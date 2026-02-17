Kdaj bo rusko cepivo proti raku dostopno tudi v Sloveniji

Rusko mRNK cepivo proti raku: preboj v zdravljenju melanoma ali prezgodnji optimizem? Projekt poteka od leta 2018, po najnovejših napovedih pa naj bi se začela omejena klinična uporaba pri bolnikih z napredovalim melanomom.

Toda kaj to zdravljenje v resnici pomeni, za katere vrste raka naj bi bilo namenjeno in ali je že dostopno tudi v Sloveniji?

Kaj je rusko mRNK cepivo proti raku?

Gre za terapevtski pripravek na osnovi informacijske ribonukleinske kisline (mRNK). Čeprav se v javnosti uporablja izraz »cepivo«, strokovno gledano ne gre za preventivno cepljenje, temveč za obliko personalizirane imunoterapije oziroma gensko-terapevtskega zdravljenja.

Izraz »cepivo« se uporablja zato, ker je mehanizem delovanja podoben kot pri cepivih proti nalezljivim boleznim, imunski sistem se nauči prepoznati določen antigen. V tem primeru pa tarča ni virus ali bakterija, temveč tumorske celice, ki so že prisotne v telesu.

Zdravljenje torej ni namenjeno preprečevanju raka pri zdravih ljudeh, temveč spodbujanju imunskega sistema, da prepozna in uniči obstoječi tumor.

Kako deluje personalizirano mRNK zdravljenje?

Posebnost tega pristopa je individualna izdelava zdravila za vsakega bolnika posebej, saj sta si dva tumorja genetsko le redko enaka.

Postopek poteka v več fazah: Izvede se biopsija tumorja ter odvzem vzorca zdravega tkiva. Primerja se genetski zapis tumorskih in zdravih celic. Določijo se specifične mutacije, ki vodijo do nastanka tako imenovanih neoantigenov, beljakovin, značilnih izključno za tumor. Na podlagi teh podatkov se sintetizira molekula mRNK, ki vsebuje zapis za tvorbo teh tumorskih beljakovin. mRNK se zapakira v lipidne nanodelce, ki omogočajo vstop v celice.

Ko mRNK vstopi v celico, jo ribosomi uporabijo kot navodilo za sintezo tumorskega antigena. Ta nato aktivira T-limfocite, ki prepoznajo in uničujejo tumorske celice po telesu, vključno z morebitnimi metastazami.

Odvisno od stadija bolezni naj bi bolnik prejel od osem do deset odmerkov, po nekaterih navedbah tudi do petnajst.

Zakaj se zdravljenje najprej preizkuša pri melanomu?

Trenutno se zdravljenje izvaja pri bolnikih z napredovalim melanomom, to je agresivno obliko kožnega raka, ki izvira iz melanocitov.

Melanom je bil izbran, ker ima:

visoko stopnjo mutacij,

izrazito imunogenost,

jasno prepoznavne tumorske označevalce.

To pomeni, da ga imunski sistem lažje zazna kot tujka, kar povečuje možnosti uspeha imunoterapije.

Po napovedih naj bi v prihodnje razvili različice tudi za:

nemikrocelični rak pljuč,

nekatere oblike raka trebušne slinavke.

V kateri fazi je razvoj?

Po dostopnih podatkih je zdravljenje opravilo predklinične študije, izdelane so bile testne serije za nadzor kakovosti, izdano pa je bilo tudi omejeno dovoljenje za klinično uporabo pri odraslih bolnikih z neoperabilnim ali metastatskim melanomom. Klasične večfazne mednarodne klinične raziskave (I–III), kot jih zahteva zahodna regulativa, formalno še niso zaključene.

Zdravljenje se zato trenutno izvaja v omejenem kliničnem okolju pod strogim zdravniškim nadzorom in ob individualni presoji primernosti bolnikov.

Ali to pomeni preboj v boju proti raku?

Strokovna skupnost opozarja, da je govoriti o »zmagi nad rakom« prezgodaj.

Zdravljenje ni preventivno cepivo, ne preprečuje nastanka raka pri zdravih osebah, ne zagotavlja ozdravitve pri vseh bolnikih, deluje predvsem pri tumorjih z visokim mutacijskim bremenom.

Učinkovitost je odvisna tudi od stanja imunskega sistema. Pri bolnikih z močno oslabljenim imunskim odzivom, na primer po agresivni kemoterapiji, je lahko učinek omejen. Poleg tega gre za tehnološko zahteven in individualno prilagojen postopek, zato je število potencialnih bolnikov na letni ravni omejeno.

Ali je rusko mRNK cepivo proti raku že dostopno v Sloveniji?

Po trenutno javno dostopnih informacijah v Sloveniji to zdravljenje ni registrirano, ni odobreno za uporabo in ni vključeno v redno klinično prakso. Prav tako ni znanih podatkov, da bi ga kdo v Sloveniji že prejel.

Zdravljenje raka v Sloveniji poteka v skladu z evropsko zakonodajo, smernicami Evropske agencije za zdravila (EMA) ter nacionalnimi onkološkimi protokoli. Za morebitno uporabo takšnega zdravila bi bila potrebna regulativna odobritev in vključitev v uradne terapevtske smernice.

Rusko personalizirano mRNK cepivo proti raku predstavlja zanimiv in tehnološko napreden pristop v sodobni onkologiji. Največ obetov za zdaj kaže pri melanomu, v prihodnje pa morda tudi pri nekaterih drugih agresivnih oblikah raka.

Kljub optimističnim napovedim pa ne gre za univerzalno zdravilo proti raku, temveč za visoko specializirano obliko imunoterapije, katere dolgoročna učinkovitost bo znana šele po obsežnejših kliničnih raziskavah.