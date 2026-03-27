V času, ko se občutek osamljenosti povečuje, vse več ljudi poišče čustveno podporo pri klepetalnih robotih umetne inteligence. Ta trend vzbuja zaskrbljenost med strokovnjaki za duševno zdravje.

Uporaba umetne inteligence za terapevtsko podporo in čustveno spremljanje postaja vse pogostejša. Strokovnjaki opažajo, da se ljudje vse pogosteje obračajo na takšna orodja, bodisi spontano, na primer ob deljenju stresnega dne, bodisi z namenom pridobivanja nasvetov, ki jih sicer nudijo usposobljeni terapevti.

Raziskava, izvedena med več kot 20.000 odraslimi v ZDA, je pokazala, da 10,3 odstotka sodelujočih uporablja generativno umetno inteligenco vsakodnevno. Med njimi jih, kar 87,1 odstotka to tehnologijo uporablja za osebne namene, vključno z iskanjem nasvetov in čustvene podpore.

Na družbenih omrežjih, kot je TikTok, so vsebine na temo »AI terapije« izjemno razširjene, od nasvetov za uporabo klepetalnih robotov kot terapevtov do opozoril o možnih tveganjih.

Tehnološka podjetja vlagajo velike finančne vire v razvoj umetne inteligence in njeno vključevanje v vsakdanje življenje. Kljub napredku pa klepetalni roboti pogosto ne prepoznajo resnih duševnih stisk in se nanje ne odzovejo ustrezno. Zabeleženi so bili primeri, ko umetna inteligenca ni zagotovila potrebne podpore ali napotitve na strokovno pomoč v kriznih situacijah.

Podjetja sicer poudarjajo, da sodelujejo s strokovnjaki za duševno zdravje in izboljšujejo sisteme za prepoznavanje stisk ter usmerjanje uporabnikov k ustrezni pomoči.

Vpliv na socialne veščine in osamljenost

Pogosta uporaba klepetalnih robotov lahko oslabi socialne veščine v resničnem življenju. Raziskave kažejo povezavo med intenzivno uporabo umetne inteligence in povečanim občutkom osamljenosti. Strokovne organizacije zato jasno opozarjajo, da umetna inteligenca ne sme nadomestiti psihoterapije ali strokovne obravnave.

Kje je umetna inteligenca lahko koristna

Kljub tveganjem lahko klepetalni roboti služijo kot dopolnilno orodje. Uporabni so lahko za:

pridobivanje splošnih informacij o duševnem zdravju,

iskanje znanstvenih virov in raziskav,

oblikovanje vprašanj za osebno refleksijo (npr. vodenje dnevnika),

spoznavanje strategij spoprijemanja s stresom.

Pomembno pa je, da se informacije vedno preverijo pri zanesljivih virih, kot so znanstvene publikacije ali priznane zdravstvene ustanove.

Ključna opozorila pri uporabi

Pri uporabi umetne inteligence za teme duševnega zdravja je treba upoštevati več pomembnih omejitev:

umetna inteligenca ne postavlja diagnoz in ne nadomešča terapije,

ni primerna za uporabo v kriznih situacijah ali ob samomorilnih mislih,

pogovori niso zaupni in niso pravno zaščiteni,

deljenje osebnih ali zdravstvenih podatkov predstavlja tveganje,

odgovori umetne inteligence so lahko netočni ali celo škodljivi.

V kriznih primerih je nujno poiskati strokovno pomoč ali kontaktirati z ustreznimi službami za pomoč.

Umetna inteligenca lahko predstavlja koristno podporno orodje pri razumevanju duševnega zdravja, vendar ima jasne omejitve. Ključno je, da se uporablja premišljeno, kot dopolnilo, ne kot nadomestilo za strokovno pomoč.

Za učinkovito reševanje duševnih stisk ostaja nepogrešljiv človeški stik, ki vključuje empatijo, razumevanje in celostno obravnavo posameznika.