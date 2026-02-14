  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BODITE POZORNI

Kdaj gre za staranje in kdaj za resno bolezen? To so vzroki za mišično oslabelost

Ko se starate, lahko redna vadba pomaga preprečiti ali upočasniti izgubo in oslabitev mišic.
Utrujenost pomeni pomanjkanje energije. Bolečina je neprijeten občutek v mišici ali sklepu. FOTO: Getty Images/istockphoto
Utrujenost pomeni pomanjkanje energije. Bolečina je neprijeten občutek v mišici ali sklepu. FOTO: Getty Images/istockphoto
Janez Kušar
 14. 2. 2026 | 06:07
5:47
A+A-

Mišična oslabelost ni enaka utrujenosti ali bolečini. Če postaja vstajanje s stola težje, če se zadihate že ob vzponu po stopnicah ali težko odprete steklenico, je morda čas za razmislek o vzrokih za izgubo mišične moči.

Na portalu MedicineNet je zdravnik Michael W. Smith pojasnil, zakaj je razumevanje mišične oslabelosti s staranjem še posebej pomembno in kdaj, je potreben obisk zdravnika.

Mišična oslabelost ni enaka utrujenosti

Veliko ljudi mišično oslabelost zamenjuje za utrujenost ali bolečino. A razlika je pomembna. Utrujenost pomeni pomanjkanje energije. Bolečina je neprijeten občutek v mišici ali sklepu. Mišična oslabelost pa pomeni dejansko zmanjšano sposobnost mišice, da razvije silo.

Oslabelost se lahko pojavi nenadoma, vendar se pogosteje razvija postopoma. Prav zato se mnogim zdi, kot da se je »prikradla« neopazno.

Sarkopenija: naravna izguba mišične mase po 60. letu

S staranjem je normalno, da izgubimo del mišične mase in moči. Temu zdravniki pravijo sarkopenija. Prve spremembe večina ljudi opazi po 60. ali 70. letu.

Sarkopenija je pogostejša pri ljudeh, ki so manj telesno aktivni ali imajo kronične bolezni. Zdravnik lahko stanje oceni s preprostimi testi, na primer z merjenjem hitrosti hoje ali mišične moči.

Ključna preventiva: redna vadba za moč lahko izgubo mišične mase upočasni ali celo delno obrne.

Prehlad, gripa in virusne okužbe

Hud prehlad ali gripa lahko povzročita občutek šibkosti in izčrpanosti. Simptomi lahko trajajo več tednov, vendar običajno izzvenijo ob okrevanju. Redkeje lahko virusi prizadenejo tudi mišično tkivo in povzročijo izrazitejšo oslabelost, to pa je pri sicer zdravih posameznikih redko.

Covid-19 in dolgotrajna oslabelost

Okužba z virusom Covid-19 ima lahko podobne simptome kot gripa, kašelj, vročino in utrujenost. Vendar pa lahko povzroči tudi izrazito mišično oslabelost.

Še posebej problematično je dolgotrajno ležanje doma ali v bolnišnici. Že nekaj dni neaktivnosti lahko povzroči hitro izgubo mišične mase. V takih primerih sta ključna postopna telesna aktivacija, fizioterapija, prilagojene vaje za krepitev mišic.

Poškodbe mišic in preobremenitve

Mišična oslabelost je lahko posledica dvigovanja pretežkih bremen, ponavljajočih se gibov pri delu, športnih poškodb. Pri blažjih poškodbah pomaga metoda RICE počitek, led, kompresija (stiskanje), dvig poškodovanega uda.

Če se stanje ne izboljša ali se poslabša, je nujen pregled pri zdravniku.

Multipla skleroza: ko imunski sistem napade živce

Mišična oslabelost je lahko znak resne bolezni, kot je Multipla skleroza. Pri tej bolezni imunski sistem napade zaščitno ovojnico živčnih vlaken, kar moti komunikacijo med možgani in telesom. Simptomi so zelo različni, pogosto pa vključujejo šibkost ene ali obeh okončin, otrplost, težave z ravnotežjem.

Možganska kap: nujno stanje

Če mišice nenadoma oslabijo, zlasti na eni strani telesa, je lahko vzrok Možganska kap. Poleg oslabelosti se lahko pojavijo:

  • omotica,
  • zamegljen vid,
  • težave pri hoji ali govoru,
  • izguba ravnotežja,
  • nenaden močan glavobol.

Možganska kap je nujno medicinsko stanje. Ob sumu je treba takoj poklicati reševalce.

Druge bolezni, povezane z mišično oslabelostjo

Mišična oslabelost lahko spremlja tudi:

  • bolezni ščitnice,
  • motnje spanja,
  • sindrom kronične utrujenosti,
  • vnetne miopatije (dermatomiozitis, polimiozitis),
  • Miastenija gravis,
  • srčno popuščanje,
  • sladkorna bolezen.

Če izgubljate moč brez jasnega razloga, je potreben zdravniški pregled.

Nosečnost in redki zapleti

Nosečnost običajno ne povzroča izrazite mišične oslabelosti. Če pa je prisotna, je lahko znak druge bolezni, na primer poslabšanja miastenije gravis ali redkega stanja, kot je Guillain-Barréjev sindrom. V takem primeru je nujen posvet z zdravnikom.

Kaj lahko storimo sami?

Ne glede na vzrok je pri številnih oblikah mišične oslabelosti ključna:

  • redna vadba za moč,
  • postopno povečevanje obremenitev,
  • ustrezna prehrana z dovolj beljakovinami,
  • vzdrževanje zdrave telesne teže.

S staranjem postane vadba za moč ena najpomembnejših naložb v zdravje. Redna telesna aktivnost lahko prepreči ali bistveno upočasni izgubo mišične mase ter izboljša kakovost življenja.

Kdaj k zdravniku?

Če:

  • se oslabelost pojavi nenadoma,
  • prizadene le eno stran telesa,
  • jo spremljajo nevrološki simptomi,
  • ali napreduje brez jasnega razloga,
  • je potreben čimprejšnji zdravniški pregled.

Mišična oslabelost je lahko normalen del staranja, lahko pa je tudi prvi znak resne bolezni. Razlika je v pravočasnem prepoznavanju in ukrepanju.

Več iz teme

mišicekoronavirusbolezentelovadbastaranjesarkopenija
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najboljše jogurtove miške na lončke: brez tehtnice, manj mastne in rahle (VIDEO)

Ljudski recept za jogurtove miške, ki so ga uporabljale že naše babice: preprosto, hitro, brez tehtanja in vedno uspe.
Jasmina Pirnar Krope14. 2. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Slovenija
USODNI DA

Butični poročni sejem pri Gornji Radgoni stavi na lokalne ponudnike in unikatne storitve

Že drugič so v Podgradu predstavili vse za ta veseli dan. Eksponati, izdelki in storitve so bili nekaj posebnega.
14. 2. 2026 | 07:30
07:15
Lifestyle  |  Polet
ZELO NERODNO

Šok v olimpijski vasi: Kondomi pošli v treh dneh, športniki ogorčeni!

»Olimpijska kondomska kriza« že postala ena najbolj nenavadnih zgodb letošnjih iger.
Miroslav Cvjetičanin14. 2. 2026 | 07:15
07:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OD REGISTRSKIH TABLIC DO KRVI

Romi na Ponikvah kradli drva in napadli policiste

Glavno napadalko po priznanju obsodili na eno leto zapora. Roki Jurkovič krivde ni priznal, zato mu bodo sodili.
Tanja Jakše Gazvoda14. 2. 2026 | 07:06
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
EDINSTVENA ZGODBA

Nika in Domen Prevc: Družinska zbirka je popolna (Suzy)

O naših šampionih je bilo napisano že vse, zato se jim lahko le še priklonimo do tal in smo jim hvaležni, da z nami delijo svojo briljantnost.
14. 2. 2026 | 06:25
06:07
Lifestyle  |  Polet
BODITE POZORNI

Kdaj gre za staranje in kdaj za resno bolezen? To so vzroki za mišično oslabelost

Ko se starate, lahko redna vadba pomaga preprečiti ali upočasniti izgubo in oslabitev mišic.
14. 2. 2026 | 06:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki