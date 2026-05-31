  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRESENETLJIVO

Katera pijača najbolje hidrira telo? Presenetljiv zmagovalec ni voda ali športni napitek

Ko pomislimo na hidracijo, večina najprej pomisli na kozarec vode.
Ko zaužijemo tekočino, se ta skozi prebavni sistem absorbira v krvni obtok. FOTO: Shutterstock
Ko zaužijemo tekočino, se ta skozi prebavni sistem absorbira v krvni obtok. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 31. 5. 2026 | 13:00
3:01
A+A-

Vendar raziskave kažejo, da voda ni nujno najboljša izbira, kadar želimo telo ohraniti hidrirano dlje časa.

Čeprav navadna ali gazirana voda učinkovito odžeja, strokovnjaki ugotavljajo, da nekatere druge pijače zagotavljajo daljšo hidracijo. Razlog se skriva v njihovi hranilni sestavi, saj vsebujejo določene količine sladkorjev, beljakovin in maščob, ki vplivajo na način, kako telo zadržuje tekočino.

Mleko prekaša vodo

V raziskavi, v kateri so primerjali učinke različnih pijač na hidracijo organizma, se je kot najučinkovitejša izkazala prav kozarec mleka. Raziskovalci so ugotovili, da mleko telo hidrira dlje kot voda.

Ko zaužijemo tekočino, se ta skozi prebavni sistem absorbira v krvni obtok. Hitrost tega procesa je odvisna od količine popite tekočine, pomembno vlogo pa ima tudi njena hranilna vrednost.

Mleko vsebuje naravni mlečni sladkor, beljakovine in maščobe, zaradi česar se počasneje pomika skozi prebavila. Posledično se tekočina v telesu zadržuje dlje časa, raven hidracije pa ostaja bolj stabilna.

Naravni vir elektrolitov

Pomembna prednost mleka je tudi vsebnost natrija, ki telesu pomaga zadrževati vodo. Zaradi tega se zmanjša količina izločenega urina in telo ostane dlje časa hidrirano.

Podoben učinek imajo tudi raztopine z elektroliti, ki jih pogosto uporabljamo pri okrevanju po prebavnih težavah ali drugih stanjih, povezanih z izgubo tekočine. Elektroliti vsebujejo predvsem natrij in kalij, pogosto pa tudi manjše količine sladkorja, ki pomagajo telesu učinkoviteje zadrževati vodo.

Zakaj kalorije upočasnijo izgubo tekočine?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da elektroliti, kot sta natrij in kalij, pomembno prispevajo k boljši hidraciji organizma. Poleg tega pijače, ki vsebujejo kalorije, upočasnijo praznjenje želodca, zato tekočina počasneje zapušča telo.

Mleko tako deluje kot naravni napitek z elektroliti. Poleg tekočine vsebuje še številne vitamine, minerale in kakovostne beljakovine, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju organizma.

Koristi segajo dlje od hidracije

Mleko je že dolgo znano kot pomemben vir kalcija, ki prispeva k normalni rasti, razvoju in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Večina kalcija v telesu je namreč shranjena prav v kosteh in zobeh.

Poleg kalcija mleko vsebuje tudi številna druga esencialna hranila, ki sodelujejo pri številnih telesnih procesih in podpirajo splošno zdravje.

Čeprav voda ostaja odlična izbira za vsakodnevno odžejanje, raziskave kažejo, da lahko mleko zaradi svoje posebne sestave telo hidrira učinkoviteje in za daljše obdobje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hidracijadehidracijamlekozdrava hrana
ZADNJE NOVICE
13:15
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Umrl je Dušan Konda, župan je zapisal v slovo: Tako umirajo sanje

Veljal je za enega najbolj prepoznavnih Celjanov.
31. 5. 2026 | 13:15
13:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Zagorelo na Viču, ogenj zajel gostinski lokal

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
31. 5. 2026 | 13:06
13:00
Lifestyle  |  Polet
PRESENETLJIVO

Katera pijača najbolje hidrira telo? Presenetljiv zmagovalec ni voda ali športni napitek

Ko pomislimo na hidracijo, večina najprej pomisli na kozarec vode.
Miroslav Cvjetičanin31. 5. 2026 | 13:00
12:15
Novice  |  Slovenija
RAZGIBANO VREMENSKO DOGAJANJE

ARSO prižgal oranžni alarm: danes možne močnejše nevihte

Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
31. 5. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Turistični minibus zdrsnil po brežini, dva potnika huje poškodovana! Domačin: Leta smo opozarjali, da se bo kaj takega zgodilo

Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
31. 5. 2026 | 12:05
12:03
Bulvar  |  Tuji trači
BREZ FILTROV

Madonna razkrila, kdo je bil njen najboljši ljubimec

Kraljica popa je med pogovorom o svojem zasebnem življenju presenetila z razkritjem o razmerju iz 80. let prejšnjega stoletja.
31. 5. 2026 | 12:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki