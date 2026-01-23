  • Delo d.o.o.
NIKAR KAVO NA TEŠČE

Kava zjutraj: da ali ne? Najnovejša strokovna razlaga, kdaj jo piti in zakaj ne na tešče

Sodobne raziskave s področja fiziologije, endokrinologije in kardiologije kažejo, da čas in način pitja kave igrata bistveno večjo vlogo, kot smo mislili doslej.
Res morate popiti to kavo? FOTO: Getty Images/istockphoto
Res morate popiti to kavo? FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 23. 1. 2026 | 11:00
A+A-

Pitje jutranje kave je za mnoge nepogrešljiv ritual. A vprašanje, ali je kava zjutraj res dobra ideja, in predvsem, ali jo je pametno piti takoj po prebujanju in na tešče, v zadnjih letih vse pogosteje odpira stroka. Sodobne raziskave s področja fiziologije, endokrinologije in kardiologije kažejo, da čas in način pitja kave igrata bistveno večjo vlogo, kot smo mislili doslej.

Tu so najnovejša strokovna spoznanja o vplivu jutranje kave na hormone, kri, želodec in krvni tlak, ter jasen odgovor na vprašanje: najprej voda ali kava?

Kaj se dogaja v telesu zjutraj?

Kri je zjutraj bolj gosta. Po večurnem spanju je telo naravno rahlo dehidrirano. Ponoči izgubljamo tekočino z dihanjem, potenjem in delovanjem ledvic, ne da bi jo nadomeščali. Posledično se zmanjša volumen krvne plazme, poveča relativna koncentracija krvnih celic, poveča viskoznost (»gostota«) krvi.

To pomeni večjo obremenitev za srce in ožilje, kar je eden od razlogov, da so srčni infarkti in možganske kapi najpogostejši prav v jutranjih urah.

Hormoni budnosti so že na vrhuncu

V prvih 30-45 minutah po prebujanju pride do naravnega porasta kortizola (hormona budnosti in stresa) in adrenalina. Ta hormonski odziv je normalen in potreben za prebujanje. Dodaten kofein v tem obdobju ne izboljša bistveno budnosti, lahko pa pretirano obremeni živčni in srčno-žilni sistem.

Zakaj kava na tešče ni najboljša izbira?

1. Kava dodatno zgosti kri

Kofein deluje blago diuretično in spodbuja stresni odziv. Če kavo pijemo pred hidracijo:

  • ne izboljšamo pretoka krvi,
  • lahko dehidracijo celo poglobimo.
  • To je posebej pomembno pri:
  • ljudeh po 40. letu,
  • osebah z aritmijami,
  • rekreativnih športnikih,
  • ljudeh z glavoboli ali jutranjo utrujenostjo.

2. Draženje želodca

Kava (tudi brezkofeinska) spodbuja izločanje želodčne kisline. Na prazen želodec lahko povzroči:

  • zgago,
  • slabost,
  • poslabšanje gastritisa ali refluksa,
  • nelagodje v trebuhu.

3. Nihanje energije in sladkorja v krvi

Kofein na tešče lahko sproži:

  • hiter dvig adrenalina,
  • povečano sproščanje glukoze,
  • nato pa padec energije, tresenje ali lakoto.

Zato se mnogi po jutranji kavi na tešče že dopoldne počutijo utrujene.

Kaj pa ljudje z nizkim krvnim tlakom?

Pogosto slišimo priporočilo: »Če imate nizek krvni tlak, pijte 2–3 kave na dan.« To ni napačno, a je pogosto napačno razumljeno.

Kaj zdravniki s tem mislijo?

  • ne mislijo kave namesto vode,
  • ne mislijo kave na tešče,
  • ne mislijo prve kave takoj po vstajanju.

Kava lahko pri nizkem tlaku:

  • začasno zviša krvni tlak,
  • zmanjša omotico,
  • izboljša zbranost,

vendar šele po osnovni hidraciji in po obroku.

Če kavo popijemo na prazen želodec, lahko pri nekaterih pride celo do še večje slabosti, padca energije, refleksnega padca tlaka.

Kaj je torej najboljša jutranja rutina?

Strokovno priporočeno zaporedje:

  • Takoj po prebujanju
  • 2–5 dl vode (po možnosti mineralne)
  • Lahek zajtrk
  • beljakovine + nekaj maščob (in soli, če ni kontraindikacij)

Prva kava

  • 30–90 minut po prebujanju
  • Po potrebi še 1–2 kavi čez dan
  • ne pozno popoldne

Povzetek: kava zjutraj – da ali ne?

Kava sama po sebi ni problem. Problem je kava na tešče in takoj po vstajanju.

Zjutraj je kri bolj gosta, hormoni so že aktivni, telo pa potrebuje najprej vodo, ne stimulansa. S preprosto spremembo, najprej hidracija, nato kava, lahko bistveno izboljšamo energijo, počutje in dolgoročno zdravje srca.

Voda naj bo prva. Kava naj bo »pametna«. Še najbolje pa bi bilo, če kave sploh ne bi pili, ampak, to je že ...

13:00
Bulvar  |  Suzy
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
23. 1. 2026 | 13:00
12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13
12:12
Novice  |  Slovenija
ZVEZA NI NAREDILA DOVOLJ

Veterinarji zasolili cene cepljenja, rejci ogorčeni

Pred dnevi se je začelo cepljenje proti bolezni modrikastega jezika.
Drago Perko23. 1. 2026 | 12:12

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
