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NOVO O ČAJIH

Kateri čaj je najboljši za srce? Nekateri pomagajo znižati holesterol in krvni tlak

Čeprav se nekatere vrste čaja povezujejo z ugodnimi učinki na srce, to ne velja za vse.
Tudi nadzorovane raziskave so pokazale, da lahko redno pitje črnega čaja nekoliko zniža krvni tlak. FOTO: Getty Images
Tudi nadzorovane raziskave so pokazale, da lahko redno pitje črnega čaja nekoliko zniža krvni tlak. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 10. 2026 | 15:00
10:07
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Črni in zeleni čaj vsebujeta snovi, ki lahko ugodno vplivajo na zdravje srca in ožilja. Raziskave pitje čaja povezujejo z manjšim tveganjem za nekatere srčne bolezni, vendar je pomembno, katero vrsto izberemo, koliko ga spijemo in kaj mu dodamo. Posebna previdnost je potrebna pri čaju iz sladkega korena, ki lahko zviša krvni tlak in povzroči motnje srčnega ritma.

Skodelica čaja ni le prijeten način za začetek dneva ali večerni trenutek sprostitve. Raziskave kažejo, da je redno pitje nekaterih vrst čaja povezano tudi z boljšim zdravjem srca in ožilja. Zasluge za to imajo predvsem polifenoli in druge rastlinske spojine, ki lahko vplivajo na delovanje krvnih žil, krvni tlak in raven holesterola.

Toda ali je črni čaj res najboljša izbira? Kakšne prednosti ima zeleni čaj in ali lahko rooibos pomaga pri uravnavanju holesterola? Vse vrste čaja niso enako raziskane, nekatere pa lahko ob pretiranem uživanju celo škodujejo.

Črni čaj lahko zmanjša tveganje za bolezni srca

Črni čaj je ena najbolj razširjenih vrst čaja, raziskave pa ga povezujejo z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Pregled raziskav iz leta 2024, ki je zajel skoraj dva milijona ljudi, je pokazal, da je bilo pri ljudeh, ki so pili največ črnega čaja, tveganje za smrt zaradi bolezni srca za 14 odstotkov manjše. Raziskovalci so kot količino, povezano z ugodnimi učinki, izpostavili približno eno in pol do tri skodelice na dan.

Pomembno vlogo imajo flavonoidi, rastlinske spojine, ki lahko pomagajo ohranjati normalno delovanje krvnih žil. Nekateri med njimi, zlasti flavan-3-oli, lahko prispevajo k sproščanju žilnih sten in tako ugodno vplivajo na pretok krvi. Pregled raziskav iz leta 2021 je pokazal, da je redno uživanje dveh skodelic nesladkanega čaja na dan lahko povezano z vnosom flavonoidov, ki ugodno vplivajo na srčno-žilno zdravje. Te spojine preučujejo tudi zaradi njihove morebitne vloge pri zmanjševanju tveganja za srčno popuščanje in možgansko kap.

Tudi nadzorovane raziskave so pokazale, da lahko redno pitje črnega čaja nekoliko zniža krvni tlak. Učinek je sicer praviloma majhen, zato čaj ne more nadomestiti predpisanega zdravljenja. Pomembno je tudi, kako ga pijemo. Skodelica čaja z malo mleka je lahko del zdrave prehrane, redno dodajanje več žličk sladkorja pa povečuje vnos prostih sladkorjev, ne da bi telesu zagotovilo pomembnejša hranila. Za zdravje srca je zato najpomembnejša celotna prehrana, ne posamezen napitek.

Zeleni čaj vsebuje močne antioksidante

Zeleni in črni čaj pridobivamo iz iste rastline, vendar se razlikujeta po načinu predelave. Liste zelenega čaja po obiranju hitro obdelajo s paro ali segrevanjem, s čimer omejijo oksidacijo ter ohranijo značilno barvo in velik del naravnih rastlinskih spojin. Zeleni čaj poleg flavonoidov vsebuje katehine, med katerimi je najbolj znan epigalokatehin galat oziroma EGCG. Ta antioksidant je pritegnil pozornost raziskovalcev zaradi morebitnih zaščitnih učinkov na srce in ožilje.

Laboratorijska raziskava iz leta 2018 je nakazala, da bi lahko EGCG pomagal pri razgradnji maščobnih oblog, ki se nabirajo v krvnih žilah. Takšne obloge lahko zožijo arterije in povečajo tveganje za nevarne zaplete, med njimi srčni infarkt in možgansko kap. Vendar je pri teh ugotovitvah potrebna previdnost. Rezultatov laboratorijskih raziskav ne moremo neposredno prenesti na ljudi, saj telo EGCG razgrajuje in presnavlja. Zato ni dokazano, da bi zamenjava črnega čaja z zelenim sama po sebi bistveno izboljšala zdravje srca.

Za večino zdravih odraslih sta lahko dve do štiri skodelice zelenega čaja na dan primerna izbira. Tako lahko zaužijejo koristne polifenole, pri tem pa praviloma ne presežejo zmernega vnosa kofeina. Vseeno je treba upoštevati tudi kavo, energijske pijače in druge vire kofeina ter lastno občutljivost nanj.

Rooibos je primeren tudi za večerno pitje

Rooibos, znan tudi kot čaj rdečega grma, izvira iz južne Afrike. V nasprotju s črnim in zelenim čajem naravno ne vsebuje kofeina, zato je primeren za ljudi, ki želijo njegov vnos omejiti ali si zvečer privoščiti topel napitek brez spodbujevalnega učinka kofeina. Raziskave nakazujejo, da bi rooibos lahko ugodno vplival na raven holesterola. Pregled znanstvenih raziskav iz leta 2023 je pokazal, da se je pri ljudeh, ki so ga pili več tednov, raven holesterola znižala za skoraj deset odstotkov.

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Holesterol je maščobi podobna snov, ki jo telo potrebuje za normalno delovanje. Težava nastane predvsem pri previsoki ravni holesterola LDL, saj ta prispeva k nastajanju oblog v arterijah in s tem povečuje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Drugi pregled, ki je zajel 54 raziskav, je nakazal, da bi lahko pitje rooibosa zmanjšalo tudi oksidativni stres. Pri tem procesu reaktivne molekule poškodujejo celice in lahko prispevajo k okvaram krvnih žil.

Kljub obetavnim ugotovitvam še ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi lahko rooibos priporočili kot samostojno sredstvo za zniževanje holesterola ali preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Njegova prednost je predvsem v tem, da ne vsebuje kofeina, ima blag okus in ga lahko pijemo čez dan ali pred spanjem. Če z njim nadomestimo sladkane pijače, lahko zmanjšamo tudi vnos sladkorja.

Sadni čaj je dobra alternativa sladkim pijačam

Sadni in jagodičevni čaji so praviloma brez kofeina, njihov okus pa je lahko prijetno sladek ali osvežujoče kisel, tudi brez dodanega sladkorja. Vsebujejo lahko polifenole, rastlinske spojine, ki jih povezujejo z različnimi koristmi za zdravje. Vendar je njihova količina v skodelici čaja navadno precej manjša kot v celem svežem sadju. Če želimo zaužiti več vlaknin, vitaminov in drugih hranil, zato sadnega čaja ne bi smeli enačiti z uživanjem sadja. Sveže sadje ostaja boljša izbira, sadni čaj pa je lahko prijetna dopolnitev prehrane.

Še posebej koristen je lahko, kadar z njim nadomestimo sladkane gazirane pijače ali druge sladke napitke. Pri nakupu je vseeno smiselno preveriti sestavo, saj lahko nekateri izdelki vsebujejo dodan sladkor.

Čaj iz sladkega korena lahko zviša krvni tlak

Čeprav se nekatere vrste čaja povezujejo z ugodnimi učinki na srce, to ne velja za vse. Pri čaju iz sladkega korena (Glycyrrhiza glabra) je potrebna posebna previdnost. Vsebuje glicirizin, naravno spojino, ki lahko povzroči, da telo zadržuje več natrija in vode ter izgublja kalij. Posledice so lahko zvišan krvni tlak, zastajanje tekočine in motnje srčnega ritma.

Tveganje je še posebej pomembno pri ljudeh, ki imajo že povišan krvni tlak, bolezni ledvic ali druge dejavnike tveganja za srčno-žilne zaplete. Pri njih lahko redno ali čezmerno uživanje čaja iz sladkega korena dodatno poslabša zdravstveno stanje. Zato ta čaj ni primeren za vsakodnevno pitje, zlasti ne za ljudi s srčno-žilnimi težavami. Pri obstoječih boleznih ali jemanju zdravil se je o njegovi primernosti smiselno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Je kava za srce boljša od čaja?

Tudi kava vsebuje polifenole, zlasti klorogenske kisline, ki jih raziskovalci povezujejo z ugodnimi učinki na krvne žile. Metaanaliza iz leta 2026, ki je zajela 13 raziskav in več kot 600.000 ljudi, je pokazala, da je bilo zmerno pitje kave povezano z osem odstotkov manjšim tveganjem za srčno popuščanje. Kot zmerno uživanje se pogosto navajata dve do štiri skodelice na dan. Vendar je pomembno, kako velika je skodelica, kako je kava pripravljena in koliko kofeina vsebuje. Tudi brezkofeinska kava ohrani veliko koristnih rastlinskih spojin.

Kljub temu ni mogoče zanesljivo trditi, da je za srce boljša kava ali čaj. Večina raziskav, ki pitje teh napitkov povezujejo z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni, je opazovalnih. To pomeni, da ugotavljajo povezave, ne dokazujejo pa, da je prav pitje čaja ali kave povzročilo opaženo razliko. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so prehrana, telesna dejavnost, kajenje in splošno zdravstveno stanje. Ljudje, ki redno pijejo čaj, se lahko namreč od tistih, ki ga ne pijejo, razlikujejo tudi po drugih življenjskih navadah.

Koliko čaja na dan je priporočljivo spiti?

Raziskave ne določajo ene same količine, ki bi bila najboljša za vsakogar. Pri črnem čaju se ugodne povezave pogosto kažejo pri približno eni in pol do treh skodelicah na dan, pri zelenem čaju pa sta dve do štiri skodelice lahko primerna količina za zdrave odrasle. Pomembno je, da upoštevamo tudi vsebnost kofeina v drugih pijačah. Prevelik vnos lahko pri občutljivih ljudeh povzroči nemir, motnje spanja ali razbijanje srca. Pozorni moramo biti tudi na temperaturo. Čaja ne pijmo tako vročega, da bi lahko poškodoval sluznico požiralnika. Bolje je počakati, da se nekoliko ohladi.

Predvsem pa čaja ne smemo obravnavati kot zaščite pred srčnim infarktom. Za zdravje srca so bistveni uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne mase, opustitev kajenja ter nadzor krvnega tlaka in ravni holesterola.

Črni in zeleni čaj ter rooibos so lahko dobra izbira za vsakodnevno pitje, zlasti, če jih uživamo nesladkane. Toda noben čaj ne more nadomestiti zdravega življenjskega sloga ali predpisanega zdravljenja.

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OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
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Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
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Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
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Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Skupaj so oddali že več kot dva milijona prijav

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
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Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
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Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
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