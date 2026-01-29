  • Delo d.o.o.
PREHRANSKA ČASOVNICA

Kdaj jesti posamezne obroke? Kaj pravi znanost

Vedno več raziskav kaže, da ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi, kdaj.
Splošno priporočilo strokovnjakov je, da večino dnevnih kalorij zaužijemo prej v dnevu, ko je telo bolj občutljivo na inzulin. FOTO: Getty Images
Splošno priporočilo strokovnjakov je, da večino dnevnih kalorij zaužijemo prej v dnevu, ko je telo bolj občutljivo na inzulin. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 1. 2026 | 06:00
5:37
Uživanje obrokov v skladu z notranjo telesno uro ima lahko pomemben vpliv na presnovo, telesno težo, srčno-žilno zdravje in celo kakovost spanja.

To področje raziskovanja se imenuje kronoprehrana (chrononutrition) in preučuje povezavo med vnosom hrane ter cirkadianim ritmom, notranjim biološkim urnikom, ki uravnava spanje, budnost, hormone, presnovo in apetit.

Naši cirkadiani ritmi določajo, kdaj spimo, se zbujamo, jemo in kako delujejo številni fiziološki procesi, pojasnjujejo strokovnjaki s področja prehrane in kronobiologije. Na ta notranji ritem vplivata predvsem svetloba in menjava časovnih pasov, pomemben signal pa je tudi čas obrokov.

Raziskave kažejo, da lahko pravilno razporejeni obroki: izboljšajo presnovno zdravje, pomagajo pri uravnavanju telesne teže, zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja, izboljšajo nadzor apetita.

Zajtrk: 12 do 14 ur po večerji, idealno v dveh urah po prebujanju

Za zajtrk ne obstaja ena univerzalno najboljša ura. Optimalni čas je zelo odvisen od posameznika, njegovega spalnega ritma, kronotipa (jutranji ali večerni tip) in časa zadnjega večernega obroka.

Splošno priporočilo strokovnjakov je, da večino dnevnih kalorij zaužijemo prej v dnevu, ko je telo bolj občutljivo na inzulin. To pomeni boljši nadzor krvnega sladkorja in manjši energijski padec po obrokih.

Pomembno je tudi poslušati lastno telo:

  • če se zbudite lačni, jejte zajtrk,
  • če zjutraj nimate apetita, ni težava, če z njim nekoliko počakate.

Raziskave kažejo, da nočni post v dolžini 12–14 ur (časovno omejeno prehranjevanje) pozitivno vpliva na telesno težo, vnetne procese, krvni tlak, holesterol in celo črevesno mikrobioto. Primer: večerja ob 19. uri in zajtrk ob 9. uri.

Pri jutranji vadbi strokovnjaki priporočajo majhen obrok pred treningom in nato polnovreden zajtrk po vadbi, da telesu zagotovimo energijo za ves dan.

Največji obrok zaužijte zjutraj ali dopoldne

Raziskave, objavljene v uglednih znanstvenih revijah, kažejo, da prehranski režimi, pri katerih ljudje največ kalorij zaužijejo zjutraj, pomagajo pri boljšem nadzoru teka. Udeleženci so poročali o manjši lakoti čez dan v primerjavi s tistimi, ki so večino kalorij zaužili zvečer.

To potrjuje idejo, da je telo čez dan presnovno bolj aktivno, zvečer pa se pripravlja na počitek.

Uskladite prehrano z notranjo uro

Človeška presnova je naravno prilagojena aktivnosti podnevi in počitku ponoči. Prebava in izraba hranil potekata učinkoviteje v zgodnejšem delu dneva.

Zjutraj in dopoldne je občutljivost na inzulin višja, kar pomeni bolj stabilen krvni sladkor, manj nihanja energije, manjšo verjetnost kopičenja maščob. Zato so ogljikovi hidrati v prvi polovici dneva praviloma bolje presnovljeni kot zvečer.

Kosilo naj bo časovno na sredini med zajtrkom in večerjo

Enakomerno razporejeni obroki pomagajo telesu ohranjati presnovno učinkovitost in stabilno raven energije. Za večino ljudi to pomeni: zajtrk, kosilo približno na polovici dneva, večerjo dovolj zgodaj.

Pri ljudeh z občutljivo prebavo ali sindromom razdražljivega črevesja so pogosto boljša rešitev manjši, pogostejši obroki, brez daljših presledkov, daljših od štirih ur.

Prigrizki: pomembnejša je kakovost kot ura

Raziskave kažejo, da velik delež dnevne energije prihaja iz prigrizkov, ki so pogosto bogati s soljo, sladkorjem in nasičenimi maščobami ter revni z vlakninami in beljakovinami. Ključ ni v tem, da prigrizke povsem izločimo, temveč da izboljšamo njihovo kakovost:

  • oreščki namesto čipsa,
  • jogurt namesto sladkarij,
  • sadje ali beljakovinski prigrizki namesto industrijsko predelanih izdelkov.

Večerja okoli 18. ure - idealno, a ne nujno

V idealnih okoliščinah bi bila večerja okoli 18. ure optimalna, saj telesu omogoči dovolj časa za prebavo pred spanjem. Zgodnejša večerja je povezana z boljšim spanjem in ugodnejšimi presnovnimi kazalniki.

Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je treba upoštevati realnost vsakdanjega življenja. Če zgodnja večerja ni izvedljiva, to ni razlog za stres, pomembnejša je dolgoročna doslednost.

Brez prigrizkov po 21. uri

Raziskave kažejo, da uživanje hrane po 21. uri povečuje tveganje za presnovne motnje, kot so: povišan krvni tlak, več vnetij v telesu, višje ravni maščob v krvi.

Ena večjih evropskih študij je pokazala, da je pozna večerja povezana z občutno večjim tveganjem za možgansko kap, zlasti pri ženskah. Poleg tega pozno hranjenje lahko poveča lakoto in zmanjša porabo energije naslednji dan.

Ključno sporočilo

Pri časovnem razporejanju obrokov ni univerzalnega recepta. Najboljši pristop je tisti, ki upošteva vaš življenjski slog, podpira vaše presnovno zdravje, vam omogoča dolgoročno vzdržnost.

Če je le mogoče, jejte več prej v dnevu, večerjajte prej in dajte telesu čas za nočni počitek brez hrane. A najpomembneje: najprej poskrbite, da vaše telo dobi kakovostna hranila, ob času, ki vam omogoča ravnovesje in dobro počutje.

