  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KISIK V KRVI

Kdaj je prenizka vrednost kisika v krvi resen alarm za zdravje

Nasičenost krvi s kisikom je pri večini zdravih odraslih med 95 in 100 odstotki. Ko vrednost pade pod 90 odstotkov, je lahko to znak resnejših težav z dihanjem ali krvnim obtokom.
Pri domačem merjenju ni pomembna le ena številka. FOTO: Getty Images
Pri domačem merjenju ni pomembna le ena številka. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 9. 2026 | 08:17
A+A-

Nasičenost krvi s kisikom oziroma vrednost SpO₂ je pomemben pokazatelj, kako dobro telo oskrbuje tkiva s kisikom. Pri večini zdravih odraslih se običajno giblje med 95 in 100 odstotki.

Vsaka nižja vrednost še ne pomeni nujnega zdravstvenega stanja, vendar je lahko opozorilni znak, ki ga ne gre prezreti. Pri meritvah doma je zato pomembno vedeti, kdaj je nizka vrednost še lahko posledica nenatančne meritve in kdaj zahteva zdravniško presojo.

Kdaj je kisika v krvi premalo?

Če doma izmerjena nasičenost krvi s kisikom znaša 92 odstotkov ali manj, je priporočljivo poklicati zdravnika. Pri vrednosti 88 odstotkov ali manj je potrebna še večja previdnost in zdravniška pomoč, saj je lahko tako nizka nasičenost znak pomembnega pomanjkanja kisika. Vrednost pod 90 odstotkov se praviloma opredeljuje kot hipoksemija oziroma prenizka raven kisika v krvi. Takšno stanje je lahko povezano s težavami pri dihanju ali krvnem obtoku.

Pomembno pa je, da posamezna nizka meritev še ne pomeni nujno, da gre za akutno nevarnost. Na rezultat lahko vpliva tudi sam način merjenja.

Meritev na zapestju ni vedno zanesljiva

Merilniki nasičenosti krvi s kisikom imajo svoje omejitve. Na natančnost lahko vplivajo številni dejavniki, med njimi debelina kože, slabša prekrvavitev, pigmentacija kože, kajenje, temperatura kože in lak za nohte. Pri ljudeh s temnejšo kožo lahko nekatere naprave izmerijo višjo nasičenost s kisikom, kot je dejanska. Tudi domači merilniki na prstu lahko odstopajo za približno dve do štiri odstotne točke v obe smeri. To je še posebej pomembno, kadar je izmerjena vrednost že blizu spodnje meje. Če naprava pokaže na primer 94 odstotkov, je lahko dejanska nasičenost tudi nekaj odstotnih točk nižja.

Pametne ure in druge nosljive naprave so zato predvsem uporabne za spremljanje trendov, ne pa za postavljanje zdravstvenih diagnoz. Posamezne meritve je treba vedno obravnavati v kontekstu počutja in drugih zdravstvenih podatkov.

Na vrednost vplivata tudi starost in zdravstveno stanje

Nasičenost krvi s kisikom se lahko nekoliko razlikuje glede na starost in zdravstveno stanje posameznika. Pri starejših ljudeh so vrednosti lahko nekoliko nižje kot pri mlajših, saj se s staranjem postopoma spreminjata elastičnost pljuč in učinkovitost izmenjave plinov. Drugače je lahko tudi pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, kot sta kronična obstruktivna pljučna bolezen in pljučnica. Pri njih je lahko običajna oziroma izhodiščna vrednost SpO₂ nižja.

Zato ni pomembna samo primerjava z razponom 95 - 100 odstotkov, temveč tudi posameznikova običajna vrednost in morebitne spremembe glede na njegovo zdravstveno stanje.

Tudi majhen padec je lahko pomemben

Podatki o otrocih kažejo, kako občutljiva je lahko nasičenost krvi s kisikom. Raziskava, v katero je bilo vključenih 973 zdravih otrok, je pokazala, da je bila srednja vrednost SpO₂ 99 odstotkov. Približno 76 odstotkov otrok je imelo vrednost med 99 in 100 odstotki, preostali pa med 97 in 98 odstotki. Nihče od sodelujočih ni imel vrednosti pod 97 odstotkov.

Avtorji raziskave so zato opozorili, da je pri otroku vztrajno izmerjena vrednost pod 97 odstotkov lahko razlog za klinično obravnavo. Teh ugotovitev sicer ni mogoče neposredno prenesti na odrasle, vendar raziskava ponazarja, da lahko že razmeroma majhna sprememba nasičenosti krvi s kisikom v določenih okoliščinah pomeni pomemben podatek.

Pri domačem merjenju zato ni pomembna le ena številka. Če se nizke vrednosti ponavljajo ali jih spremljajo težko dihanje, bolečina v prsih, zmedenost, izrazita oslabelost ali druga nenavadna znamenja, je potrebna zdravstvena presoja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjekrinasičenost krvi s kisikomSpO₂hipoksemijapulzni oksimeter
ZADNJE NOVICE
11:31
Novice  |  Slovenija
PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Mlada SDS-ovka zapustila Janšo, poglejte, komu se je pridružila: »To je bila moja osebna odločitev«

Nekdanja predsednica mariborskega podmladka SDS je zaprla vrata stranke in stopila v ekipo Bora Greinerja, ki želi novembra prevzeti vodenje Maribora.
10. 9. 2026 | 11:31
11:05
Bulvar  |  Domači trači
WORLD TOP MODEL SLOVENIA

World Top Model Slovenia 2026: v Milano odhaja Mariborčanka Zoja (FOTO)

Dvajsetletna študentka prava Zoja Vernik Šimek je med 17 finalistkami osvojila naziv World Top Model Slovenia 2026
Roman Turnšek10. 9. 2026 | 11:05
11:03
Novice  |  Slovenija
NAD HRVATINI

Drama nad slovensko Istro: nastal vrtinec, ki bi se lahko razvil v tornado (VIDEO)

Jutro v slovenski Istri je bilo tako vse prej kot mirno. Kaj o nenavadnem pojavu pravi meteorolog Branko Gregorčič in kako nevaren je lahko takšen vrtinec?
10. 9. 2026 | 11:03
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽELEZO V KRVI

Pozabljena kaša, ki vsebuje presenetljivo veliko železa in je lahko alternativa mesu

Nekoč je bila redno na mizah, danes pa jo marsikdo uživa precej redkeje.
Miroslav Cvjetičanin10. 9. 2026 | 11:00
10:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREHITRI

Prav tam sta letos umrla dva človeka: noro divjanje pri Ribnici, voznik 186 km/h, začetnik kar 164! (FOTO)

Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh ujeli več voznikov, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost.
10. 9. 2026 | 10:39
10:31
Novice  |  Slovenija
OBJAVLJAMO PRVA PRIČEVANJA

Novost na slovenskih cestah, ki je nima nobena sosednja država: »V pisarno sem prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen!« (VIDEO, FOTO)

Tesla je le nekaj ur po prejetju regulativne odobritve v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki voznika pripelje od vrat do vrat. Objavljamo prva pričevanja voznikov.
10. 9. 2026 | 10:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki