Kava na prazen želodec: Kaj se v telesu zgodi, ko dan začnete s skodelico kave?

Jutranja kava mnogim pomaga pri prebujanju in boljši zbranosti, vendar njen vpliv na želodec, hormone in raven energije ni pri vseh enak.

Za številne ljudi je jutro nepredstavljivo brez skodelice kave. Vonj sveže pripravljene kave je del vsakodnevnega rituala milijonov ljudi po svetu, mnogi pa jo popijejo takoj po prebujanju, še pred zajtrkom ali katerim koli drugim obrokom. Strokovnjaki že vrsto let razpravljajo o tem, kako se telo odzove, ko kofein zaužijemo na prazen želodec.

Kava deluje kot poživilo, saj vsebuje kofein, snov, ki spodbuja delovanje osrednjega živčnega sistema. Zato se številni ljudje že po nekaj požirkih počutijo bolj budne, zbrane in pripravljene na začetek dneva.

Vendar pa lahko pitje kave brez predhodnega obroka pri nekaterih posameznikih povzroči določene težave.

Kava spodbuja izločanje želodčne kisline

Kava spodbuja izločanje želodčne kisline, zato lahko ljudje z občutljivim želodcem, gastritisom ali težavami z zgago občutijo nelagodje, pekoč občutek ali povečano kislost. Odzivi se med posamezniki razlikujejo, zato nekaj, kar nekomu ne povzroča nobenih težav, pri drugem lahko sproži izrazite simptome.

Vpliv na hormon stresa

Kofein vpliva tudi na izločanje hormona kortizola, ki ga pogosto imenujemo hormon stresa. Raven kortizola je v jutranjih urah naravno povišana, saj pomaga telesu pri prebujanju in pripravi na dnevne aktivnosti.

Dodaten vnos kofeina lahko pri nekaterih ljudeh povzroči nervozo, pospešeno bitje srca ali občutek nemira, še posebej pri tistih, ki so na kofein bolj občutljivi.

Najprej voda, nato kava?

Nekateri strokovnjaki menijo, da je koristno dan začeti s kozarcem vode, nato pa pojesti zajtrk ali vsaj lahek prigrizek, preden posežemo po prvi skodelici kave. Tako telo po nočnem počitku prejme tekočino in energijo, hkrati pa se lahko zmanjša možnost draženja želodca.

Poslušajte svoje telo

Po drugi strani raziskave niso pokazale, da bi pitje kave na prazen želodec nujno predstavljalo zdravstveno tveganje za vse ljudi. Mnogi imajo takšno navado že leta, ne da bi pri tem opazili kakršne koli negativne posledice. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je najpomembneje spremljati odzive lastnega telesa.

Če po jutranji kavi občutite napihnjenost, zgago, tresenje rok ali povečano nervozo, bi bilo morda smiselno spremeniti rutino in kavo prestaviti na čas po zajtrku. Če teh težav nimate, velja zmerno uživanje kave za varen del vsakodnevnih navad.

Ključ je v zmernosti

Kot pri večini prehranskih navad je tudi pri pitju kave najpomembnejša zmernost. Ne glede na to, ali kavo pijete pred zajtrkom ali po njem, strokovnjaki svetujejo, da ne pretiravate z vnosom kofeina.

Ob tem je pomembno poskrbeti tudi za zadosten vnos vode čez dan ter za uravnoteženo in raznoliko prehrano, ki podpira dobro počutje in zdravje.