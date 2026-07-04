Kdo naj omeji uživanje jajc? Nekateri morajo biti zelo previdni

Jajca sodijo med najbolj hranljiva živila, vendar niso primerna za vsakogar v enakih količinah. Pri določenih zdravstvenih težavah je priporočljiva previdnost, medtem ko jih lahko večina ljudi brez skrbi vključuje v vsakodnevno prehrano.

Jajca so odličen vir kakovostnih beljakovin, saj vsebujejo vseh devet esencialnih aminokislin. Poleg tega so bogata z vitamini A, D, E in K ter holinom, ki ima pomembno vlogo pri delovanju možganov in jeter.

Eno srednje veliko jajce vsebuje približno 6 do 7 gramov beljakovin, zato velja za eno najbolj hranilno bogatih živil.

Kdo naj bo pri jajcih previden?

Čeprav so jajca zdrava, obstajajo skupine ljudi, ki morajo njihovo uživanje omejiti ali se jim celo izogibati.

To velja predvsem za:

osebe z alergijo na jajca, ki lahko povzroči tudi resne alergijske reakcije;

ljudi z določenimi motnjami presnove maščob ali povišanim holesterolom, pri katerih je priporočljivo omejiti predvsem rumenjake;

bolnike z napredovalo boleznijo jeter, pri katerih je pogosto potrebno zmanjšati vnos maščob;

ljudi s kronično ledvično boleznijo, pri katerih je treba skupni dnevni vnos beljakovin prilagoditi zdravstvenemu stanju.

Koliko jajc je priporočljivo pojesti?

Za večino zdravih odraslih velja, da je uživanje enega do dveh jajc na dan varno in ne predstavlja pomembnega tveganja za povišan holesterol ali bolezni srca in ožilja.

Ljudje, ki so telesno zelo aktivni ali imajo večje potrebe po beljakovinah, lahko zaužijejo tudi več jajc, pri čemer pogosto povečajo predvsem delež beljakov, saj ti ne vsebujejo maščob in holesterola.

Jajca ostajajo del zdrave prehrane

Sodobne prehranske smernice poudarjajo, da jajca pri večini ljudi sodijo med živila, ki jih lahko redno vključujemo v uravnoteženo prehrano. Pomembno pa je, da jih uživamo v okviru raznolikega jedilnika ter upoštevamo morebitne zdravstvene omejitve.

Če imate kronično bolezen, povišan holesterol ali druge zdravstvene težave, je priporočljivo, da se o primerni količini jajc posvetujete z zdravnikom ali kliničnim dietetikom.