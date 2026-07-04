Kdo naj omeji uživanje jajc? Nekateri morajo biti zelo previdni

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Jajca sodijo med najbolj hranljiva živila, vendar niso primerna za vsakogar v enakih količinah. Pri določenih zdravstvenih težavah je priporočljiva previdnost, medtem ko jih lahko večina ljudi brez skrbi vključuje v vsakodnevno prehrano.
Jajca so odličen vir kakovostnih beljakovin, saj vsebujejo vseh devet esencialnih aminokislin. Poleg tega so bogata z vitamini A, D, E in K ter holinom, ki ima pomembno vlogo pri delovanju možganov in jeter.
Eno srednje veliko jajce vsebuje približno 6 do 7 gramov beljakovin, zato velja za eno najbolj hranilno bogatih živil.
Čeprav so jajca zdrava, obstajajo skupine ljudi, ki morajo njihovo uživanje omejiti ali se jim celo izogibati.
To velja predvsem za:
Za večino zdravih odraslih velja, da je uživanje enega do dveh jajc na dan varno in ne predstavlja pomembnega tveganja za povišan holesterol ali bolezni srca in ožilja.
Ljudje, ki so telesno zelo aktivni ali imajo večje potrebe po beljakovinah, lahko zaužijejo tudi več jajc, pri čemer pogosto povečajo predvsem delež beljakov, saj ti ne vsebujejo maščob in holesterola.
Sodobne prehranske smernice poudarjajo, da jajca pri večini ljudi sodijo med živila, ki jih lahko redno vključujemo v uravnoteženo prehrano. Pomembno pa je, da jih uživamo v okviru raznolikega jedilnika ter upoštevamo morebitne zdravstvene omejitve.
Če imate kronično bolezen, povišan holesterol ali druge zdravstvene težave, je priporočljivo, da se o primerni količini jajc posvetujete z zdravnikom ali kliničnim dietetikom.