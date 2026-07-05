Katere uteži so najboljše za srce?

Vadba za moč ni namenjena le gradnji mišic in lepši postavi. Vedno več raziskav potrjuje, da ima pomembno vlogo tudi pri ohranjanju zdravja srca in ožilja, izboljšanju presnove ter kakovosti življenja.

Marsikdo se ob začetku treninga z utežmi sprašuje, ali je za zdravje bolje izbrati težje uteži z manj ponovitvami ali lažje uteži z več ponovitvami. Po mnenju strokovnjakov je odgovor za večino rekreativcev precej jasen.

Za zdravje srca so boljša zmerna bremena

Če je glavni cilj izboljšanje zdravja srca in ožilja, je priporočljivo izbrati lažje uteži ter opraviti več ponovitev posamezne vaje. Takšna oblika vadbe poleg krepitve mišic nekoliko bolj obremeni tudi srčno-žilni sistem, zato prinaša dvojno korist, izboljšuje mišično vzdržljivost in spodbuja delovanje srca. Za večino zdravih odraslih zadostujeta že dva treninga za moč na teden, kar priporočajo tudi številne mednarodne strokovne smernice.

Zakaj je trening moči pomemben?

Vadba za moč pomaga:

ohranjati mišično maso,

izboljšati mišično moč,

povečati kostno gostoto,

izboljšati presnovo,

zmanjšati tveganje za srčno-žilne bolezni,

izboljšati občutljivost na inzulin,

olajšati vsakodnevna opravila, zlasti po 50. letu starosti.

S staranjem namreč mišična masa naravno upada, zato postaja redna vadba za moč eden ključnih dejavnikov zdravega staranja.

Več ponovitev pomeni večjo mišično vzdržljivost

Pri vadbi za splošno zdravje ni nujno posegati po največjih utežeh. Nasprotno, zmerna obremenitev, pri kateri lahko posamezno vajo izvedemo približno 12 do 15 ponovitev, učinkovito krepi mišice in izboljšuje njihovo vzdržljivost, hkrati pa predstavlja manjše tveganje za poškodbe. Takšen način vadbe je primeren tudi za številne ljudi s srčno-žilnimi težavami, vendar le po predhodnem posvetu z zdravnikom.

Koliko vaj in serij je priporočljivo?

Za začetnike strokovnjaki priporočajo vadbo, ki vključuje vse glavne mišične skupine.

Dober trening običajno obsega:

šest do osem različnih vaj,

eno do tri serije posamezne vaje,

od 12 do 15 ponovitev,

dva treninga tedensko.

Pomembno je, da med vadbama mine vsaj en dan, da se mišice lahko obnovijo.

Pravilna tehnika je pomembnejša od teže

Ena najpogostejših napak pri treningu z utežmi je prehitro izvajanje gibov. Če uteži dvigujemo z zamahom telesa ali izkoriščamo zagon, mišice opravijo manj dela, hkrati pa se poveča tveganje za poškodbe sklepov, hrbtenice in tetiv. Veliko učinkoviteje je izvajati počasne, nadzorovane gibe skozi celoten obseg gibanja.

Kdo naj bo posebej previden?

Ljudje z boleznimi srca, visokim krvnim tlakom ali drugimi kroničnimi boleznimi naj se pred začetkom novega programa vadbe posvetujejo z osebnim zdravnikom ali specialistom. Vadbo je treba prilagoditi zdravstvenemu stanju, telesni pripravljenosti in morebitnim omejitvam.

Trening moči naj postane del tedenske rutine

Poleg hoje, kolesarjenja, plavanja ali drugih aerobnih aktivnosti je tudi vadba za moč pomemben del zdravega življenjskega sloga. Redna vadba pomaga ohranjati mišično maso, izboljšuje ravnotežje, zmanjšuje tveganje za padce in pozitivno vpliva na zdravje srca ter presnovo. Za večino ljudi zato ni pomembno, da dvigujejo čim težje uteži, temveč da vadijo redno, uporabljajo pravilno tehniko in izberejo obremenitev, ki jo lahko varno nadzorujejo. Tako bodo dolgoročno naredili največ za svoje zdravje in telesno pripravljenost.