Kava zjutraj: da ali ne? Najnovejša strokovna razlaga, kdaj jo piti in zakaj ne na tešče

Pitje jutranje kave je za mnoge nepogrešljiv ritual. A vprašanje, ali je kava zjutraj res dobra ideja, in predvsem, ali jo je pametno piti takoj po prebujanju in na tešče, v zadnjih letih vse pogosteje odpira stroka. Sodobne raziskave s področja fiziologije, endokrinologije in kardiologije kažejo, da čas in način pitja kave igrata bistveno večjo vlogo, kot smo mislili doslej.

Tu so najnovejša strokovna spoznanja o vplivu jutranje kave na hormone, kri, želodec in krvni tlak, ter jasen odgovor na vprašanje: najprej voda ali kava?

Kaj se dogaja v telesu zjutraj?

Kri je zjutraj bolj gosta. Po večurnem spanju je telo naravno rahlo dehidrirano. Ponoči izgubljamo tekočino z dihanjem, potenjem in delovanjem ledvic, ne da bi jo nadomeščali. Posledično se zmanjša volumen krvne plazme, poveča relativna koncentracija krvnih celic, poveča viskoznost (»gostota«) krvi.

To pomeni večjo obremenitev za srce in ožilje, kar je eden od razlogov, da so srčni infarkti in možganske kapi najpogostejši prav v jutranjih urah.

Hormoni budnosti so že na vrhuncu

V prvih 30-45 minutah po prebujanju pride do naravnega porasta kortizola (hormona budnosti in stresa) in adrenalina. Ta hormonski odziv je normalen in potreben za prebujanje. Dodaten kofein v tem obdobju ne izboljša bistveno budnosti, lahko pa pretirano obremeni živčni in srčno-žilni sistem.

Zakaj kava na tešče ni najboljša izbira?

1. Kava dodatno zgosti kri

Kofein deluje blago diuretično in spodbuja stresni odziv. Če kavo pijemo pred hidracijo:

ne izboljšamo pretoka krvi,

lahko dehidracijo celo poglobimo.

To je posebej pomembno pri:

ljudeh po 40. letu,

osebah z aritmijami,

rekreativnih športnikih,

ljudeh z glavoboli ali jutranjo utrujenostjo.

2. Draženje želodca

Kava (tudi brezkofeinska) spodbuja izločanje želodčne kisline. Na prazen želodec lahko povzroči:

zgago,

slabost,

poslabšanje gastritisa ali refluksa,

nelagodje v trebuhu.

3. Nihanje energije in sladkorja v krvi

Kofein na tešče lahko sproži:

hiter dvig adrenalina,

povečano sproščanje glukoze,

nato pa padec energije, tresenje ali lakoto.

Zato se mnogi po jutranji kavi na tešče že dopoldne počutijo utrujene.

Kaj pa ljudje z nizkim krvnim tlakom?

Pogosto slišimo priporočilo: »Če imate nizek krvni tlak, pijte 2–3 kave na dan.« To ni napačno, a je pogosto napačno razumljeno.

Kaj zdravniki s tem mislijo?

ne mislijo kave namesto vode,

ne mislijo kave na tešče,

ne mislijo prve kave takoj po vstajanju.

Kava lahko pri nizkem tlaku:

začasno zviša krvni tlak,

zmanjša omotico,

izboljša zbranost,

vendar šele po osnovni hidraciji in po obroku.

Če kavo popijemo na prazen želodec, lahko pri nekaterih pride celo do še večje slabosti, padca energije, refleksnega padca tlaka.

Kaj je torej najboljša jutranja rutina?

Strokovno priporočeno zaporedje:

Takoj po prebujanju

2–5 dl vode (po možnosti mineralne)

Lahek zajtrk

beljakovine + nekaj maščob (in soli, če ni kontraindikacij)

Prva kava

30–90 minut po prebujanju

Po potrebi še 1–2 kavi čez dan

ne pozno popoldne

Povzetek: kava zjutraj – da ali ne?

Kava sama po sebi ni problem. Problem je kava na tešče in takoj po vstajanju.

Zjutraj je kri bolj gosta, hormoni so že aktivni, telo pa potrebuje najprej vodo, ne stimulansa. S preprosto spremembo, najprej hidracija, nato kava, lahko bistveno izboljšamo energijo, počutje in dolgoročno zdravje srca.

Voda naj bo prva. Kava naj bo »pametna«. Še najbolje pa bi bilo, če kave sploh ne bi pili, ampak, to je že ...