samo za visok krvni tlak in imajo lahko različne vzroke. Lahko pa opozarjajo na težave s srcem ali krvnim obtokom, zato jih ni smiselno prezreti, še posebej če so novi, izraziti ali se ponavljajo. Dobra novica je, da je mogoče številne dejavnike tveganja spremeniti. K nadzoru krvnega tlaka lahko prispevajo zdravljenje povišanega krvnega tlaka, zdravljenje spalne apneje, vzdrževanje zdrave telesne mase, redna telesna dejavnost in omejevanje uživanja alkohola.



Pet vsakodnevnih navad, ki dodatno obremenjujejo srce



Slabo nadzorovan krvni tlak

Visok krvni tlak je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja, na katerega je mogoče vplivati. Težava je predvsem v tem, da se človek ob povišanem krvnem tlaku pogosto počuti povsem dobro in zato ne pomisli, da bi lahko dolgotrajno vplival na srce. Redno merjenje krvnega tlaka in ustrezno zdravljenje sta zato pomembna tudi pri ljudeh, ki nimajo nobenih težav.

Nezdravljena spalna apneja

Pri spalni apneji med spanjem prihaja do ponavljajočih se prekinitev dihanja in posledičnih padcev ravni kisika. To lahko dodatno obremenjuje srčno-žilni sistem. Spalna apneja zato ni povezana zgolj z dnevno utrujenostjo. Povezana je tudi z visokim krvnim tlakom, motnjami srčnega ritma in spremembami v zgradbi srca.

Prekomerno uživanje alkohola

Dolgotrajno čezmerno uživanje alkohola lahko oslabi srčno mišico. Težave se pogosto razvijajo postopoma, zato človek sprva morda ne opazi, da se je delovanje srca spremenilo.

Debelost

Prekomerna telesna masa povečuje obremenitev srca. Srce mora namreč črpati kri po večjem telesu, zato je pri tem neprestano bolj obremenjeno. Debelost je poleg tega povezana z več drugimi dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja, med drugim z visokim krvnim tlakom.

Telesna nedejavnost

Redno gibanje pomaga ohranjati zdravje srca in ožilja. Sedeč življenjski slog sicer sam po sebi ne povzroči neposredno povečanja ali oslabitve srca, vendar prispeva k več pomembnim dejavnikom tveganja, med katerimi sta tudi debelost in visok krvni tlak. Zato je redna telesna dejavnost pomemben del skrbi za zdravje srca, skupaj z nadzorom krvnega tlaka, primerno telesno maso in drugimi zdravimi življenjskimi navadami.

Tihi dejavnik tveganja, ki ga ni mogoče prepoznati po počutju

Visok krvni tlak je lahko prisoten dolgo časa, ne da bi povzročal kakršne koli težave. Zato dobro počutje še ne pomeni, da je krvni tlak normalen in da srce ni obremenjeno.

Prav zaradi tega sta pomembna redno merjenje krvnega tlaka in pravočasno ukrepanje ob povišanih vrednostih. Dolgotrajno nezdravljen visok krvni tlak lahko postopoma obremenjuje srce, zato je njegovo nadzorovanje eden ključnih ukrepov za zmanjševanje tveganja za bolezni srca in ožilja.