Kava zjutraj: da ali ne? Najnovejša strokovna razlaga, kdaj jo piti in zakaj ne na tešče

Pitje jutranje kave je za mnoge nepogrešljiv ritual. A vprašanje, ali je kava zjutraj res dobra ideja, in predvsem, ali jo je pametno piti takoj po prebujanju in na tešče, v zadnjih letih vse pogosteje odpira stroka. Sodobne raziskave s področja fiziologije, endokrinologije in kardiologije kažejo, da čas in način pitja kave igrata bistveno večjo vlogo, kot smo mislili doslej.
Tu so najnovejša strokovna spoznanja o vplivu jutranje kave na hormone, kri, želodec in krvni tlak, ter jasen odgovor na vprašanje: najprej voda ali kava?
Kri je zjutraj bolj gosta. Po večurnem spanju je telo naravno rahlo dehidrirano. Ponoči izgubljamo tekočino z dihanjem, potenjem in delovanjem ledvic, ne da bi jo nadomeščali. Posledično se zmanjša volumen krvne plazme, poveča relativna koncentracija krvnih celic, poveča viskoznost (»gostota«) krvi.
To pomeni večjo obremenitev za srce in ožilje, kar je eden od razlogov, da so srčni infarkti in možganske kapi najpogostejši prav v jutranjih urah.
V prvih 30-45 minutah po prebujanju pride do naravnega porasta kortizola (hormona budnosti in stresa) in adrenalina. Ta hormonski odziv je normalen in potreben za prebujanje. Dodaten kofein v tem obdobju ne izboljša bistveno budnosti, lahko pa pretirano obremeni živčni in srčno-žilni sistem.
Kofein deluje blago diuretično in spodbuja stresni odziv. Če kavo pijemo pred hidracijo:
Kava (tudi brezkofeinska) spodbuja izločanje želodčne kisline. Na prazen želodec lahko povzroči:
Kofein na tešče lahko sproži:
Zato se mnogi po jutranji kavi na tešče že dopoldne počutijo utrujene.
Pogosto slišimo priporočilo: »Če imate nizek krvni tlak, pijte 2–3 kave na dan.« To ni napačno, a je pogosto napačno razumljeno.
Kaj zdravniki s tem mislijo?
Kava lahko pri nizkem tlaku:
vendar šele po osnovni hidraciji in po obroku.
Če kavo popijemo na prazen želodec, lahko pri nekaterih pride celo do še večje slabosti, padca energije, refleksnega padca tlaka.
Strokovno priporočeno zaporedje:
Prva kava
Povzetek: kava zjutraj – da ali ne?
Kava sama po sebi ni problem. Problem je kava na tešče in takoj po vstajanju.
Zjutraj je kri bolj gosta, hormoni so že aktivni, telo pa potrebuje najprej vodo, ne stimulansa. S preprosto spremembo, najprej hidracija, nato kava, lahko bistveno izboljšamo energijo, počutje in dolgoročno zdravje srca.
Voda naj bo prva. Kava naj bo »pametna«. Še najbolje pa bi bilo, če kave sploh ne bi pili, ampak, to je že ...