Kdaj je šum na srcu neškodljiv in kdaj znak bolezni?

Šum na srcu je pogost pojav, ki ga zdravnik zazna ob poslušanju srca s stetoskopom. Nastane zaradi turbulentnega pretoka krvi skozi srčne zaklopke ali srčne votline. Čeprav lahko zveni zaskrbljujoče, šum sam po sebi ne pomeni nujno bolezni.

Kaj je šum na srcu?

Normalno srce med utripom proizvaja dva značilna zvoka, »lub« in »dub«, ki nastaneta ob zapiranju srčnih zaklopk. Pri šumu na srcu pa kri teče hitreje ali neenakomerno, kar povzroča dodatne zvoke, kot so šumenje, piskanje ali pokanje.

Šum je lahko: prirojen (kongenitalen) - prisoten že ob rojstvu, pridobljen - razvije se kasneje v življenju. Večina šumov je neškodljivih, vendar lahko nekateri opozarjajo na resnejše srčne bolezni.

Vrste šumov

Šume razvrščamo glede na fazo srčnega cikla:

sistolični šum – pojavi se ob krčenju srca, ko to črpa kri v telo in pljuča,

diastolični šum – nastane ob sproščanju srca, ko se srce polni s krvjo,

kontinuirani šum – prisoten skozi celoten srčni utrip.

Diastolični in kontinuirani šumi pogosteje nakazujejo bolezensko stanje, medtem ko so sistolični šumi, zlasti pri otrocih, pogosto nenevarni. Kljub temu vsak zaznan šum zahteva strokovno oceno.

Neškodljiv ali skrb vzbujajoč?

Neškodljivi šumi so pogosti pri novorojenčkih in otrocih. Srce je pri teh posameznikih anatomsko normalno, šum pa nastane zaradi začasnih sprememb v pretoku krvi, na primer: v obdobju hitre rasti, med telesno aktivnostjo, v nosečnosti, ob povišani telesni temperaturi. Takšni šumi običajno ne povzročajo simptomov in pogosto izginejo sami.

Patološki šumi pa so lahko znak resnejših težav, kot so: prirojene srčne napake (npr. odprtine med srčnimi votlinami), okvare srčnih zaklopk (zoženje - stenoza ali puščanje - regurgitacija), okužbe zaklopk (endokarditis), revmatična vročica, redkejša stanja, kot so tumorji, ki vplivajo na srce.

Simptomi, ki zahtevajo pozornost

Neškodljivi šumi praviloma ne povzročajo težav. Nasprotno pa lahko patološki šumi spremljajo simptomi, kot so:

modrikasta obarvanost kože, ustnic ali nohtov,

bolečina ali pritisk v prsih,

težko dihanje, zlasti ob naporu,

otekanje nog, trebuha ali vratu,

omotica, šibkost ali izguba zavesti,

pretirano potenje brez očitnega razloga.

Pri dojenčkih se lahko pojavita tudi slabši apetit in zaostanek v rasti. Ob pojavu teh znakov je nujen čimprejšnji zdravniški pregled.

Kako poteka diagnostika?

Šum zdravnik najprej zazna s stetoskopom. Za natančno oceno vzroka so pogosto potrebne dodatne preiskave:

ehokardiografija (ultrazvok srca) – prikaže strukturo srca in pretok krvi,

rentgensko slikanje prsnega koša – oceni velikost in obliko srca,

elektrokardiogram (EKG) – meri električno aktivnost srca.

Te preiskave omogočajo razlikovanje med neškodljivim in patološkim šumom.

Zdravljenje in prognoza

Veliko šumov ne zahteva zdravljenja in sčasoma izgine. Kadar pa je šum posledica bolezni, zdravljenje vključuje zdravila (npr. za zdravljenje anemije ali motenj ščitnice), kirurške posege za popravilo ali zamenjavo okvarjenih zaklopk.

Prognoza je odvisna od vzroka. Otroci pogosto prerastejo neškodljive šume, medtem ko šumi, povezani z nosečnostjo, običajno izginejo po porodu. Pri resnejših srčnih boleznih pa sta ključna redno spremljanje in ustrezno zdravljenje.

Ali je šum mogoče preprečiti?

Šumov na srcu ni mogoče neposredno preprečiti. Kljub temu zdrav življenjski slog, redna telesna aktivnost in skrb za srčno-žilno zdravje zmanjšujejo tveganje za zaplete. Posebna pozornost je pomembna pri otrocih, nosečnicah in osebah z družinsko obremenjenostjo.

Kdaj k zdravniku?

Takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite:

modrikasto kožo,

bolečine v prsih,

težko dihanje,

razbijanje srca,

omotico ali izgubo zavesti.

Zgodnje odkrivanje vzroka šuma na srcu lahko prepreči resne zaplete in pomembno prispeva k ohranjanju zdravja.

Šum na srcu je pogosto nenevaren pojav, vendar ga nikoli ne smemo prezreti. Pravilna diagnoza je ključna za razlikovanje med neškodljivim stanjem in morebitno srčno boleznijo.