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NOVO O KAVI

Kava ni nedolžna razvada! Tako kofein vpliva na možgane, koncentracijo in spanec

To so najnovejši izsledki učinkovitosti kofeina.
Se lahko uprete jutranji kavi? FOTO: Getty Images
Se lahko uprete jutranji kavi? FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 11. 2026 | 15:00
6:46
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Kofein je ena najpogosteje uporabljanih psihoaktivnih snovi na svetu. Naravno ga najdemo v kavi, čaju, kakavu in nekaterih drugih rastlinah, dodajajo pa ga tudi številnim pijačam in prehranskim izdelkom.

Ker povečuje budnost in zmanjšuje občutek utrujenosti, ga vsak dan uživajo milijoni ljudi. Toda njegov vpliv na možgane je precej bolj zapleten kot zgolj odpravljanje zaspanosti.

Učinki kofeina so odvisni od zaužite količine, pogostosti uživanja, posameznikove občutljivosti in časa zaužitja. Pomembno vlogo imajo tudi drugi dejavniki, predvsem pomanjkanje spanja in stres. Zmerne količine lahko izboljšajo budnost in pozornost, večje pa povzročijo nemir, tesnobo, motnje spanja in druge neprijetne posledice.

Kako kofein deluje na možgane?

Glavni mehanizem delovanja kofeina je povezan z adenozinom. Gre za kemično snov v možganih, ki se med budnostjo postopoma kopiči in sodeluje pri nastanku občutka zaspanosti.

Kofein zavira delovanje adenozinskih receptorjev, predvsem A1 in A2A. S tem ne odpravi dejanske potrebe telesa po spanju, temveč začasno zmanjša sposobnost možganov, da zaznajo nekatere signale, povezane z utrujenostjo.

Zato se po skodelici kave lahko počutimo bolj energične, zbrane in budne, čeprav naše telo še vedno potrebuje počitek. Zaviranje adenozinskih receptorjev vpliva tudi na delovanje drugih nevrotransmiterskih sistemov, med drugim dopamina, noradrenalina in acetilholina. Prav kombinacija teh učinkov vpliva na budnost, pozornost in subjektivni občutek energije.

Kofein se po zaužitju razmeroma hitro absorbira in preide v možgane, kjer povzroči svoje glavne spodbujevalne učinke. Pri zdravih odraslih se njegovo delovanje običajno začne kazati že po približno desetih minutah, učinek pa lahko traja več ur. Hitrost njegove razgradnje se med posamezniki precej razlikuje.

Kofein izboljšuje koncentracijo, vendar ne nadomesti spanja

Eden glavnih razlogov za priljubljenost kofeina je njegova sposobnost izboljšanja nekaterih vidikov kognitivnega delovanja. Znanstvene raziskave kažejo, da lahko poveča budnost, izboljša pozornost in pospeši reakcijski čas, zlasti kadar je človek utrujen ali neprespan. Učinek je posebej izrazit pri nalogah, ki zahtevajo dolgotrajno zbranost. Človek, ki je premalo spal, lahko po zmernem odmerku kofeina začasno deluje učinkoviteje. Toda to ne pomeni, da lahko kofein nadomesti spanje.

Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko prikrije občutek zaspanosti, ne more pa povrniti vseh sposobnosti in procesov, ki jih omogoča kakovosten nočni počitek. V nekaterih okoliščinah lahko kofein pozitivno vpliva tudi na spomin, vendar so rezultati raziskav na tem področju manj enotni kot pri njegovem vplivu na budnost in pozornost. Učinek je lahko odvisen od vrste miselne naloge, časa zaužitja in posameznikovega odziva.

Vpliv na razpoloženje in duševno počutje

Kofein lahko vpliva tudi na razpoloženje. Zmerne količine pogosto prispevajo k občutku večje energije, motivacije in miselne dejavnosti. Tudi ti učinki so povezani z zaviranjem adenozinskih receptorjev in posledičnimi spremembami v delovanju nevrotransmiterjev. Vendar se ljudje na kofein ne odzivajo enako. Pri občutljivejših posameznikih lahko večje količine povzročijo živčnost, napetost, razdražljivost ali tesnobo. Verjetnost takšnih odzivov se poveča predvsem pri zaužitju večjih količin ali več odmerkov v kratkem času. Pomembna je tudi toleranca. Pri rednem uživanju lahko enaka količina kofeina sčasoma povzroči šibkejši spodbujevalni učinek. Nekateri zato povečujejo vnos, da bi dosegli enak občutek energije in budnosti kot prej. Tako lahko nastane začarani krog, zlasti kadar kofein uporabljamo za nadomeščanje kroničnega pomanjkanja spanja.

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Kava popoldne lahko poslabša nočni spanec

Eden najbolj znanih učinkov kofeina je njegov vpliv na spanje. Še posebej problematično je uživanje v poznejših urah, saj lahko zaviranje adenozinskih receptorjev odloži uspavanje ter zmanjša kakovost in trajanje spanja. Pri tem je pomembno, da posameznik negativnega vpliva morda sploh ne zazna. Nekateri lahko zvečer brez večjih težav zaspijo tudi po skodelici kave, vendar to še ne pomeni, da kofein ni vplival na kakovost njihovega spanja in njegovo strukturo. Moč učinka je odvisna od posameznikove presnove in občutljivosti na kofein. Ker se ta snov iz telesa izloča razmeroma počasi, se lahko njen učinek pozna še več ur po zaužitju. Zato lahko tudi kava, popita nekaj ur pred spanjem, vpliva na nočni počitek, čeprav se človek ne počuti posebej budnega.

To je še posebej pomembno za ljudi, ki imajo že sicer težave s spanjem. Če zjutraj s kavo nadomeščajo neprespano noč, nato pa si jo privoščijo še popoldne, lahko zvečer težje zaspijo. S tem se vzpostavi krog nezadostnega spanja in ponovnega uživanja kofeina za ohranjanje budnosti.

Preveč kofeina lahko povzroči tudi motnje srčnega ritma

Zmerno uživanje kofeina zdravi odrasli običajno dobro prenašajo, vendar lahko velike količine povzročijo vrsto neprijetnih simptomov. Med najpogostejšimi so nemir, živčnost, tresenje, glavobol, slabost in motnje spanja. Pri zelo velikih odmerkih se lahko pojavijo tudi resnejši odzivi, med drugim izrazito razbijanje srca in motnje srčnega ritma. Pri ocenjevanju dnevnega vnosa je treba upoštevati, da kofein ni prisoten samo v kavi. Vsebujejo ga tudi čaj, energijske pijače, kola, čokolada, nekateri prehranski dodatki in zdravila. Zato lahko zaužijemo precej več kofeina, kot se zavedamo, zlasti če čez dan kombiniramo različne vire.

Posebno pozornost si zaslužijo energijske pijače, ki lahko vsebujejo precejšnje količine kofeina in jih pogosto popijemo v kratkem času. Kombiniranje kofeina z drugimi spodbujevalnimi snovmi lahko dodatno poveča verjetnost neželenih učinkov.

Kofein torej ni zgolj sredstvo za premagovanje jutranje zaspanosti. Njegovi učinki segajo od izboljšanja pozornosti in reakcijskega časa do vpliva na razpoloženje in kakovost spanja. Ključna sta predvsem količina in čas uživanja, pomembno pa je tudi, kako občutljivo se posameznik odziva nanj.

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