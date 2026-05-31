Katera pijača najbolje hidrira telo? Presenetljiv zmagovalec ni voda ali športni napitek

Vendar raziskave kažejo, da voda ni nujno najboljša izbira, kadar želimo telo ohraniti hidrirano dlje časa.

Čeprav navadna ali gazirana voda učinkovito odžeja, strokovnjaki ugotavljajo, da nekatere druge pijače zagotavljajo daljšo hidracijo. Razlog se skriva v njihovi hranilni sestavi, saj vsebujejo določene količine sladkorjev, beljakovin in maščob, ki vplivajo na način, kako telo zadržuje tekočino.

Mleko prekaša vodo

V raziskavi, v kateri so primerjali učinke različnih pijač na hidracijo organizma, se je kot najučinkovitejša izkazala prav kozarec mleka. Raziskovalci so ugotovili, da mleko telo hidrira dlje kot voda.

Ko zaužijemo tekočino, se ta skozi prebavni sistem absorbira v krvni obtok. Hitrost tega procesa je odvisna od količine popite tekočine, pomembno vlogo pa ima tudi njena hranilna vrednost.

Mleko vsebuje naravni mlečni sladkor, beljakovine in maščobe, zaradi česar se počasneje pomika skozi prebavila. Posledično se tekočina v telesu zadržuje dlje časa, raven hidracije pa ostaja bolj stabilna.

Naravni vir elektrolitov

Pomembna prednost mleka je tudi vsebnost natrija, ki telesu pomaga zadrževati vodo. Zaradi tega se zmanjša količina izločenega urina in telo ostane dlje časa hidrirano.

Podoben učinek imajo tudi raztopine z elektroliti, ki jih pogosto uporabljamo pri okrevanju po prebavnih težavah ali drugih stanjih, povezanih z izgubo tekočine. Elektroliti vsebujejo predvsem natrij in kalij, pogosto pa tudi manjše količine sladkorja, ki pomagajo telesu učinkoviteje zadrževati vodo.

Zakaj kalorije upočasnijo izgubo tekočine?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da elektroliti, kot sta natrij in kalij, pomembno prispevajo k boljši hidraciji organizma. Poleg tega pijače, ki vsebujejo kalorije, upočasnijo praznjenje želodca, zato tekočina počasneje zapušča telo.

Mleko tako deluje kot naravni napitek z elektroliti. Poleg tekočine vsebuje še številne vitamine, minerale in kakovostne beljakovine, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju organizma.

Koristi segajo dlje od hidracije

Mleko je že dolgo znano kot pomemben vir kalcija, ki prispeva k normalni rasti, razvoju in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Večina kalcija v telesu je namreč shranjena prav v kosteh in zobeh.

Poleg kalcija mleko vsebuje tudi številna druga esencialna hranila, ki sodelujejo pri številnih telesnih procesih in podpirajo splošno zdravje.

Čeprav voda ostaja odlična izbira za vsakodnevno odžejanje, raziskave kažejo, da lahko mleko zaradi svoje posebne sestave telo hidrira učinkoviteje in za daljše obdobje.