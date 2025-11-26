  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMAGAJMO SI

Katera hitra hrana je najbolj zdrava

Zakaj hitra hrana pogosto ni najboljša izbira? Ampak če ne gre drugače, izberite to hitro hrano ...
Ključ do zdrave hitre prehrane je zmernost, premišljena izbira in načrtovanje. FOTO: Voranc Vogel
Ključ do zdrave hitre prehrane je zmernost, premišljena izbira in načrtovanje. FOTO: Voranc Vogel
Miroslav Cvjetičanin
 26. 11. 2025 | 13:00
3:49
A+A-

Hitri obroki so priročni, ko smo na poti, vendar pogosto vsebujejo preveč kalorij, soli in nezdravih maščob, hkrati pa premalo vlaknin, vitaminov in mineralov. To pomeni, da uživanje hitre hrane lahko hitro preseže dnevne energijske potrebe in zmanjša kakovost prehrane. Vendar z nekaj triki in premišljenimi izbirami lahko tudi hitra prehrana prispeva k uravnoteženi prehrani.

Velikost obroka in hranilna vrednost pri hitri hrani

Pri izbiri hitrih obrokov je ključna velikost porcije. Obrok naj ne presega približno tretjine dnevno priporočene energijske vrednosti, kar za večino odraslih pomeni med 450 in 850 kalorijami. Pri tem je pomembno, da izbiramo obroke z višjo vsebnostjo beljakovin in vlaknin ter nizko vsebnostjo nasičenih in transmaščob. Za dodatno hranilno vrednost lahko obrok dopolnimo s svežim sadjem, zelenjavo ali jogurtom.

Pametne izbire mesa in priprava obroka

Pri hitri prehrani je priporočljivo izbirati pečeno, kuhano ali na žaru pripravljeno meso, kot so piščančje prsi, puran ali pusto goveje meso. Ocvrte in panirane jedi ter mastne omake je bolje omejiti. Podobno velja za priloge, solata, pečen krompir ali sveže sadje so boljše izbire kot pomfri, čips ali ocvrti dodatki. Omake naročimo ob strani, da sami reguliramo količino, majonezo pa lahko zamenjamo za gorčico ali jogurt.

Zdrave pijače in dodatki

Sladke pijače in gazirani napitki hitro dodajo več sto kalorij. Bolje je posegati po vodi, nesladkanem čaju ali 100-odstotnem sadnem soku.

Zdrave alternative po vrstah restavracij

Pri burgerjih je priporočljivo izbrati enojne pleskavice, svežo zelenjavo in izogibati se siru ali slanini. Piščančje jedi naj bodo pečene ali na žaru, brez paniranja in ocvrtih dodatkov. Pri mehiških jedilnikih omejimo riž in fižol, izogibamo se kisli smetani ter dodajamo avokado in svežo zelenjavo.

V sendvičih je smiselno izbrati polnozrnato kruhovo osnovo, omejiti majonezo in sir ter obogatiti obrok z zelenjavo. Pri pici izberemo tanko osnovo, manj sira, več zelenjavnih dodatkov in piščančje meso namesto mastnega. Azijska hitra hrana je pogosto bogata z zelenjavo, a zelo slana, zato izbiramo parjene ali »wok« jedi, manjše deleže riža in omejujemo sladke ali jedi v omakah.

Pri burgerjih je priporočljivo izbrati enojne pleskavice, svežo zelenjavo in izogibati se siru ali slanini. FOTO: Getty Images
Pri burgerjih je priporočljivo izbrati enojne pleskavice, svežo zelenjavo in izogibati se siru ali slanini. FOTO: Getty Images

Zdrav zajtrk tudi na poti

Zajtrk v restavracijah s hitro prehrano je pogosto poln nasičenih maščob, soli in sladkorja. Bolje je izbrati jedi z več vlakninami in beljakovinami, omejiti klobase, slanino, sir in sladke pekovske izdelke ter po možnosti izbrati toast ali angleški mafini namesto maslenih peciv.

Ključ do zdravega uživanja hitre prehrane

Ključ do zdrave hitre prehrane je zmernost, premišljena izbira in načrtovanje. S pravilno izbiro porcije, mesa, prilog, omak, pijač in dodatkov lahko tudi hitri obroki prispevajo k uravnoteženi prehrani, brez nepotrebnih kalorij in nezdravih maščob. Na ta način je mogoče uživati v hitri hrani, hkrati pa ohranjati zdravje in energijo čez cel dan.

Zdrava hitra hrana ni mit, z nekaj triki, pozornostjo na hranilno vrednost in premišljenimi odločitvami lahko tudi obroke na poti oziroma hitro hrano, spremenimo v pametne izbire. Na koncu šteje, da obroki ostanejo okusni, hkrati pa koristni za naše telo.

Več iz teme

zdrava prehranašportna prehranahitra hranajunk food
ZADNJE NOVICE
14:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA

Slovenec spolno zlorabljal deklice in dečke, toliko zapora mu je izreklo sodišče

Očitajo mu sedem kaznivih dejanj.
26. 11. 2025 | 14:45
14:37
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Neverjetno: parkirna mesta v Ljubljani dražja od garsonjer

Preverili smo aktualne oglase in izračunali, kaj se trenutno najbolj splača; najemati, kupiti ali še naprej uporabljati parkirne avtomate?
Kaja Berlot26. 11. 2025 | 14:37
14:33
Bulvar  |  Šokkast
KJE JE DANES?

Se spomnite Deje Mušič? Senidah ima o njej prav posebno mnenje (VIDEO)

Želela si je sodelovati v oddaji Karaoke.
26. 11. 2025 | 14:33
14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
14:21
Novice  |  Slovenija
STRAŠNO

Rom iz Big Brotherja uslužbencem Fursa grozi s smrtjo, a to še zdaleč ni vse (FOTO)

Dalibor Brajdić se norčuje tudi iz pokojnega Aleša Šutarja in njegove družine. Policisti so mu že odvzeli prostost.
26. 11. 2025 | 14:21
14:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPINVINYL

Tragična novica iz sveta glasbe: poslovil se je Dejan Korošec

Bil je lastnik kultne ploščarne. Mnogi se spominjajo, da od tam nikoli niso odšli praznih rok, ali pa vsaj ne brez prijetnega pogovora.
26. 11. 2025 | 14:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Kako v letu 2026 povečati prodajo, če ste podjetnik?

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric: dvojna ugodnost za popolno udobje doma

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Ne marate likanja? Ta likalnik likanje opravi namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Kako v letu 2026 povečati prodajo, če ste podjetnik?

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki