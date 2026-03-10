Kdaj je najboljši čas za vadbo, če želite bolje spati? Odgovor vas bo presenetil

Kakovosten spanec je ena najpomembnejših temeljev zdravja, vendar ga mnogi danes težko dosežejo. Usklajevanje dela, družine, družabnega življenja in telesne aktivnosti pogosto pomeni, da prav spanec postane prva žrtev napornega življenjskega ritma.

Raziskave kažejo, da velik delež odraslih ne spi dovolj. Pomanjkanje spanja pa je povezano z vrsto težav, od slabšega počutja in večje utrujenosti do večjega tveganja za kronične bolezni.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko pomembno vlogo pri izboljšanju spanja odigra prav redna telesna aktivnost. Gibanje pomaga uravnavati notranjo biološko uro, izboljšuje delovanje srca, zmanjšuje tveganje za kronične bolezni in prispeva k splošnemu boljšemu počutju.

Ključno vprašanje pa je: kdaj je najboljši čas za vadbo, če želimo tudi bolje spati?

Večerna vadba lahko oteži uspavanje

Marsikdo telovadi šele zvečer, ko ima končno nekaj časa zase. Toda strokovnjaki opozarjajo, da pozna intenzivna vadba ni vedno najboljša izbira za kakovosten spanec.

Telesna aktivnost namreč sprošča endorfine, hormone dobrega počutja, ki povečajo budnost. Hkrati se med vadbo zviša tudi telesna temperatura, kar lahko telo dodatno prebudi.

Učinek je lahko podoben kot pri vročem jutranjem tušu, ki telo poživi in pripravi na aktivnost. Zato lahko intenzivna večerna vadba pri nekaterih ljudeh povzroči, da težje zaspijo.

Jutranja vadba pomaga uravnavati biološko uro

Po mnenju strokovnjakov je za spanje pogosto najbolj koristna vadba v zgodnjih jutranjih urah.

Ko se zbudimo po nočnem počitku, je »potreba po spanju« že zmanjšana. Hkrati telo s svetlobo in gibanjem nastavi svoj cirkadiani ritem, notranjo biološko uro, ki uravnava budnost in spanje.

Zgodnja telesna aktivnost v kombinaciji z dnevno svetlobo pomaga telesu bolje uskladiti naravni cikel dneva in noči, kar lahko zvečer olajša uspavanje.

Tudi popoldanska vadba je lahko dobra izbira

Dobra alternativa jutranji vadbi je tudi popoldanska telesna aktivnost. Zmerna ali nekoliko intenzivnejša vadba v tem času lahko spodbuja zgodnejše sproščanje hormona melatonina.

Melatonin je hormon, ki ga proizvaja možgansko tkivo in ima ključno vlogo pri uravnavanju spalnega cikla. Višja raven melatonina zvečer telesu sporoča, da je čas za počitek.

Če pa je vadba zelo intenzivna in poteka pozno zvečer, lahko to začasno upočasni sproščanje melatonina, kar pomeni, da telo težje preide v fazo spanja.

Za boljši spanec ni treba trenirati ekstremno

Dobra novica je, da za izboljšanje spanja niso potrebni dolgotrajni ali naporni treningi. Že 30 minut zmerne aerobne vadbe lahko prinese opazne koristi. Učinek se lahko pokaže zelo hitro, pogosto že po nekaj dneh ali tednih redne aktivnosti.

Priporočila za odrasle:

150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden

vsaj dva dneva vaj za moč

V praksi to pomeni približno 30 minut gibanja pet dni na teden.

Presenetljivo učinkovit je lahko že sprehod

Ena najpreprostejših oblik gibanja je hoja. Redni 30-minutni sprehodi večkrat na teden lahko sčasoma bistveno izboljšajo kakovost spanja.

Po nekaj tednih mnogi ljudje opazijo, da hitreje zaspijo, se ponoči manjkrat prebujajo, se zjutraj zbudijo bolj spočiti.

Ključ je predvsem v rednosti

Čeprav ima čas vadbe določen vpliv, strokovnjaki poudarjajo, da je najpomembnejša doslednost.

Redna telesna aktivnost, ne glede na to, ali poteka zjutraj, popoldne ali nekoliko prej zvečer, dolgoročno skoraj vedno izboljša spanec.

Najboljša strategija je zato preprosta: izberite čas vadbe, ki ga lahko dolgoročno ohranjate. Telo se bo sčasoma prilagodilo, spanec pa bo vse kakovostnejši.