Katera vadba kuri kalorije najhitreje: hoja, kolesarjenje ali plavanje? Rezultati vas bodo presenetili

Hoja, tek, kolesarjenje, plavanje ali vadba HIIT, vse pomagajo pri izgubi teže, a ne enako hitro. Preverili smo, koliko kalorij v resnici porabite pri posamezni aktivnosti.

Večina ljudi skrbi za zdravo prehrano in redno gibanje, a ko želimo izgubiti nekaj kilogramov, se hitro pojavi vprašanje: katera vadba najbolj učinkovito kuri kalorije?

Dobra novica je, da ni treba ure in ure trpeti v telovadnici, že nekaj pametnih sprememb lahko prinese velike rezultate.

Za zdravo in trajnostno hujšanje strokovnjaki priporočajo zmerno kalorično zmanjšanje, približno 500 kalorij manj na dan.

To pomeni, da nekaj kalorij zmanjšamo s prehrano, nekaj pa porabimo z gibanjem. A koliko gibanja v resnici potrebujemo, da porabimo približno 250 kalorij?

Hoja – 3.500 korakov (okoli 35 minut)

Hoja je ena najpreprostejših, najdostopnejših in najbolj podcenjenih oblik gibanja. Če vsak dan dodate 35 minut hitre hoje oziroma okoli 3.500 korakov, boste porabili približno 250 kalorij.

Gre za zmerno aerobno vadbo, ki krepi srce, pljuča in mišice nog, predvsem kvadricepse, zadnje stegenske mišice in meča.

Hoja je blaga za sklepe, zato je odlična izbira za tiste, ki šele začenjajo vadbo ali imajo težave s koleni. Redna hoja dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni in možgansko kap.

Tek – 4 kilometre

Tek ali tek počasnejšega tempa je ena najučinkovitejših vaj za izgorevanje kalorij.

Za porabo 250 kalorij je treba preteči približno 4 kilometre, odvisno pa je od hitrosti, teže in terena.

Poleg tega, da izboljšuje vzdržljivost in delovanje srca, tek pozitivno vpliva na duševno zdravje, zmanjšuje stres in izboljšuje razpoloženje.

Plavanje – 20 dolžin bazena (50 m)

Plavanje je celostna vadba za telo, ki hkrati krepi mišice, in srčno-žilni sistem, obenem pa ne obremenjuje sklepov.

Za porabo 250 kalorij je treba preplavati približno 20 dolžin 50-metrskega bazena, če ste dober plavalec.

Plavanje aktivira rame, hrbet, trup, jedro in zadnjico, izboljšuje držo in gibljivost.

Če želite povečati porabo kalorij, podaljšajte čas plavanja ali izberite zahtevnejši slog, metuljček porabi največ kalorij, medtem ko prsno plavanje nekoliko manj.

Visokointenzivni intervalni trening (HIIT) je v zadnjih letih postal pravi hit. Gre za kratke, a izjemno učinkovite vaje, ki združujejo intenzivne intervale (npr. poskoki, počepi, sklece) z obdobji počitka.

Ena 25-minutna vadba HIIT lahko porabi približno 250 kalorij.

Takšna vadba pospeši srčni utrip, krepi mišice, izboljšuje kondicijo in še dolgo po vadbi ohranja povišano porabo kalorij.

Vendar pa HIIT ni primeren za začetnike ali tiste z zdravstvenimi težavami, saj je zelo intenziven in zahteva dobro osnovno pripravljenost.

Kolesarjenje – 12 kilometrov

Kolesarjenje je izjemno učinkovita, a nežna vadba za sklepe. Za porabo 250 kalorij je treba prevoziti približno 12 kilometrov, odvisno od hitrosti, naklona in upora.

Pri kolesarjenju najbolj delujejo mišice nog in zadnjice, obenem pa se aktivirajo jedro in zgornji del telesa.

Gre za odlično izbiro za vse, ki želijo okrepiti srce in ožilje, hkrati pa se izognit večjim obremenitvam.

Vadba z utežmi – 1 ura

Trening moči (npr. sklece, trebušnjaki, dvigi uteži) krepi mišice, sklepe in kosti, vendar med samo vadbo ne porabi veliko kalorij.

Za izgorevanje 250 kalorij je potrebna približno ena ura vadbe z utežmi.

Kljub temu ima vadba za moč pomembno prednost: povečuje mišično maso, kar pomeni, da telo po vadbi kuri več kalorij tudi v mirovanju. Zato je dolgoročno ena najboljših strategij za hujšanje in oblikovanje telesa.

Kaj torej izbrati?

Najboljša vadba je tista, ki vam je všeč in jo boste redno izvajali.

Ne glede na to, ali se odločite za hitro hojo, plavanje ali kolesarjenje, pomembno je, da se gibate redno in zmerno. Že 30 minut na dan lahko prinese velike koristi za telo, srce in počutje.