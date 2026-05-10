Kdaj jemati prehranska dopolnila za najboljši učinek? Strokovnjaki opozarjajo: čas je ključnega pomena

Prehranska dopolnila so postala del vsakdanje rutine številnih ljudi. Od vitamina D do magnezija in kreatina vse več strokovnjakov opozarja, da ni pomembno le, kaj jemljemo, ampak tudi, kdaj. Pravilno časovno razporejanje lahko namreč pomembno vpliva na absorpcijo hranil in njihov učinek v telesu.

Zdravniki pogosto priporočajo vsakodnevno jemanje vitamina D v hladnejšem delu leta, vse več pozornosti pa dobiva tudi kreatin zaradi vpliva na mišično maso in kognitivne sposobnosti. Ob tem se pojavlja vprašanje: kdaj je posamezna dopolnila najbolje zaužiti?

Železo zjutraj, vendar brez kave ali čaja

Prehranska dopolnila z železom je najbolje zaužiti zgodaj zjutraj, še pred zajtrkom. Pomembno je, da jih vzamemo na prazen želodec in skupaj z vitaminom C, saj ta izboljša absorpcijo železa.

Strokovnjaki opozarjajo, da železa ne smemo jemati skupaj s kavo, čajem ali magnezijem, saj lahko te snovi občutno zmanjšajo njegovo učinkovitost. Dovolj sta kozarec vode in dodatek vitamina C.

Vitamini D, A, E in K po obroku

V maščobah topna dopolnila telo najbolje absorbira skupaj s hrano. Sem sodijo vitamini D, A, E in K ter omega-3 maščobne kisline.

Najprimernejši čas za jemanje teh dopolnil je po zajtrku ali kosilu, saj prisotnost maščob v obroku izboljša njihovo izrabo v telesu. Tudi multivitaminske pripravke je priporočljivo jemati skupaj s hrano.

Magnezij zvečer za boljši spanec

Magnezij je po mnenju strokovnjakov najbolje jemati v večernih urah. Deluje sproščujoče in lahko pomaga pri umirjanju telesa ter izboljšanju kakovosti spanca. Priporočljivo ga je zaužiti približno uro ali dve pred spanjem.

Kreatin lahko kadar koli

Kreatin velja za eno najbolj raziskanih prehranskih dopolnil na svetu. Sprva je bil priljubljen predvsem med športniki zaradi vpliva na mišično maso, danes pa ga povezujejo tudi z ohranjanjem telesne moči in podporo možganskim funkcijam, zlasti pri starejših.

Ker telo kreatin proizvaja tudi samo, lahko dodajanje prehranskega dopolnila pomaga povečati njegove zaloge. Po mnenju strokovnjakov pri kreatinu čas jemanja ni bistven, zaužijemo ga lahko kadar koli v dnevu.

Kratek pregled: kdaj jemati posamezna dopolnila?

Zjutraj pred zajtrkom: železo in vitamin C

Po zajtrku ali kosilu: vitamin D, omega-3 maščobne kisline ter drugi vitamini, topni v maščobah

Zvečer: magnezij

Kadar koli: kreatin

Zakaj kava in čaj zmanjšata učinek železa?

Raziskave kažejo, da lahko pitje kave ali čaja ob jemanju železa močno zmanjša njegovo absorpcijo. Rastlinske spojine, kot so polifenoli in tanini, se v želodcu vežejo na železo, zato ga telo težje vsrka. V nekaterih primerih je lahko učinkovitost železa zmanjšana tudi do 90 odstotkov.

Če imate vprašanja glede jemanja prehranskih dopolnil ali morebitnih interakcij s hrano in pijačo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.