NA ZDRAVJE

Kateri zdravstveni nasveti so res vredni upoštevanja v letu 2026

Iskanje čudežne rešitve je mikavno, vendar znanost že dolgo poudarja preverjene pristope k zdravju.
V poplavi osebnih zgodb, oglasov in nasprotujočih si trditev je težko vedeti, komu zaupati. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Slovenske novice
V poplavi osebnih zgodb, oglasov in nasprotujočih si trditev je težko vedeti, komu zaupati. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Slovenske novice
Miroslav Cvjetičanin
 3. 1. 2026 | 09:00
4:01
A+A-

Začetek novega leta je čas, ko se mnogi odločijo za nove, bolj zdrave navade in želijo izboljšati svoje počutje. A dobre namere pogosto hitro naletijo na ovire, predvsem zaradi poplave nasvetov, priporočil in pogosto nasprotujočih si informacij, ki prihajajo iz medijev, oglasov, družbenih omrežij in javnega prostora.

Strokovna priporočila za leto 2026 so presenetljivo preprosta: pri zdravju se splača ostati pri osnovah.

Beljakovine in vlaknine so pomembne, a dražjih izdelkov večinoma ne potrebujemo

Pri prehrani velja eno ključno pravilo, če zaužijemo dovolj raznolike hrane, večina ljudi že dobi dovolj beljakovin. Posebni izdelki, ki obljubljajo izjemne učinke, v večini primerov niso potrebni.

Res je, da številnim primanjkuje vlaknin, vendar strokovnjaki opozarjajo pred pretiravanjem. Namesto skrajnih trendov priporočajo uživanje vlaknin iz naravnih virov, kot so sadje, zelenjava, stročnice in polnozrnata žita.

Dobra nega kože je lahko preprosta in cenovno dostopna

Zapletene in dolgotrajne rutine nege kože niso nujne. Strokovnjaki poudarjajo, da zadostujejo osnovni koraki, med katerimi ima ključno vlogo zaščita pred soncem, ne glede na tip ali barvo kože.

Tudi pri osebni higieni velja načelo zmernosti. Kratko in preprosto prhanje je bolj prijazno do kože in okolja, brez potrebe po zapletenih postopkih ali večkratnem čiščenju.

Gibanje brez zapletene opreme je povsem dovolj

Vadba ne zahteva obiska fitnesa ali posebne opreme. V ospredje se znova vračajo preproste oblike gibanja z lastno telesno težo, ki jih je mogoče izvajati skoraj kjer koli, tudi doma.

Raziskave kažejo, da takšna vadba učinkovito izboljšuje mišično moč in telesno pripravljenost. Začetek brez zapletenih pripomočkov je pogosto najboljši način za vzpostavitev redne telesne aktivnosti.

Previdno pri hitrih rešitvah in trendih dobrega počutja

Različni tretmaji in izdelki, ki obljubljajo takojšnje izboljšanje zdravja, pogosto nimajo trdne znanstvene podlage. Pri uravnoteženi prehrani dodatki večinoma niso potrebni, številni postopki pa prinašajo več stroškov kot dejanskih koristi.

Podobno velja za nekatere teste in naprave, ki ponujajo podatke, ki jih v praksi ni mogoče učinkovito uporabiti. Strokovnjaki svetujejo zdravo mero skepticizma in premišljene odločitve.

Za boljše zdravje se splača vrniti k osnovam

Iskanje čudežne rešitve je mikavno, vendar znanost že dolgo poudarja preverjene pristope k zdravju. Redna hoja ima izjemno pozitiven vpliv na telesno in duševno počutje, dovolj spanja pa je eden ključnih dejavnikov dolgoročnega zdravja.

Pomembno je tudi spremljanje osnovnih zdravstvenih kazalnikov, kot je krvni tlak, ter zavestno počasnejše prehranjevanje. Enako velja za skrb za duševno zdravje, omejevanje časa pred zasloni, krepitev pozornosti in ohranjanje socialnih stikov imajo dolgoročne koristi.

Raziskave kažejo, da takšne življenjske navade ne izboljšajo le trenutnega počutja, temveč zmanjšujejo tudi tveganje za številne kronične bolezni v prihodnosti.

Kadar je dvom, je najboljši vir preverjena zdravstvena stroka

V poplavi osebnih zgodb, oglasov in nasprotujočih si trditev je težko vedeti, komu zaupati. Čeprav zdravstveni sistem ni popoln, ostaja pogovor z zdravnikom najbolj zanesljiv način za razumevanje zdravstvenih tveganj, preventive in možnosti zdravljenja.

Na pregled se je smiselno pripraviti z zapisanimi vprašanji in brez zadržkov zaprositi za dodatna pojasnila. Zanesljive informacije in dolgoročen odnos z zdravstveno stroko ostajajo temelj odgovorne skrbi za zdravje.

09:00
Bulvar  |  Suzy
PODVIG

Katarina Mala je velika kuharska mojstrica (Suzy)

Jedci so si po degustaciji oblizovali prste, celo drobtine so pohrustali, gostiteljici pa je odleglo.
3. 1. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
NA ZDRAVJE

Kateri zdravstveni nasveti so res vredni upoštevanja v letu 2026

Iskanje čudežne rešitve je mikavno, vendar znanost že dolgo poudarja preverjene pristope k zdravju.
Miroslav Cvjetičanin3. 1. 2026 | 09:00
08:45
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠKOCJANSKE JAME

Nove informacije o tragičnem koncu 49-letnega Kristjana: »Človek z veliko začetnico«

Med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah je umrl 49-letni jamarski potapljač. Njegov pečat ostaja med ljudmi, ki so ga poznali, in v svetu, ki ga je pomagal odkrivati.
Moni Černe3. 1. 2026 | 08:45
08:25
Bulvar  |  Domači trači
TRDO DELALA

Priljubljena voditeljica razkrila ozadje svojega decembra: »Bilo je vse prej kot praznično«

Razkrila je, kaj se je v resnici dogajalo v njenem decembru.
3. 1. 2026 | 08:25
08:20
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić spet čaral, Lakersi v novo leto z zmago (VIDEO)

Los Angeles z zmago v leto 2026.
3. 1. 2026 | 08:20
08:12
Novice  |  Svet
VOJNA?

Poteka obsežen vojaški napad na Venezuelo, Trump jih je jasno opozoril (FOTO in VIDEO)

Poročajo o več eksplozijah.
3. 1. 2026 | 08:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
